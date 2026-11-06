'అమ్మానాన్నలు లేరు - నానమ్మ-తాతయ్యలకు భారమవుతున్నాం - మమ్మల్ని ఆదుకోరూ!'
Childrens Waiting For Help : సిద్దిపేట జిల్లాలో తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన చిన్నారులు బోరున విలపిస్తున్నారు. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న నానమ్మ-తాతయ్యలే వారిని చూసుకుంటున్నారు. కనీస అవసరాలకు డబ్బులు లేక దాతల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
Published : November 6, 2026 at 10:56 AM IST
ఆ చిన్నారులను కాలం చిన్నచూపు చూసింది. విధి వెక్కిరింపులకు వారి జీవితం ఆగమైంది. ఊహ తెలియడానికి ముందే నాన్నను తీసుకెళ్లినా, అమ్మైనా తోడుగా ఉంది అనుకొని సంతోషపడే క్రమంలో ఆమెను సైతం కాలం దూరం చేసింది. విధి ఆడిన వింత నాటకంలో ఆ ఇద్దరు చిన్నారులు బలయ్యారు. బతుకు భారంగా మారి 6 పదుల వయసు దాటిన వృద్దులే వారికి అన్నీ అయ్యారు. నెలవారి పింఛను డబ్బులతో బతుకీడ్చుకొస్తున్నారు. ఉండడానికి సరైన ఇళ్లు, తినడానికి తిండి సైతం లేక ఆ కుటుంబం నానా అవస్థలు పడుతోంది.
ఆలనా పాలనా చూస్తున్న నానమ్మ-తాతయ్యలు
అమ్మా-నాన్న తోడుగా ఉంటే ఆ ధైర్యమే వేరు. మరీ ముఖ్యంగా బాల్యంలో వారి అవసరం ఎంతో ఉంటుంది. అలా ఆ తల్లిదండ్రుల ప్రేమ పొందకుండానే ఆ పసిప్రాయం ఆగమైంది. బతుకు భారంగా గడుపుతున్న ఓ వృద్ధ జంట అన్నీతామై ఆలనా పాలనా చూస్తుంది. ఇద్దరిలో ఒకరికి వచ్చే పింఛను డబ్బులే వీరి బతుకు బండిని నడిపిస్తున్నాయి.
బాల్యంలోనే అమ్మానాన్నలను పోగొట్టుకున్న చిన్నారులు
సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రానికి కూత వేటు దూరంలోని పొన్నాల గ్రామం వీరిది. 2022లో అనుకోని కారణాలతో అస్వస్థతకు గురై వీరి నాన్న హఠాన్మరణం చెందగా, 2024లో తల్లి సైతం అనుకోకుండా మృత్యువాత పడింది. అప్పటి నుంచి నానమ్మ లక్ష్మి అన్నీ తానై చిన్నారులను పెంచుతుంది. ఉండడానికి సరైన ఇల్లు లేదు. చదివించాలని ఉన్నా చదివించే ఆర్థిక స్థోమత లేక ఆ వృద్ధ జంట ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చిన్నారి రంజిత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ఒకప్పుడు పాఠశాలలో తనకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేదని, కానీ ప్రస్తుతం అమ్మానాన్న లేని లోటు గుర్తుకు రావడం వల్ల చదువుపై సైతం శ్రద్ధ చూపలేకపోతున్నానని చెబుతున్నాడు.
మా నాన్న నాకు ఆరేళ్లున్నప్పుడు చనిపోయాడు. ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు అమ్మ చనిపోయింది. నేను ప్రభుత్వ హాస్టల్లో ఆరో తరగతి చదువుతున్నాను. నాకు హాస్టల్లో ఉండాలని లేదు. అమ్మానాన్న గుర్తుకువస్తున్నారు. మా నానమ్మ, తాతయ్య మమ్మల్ని చూసుకుంటున్నారు. వృద్ధాప్యం దృష్ట్యా మా పోషణ వారికి భారంగా మారింది. - శ్రీజ
ఉండడానికి కనీసం ఇల్లు లేక అవస్థలు
వృద్ధాప్యంలో తమ బాగోగులు చూసుకోవాల్సిన కుమారుడు, కోడలు అనుకోని కారణాల వల్ల లోకాన్ని విడిచి వెళ్లారని ఆ వృద్ధ జంట కన్నీటి పర్యంతమవుతుంది. ఉండడానికి సరైన ఇల్లు లేదు. వ్యవసాయం లేదు. తాతలు, తండ్రులు సంపాదించిన ఆస్తిపాస్తులు లేవు. రెండు చేతులు భూమిపై వేసి కష్టపడితేనే కడుపు నింపుకునే కడు పేదరికంలో ఉన్నామని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పెంకుటిల్లు, ఒక గది ఉండగా వర్షం వస్తే అది సైతం ఉరుస్తుందని చిన్నారుల నానమ్మ లక్ష్మి అన్నారు.
పిల్లల దుస్తులు, పుస్తకాలతో పాటు ఇంట్లోని సామగ్రి నీటికి నానిపోతుందని దిగులు చెందుతున్నారు. ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులను గడిపామంటూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ప్రభుత్వం, దాతలు ముందుకు వచ్చి ఈ చిన్నారులకు అండగా నిలవాలని కోరుతున్నారు. వారు చదువుకోవడానికి సహకరించాలని, తమకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు చేస్తే బాగుంటుందని ప్రభుత్వాన్ని దీనంగా వేడుకుంటున్నారు.
మా కుమారుడు, కోడలు ఇద్దరూ చనిపోయారు. ఈ వయసులో మమ్మల్ని చూసుకుంటారనుకుంటే పిల్లల్ని మా చేతిలో పెట్టి వాళ్లు వెళ్లిపోయారు. మాకు సరైన ఇల్లు లేదు. వచ్చే పింఛను డబ్బులతోనే నలుగురం బతుకీడ్చుకొస్తున్నాం. మమ్మల్ని ఆదుకోండి. - లక్ష్మి, చిన్నారుల నానమ్మ
దాతలు, ప్రభుత్వం స్పందించినట్లైతే వీరి కుటుంబానికి ఎంతో కొంత ఉపశమనం దొరుకుతుంది.
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