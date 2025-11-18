ETV Bharat / state

చలి తీవ్రతతో ఊపిరి అందక ఉక్కిరిబిక్కిరి - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటంటే?

బీఎల్‌వీ, ఆర్‌ఎస్‌వీల బారిన చిన్నారులు - వ్యాధి తీవ్రత పెరగడంతో వెంటిలేటర్‌ ద్వారా శ్వాస అందించాల్సిన పరిస్థితి

Children Infected with BLV and RSV Viral infection Safety Precautions
Children Infected with BLV and RSV Viral infection Safety Precautions (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 10:12 AM IST

Children Infected with BLV and RSV Viral infection Safety Precautions: చలి తీవ్రత కారణంగా శ్వాసకోశ వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయి. బ్రాంకియో లైటీస్‌ వైరల్‌ ఇన్‌ఫెక్షన్‌ (BLV), రెస్పిరేటరీ సెన్సిటియల్‌ వైరస్‌ (RSV)లు పంజా విసురుతున్నాయి. వీటి వల్ల చిన్నారులు శ్వాసకోశ వ్యాధులకు గురవుతున్నారు. చిత్తూరు జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ చిన్న పిల్లల ఆస్పత్రుల్లో ఆక్సిజన్, వెంటిలేటర్ల పై చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ సమస్య ఉంటే ఎలా గుర్తించాలి? ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే?

ఆక్సిజన్‌ తప్పనిసరి: బీఎల్‌వీ, ఆర్‌ఎస్‌వీ వైరస్‌ల బారిన పిల్లలు, వృద్ధులతో పాటు దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థులు పడుతున్నారు. కొంతమందిలో బ్యాక్టీరియాతో న్యుమోనియా వ్యాపిస్తోంది. వైరల్‌ న్యుమోనియా ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాప్తి చెందుతుంది. పిల్లల్లో ఏ తరహా న్యుమోనియా ఉందో తెలుసుకోవాలంటే పరీక్షలు చేయాల్సి వస్తోంది. రుయాలో పరీక్షా ఫలితాల జాప్యంతో వ్యాధి తీవ్రత పెరుగుతుంది. స్విమ్స్‌లో చిన్న పిల్లల విభాగం సేవలు పెద్దగా లేకపోవడంతో ఆ భారం రుయాపై పడుతోంది. శ్వాసకోశ సమస్యలకు గురైన చిన్నారులకు కనీసం 5 రోజులు ఆక్సిజన్‌ అందిస్తే కోలుకుంటారని రుయా చిన్నపిల్లల విభాగాధిపతి డాక్టర్‌ మనోహర్‌ తెలిపారు.

లక్షణాలు ఇలా:-

  • తీవ్రమైన దగ్గు, కఫం ఉంటుంది.
  • చల్లటి వాతావరణం ఉన్నా 102 డిగ్రీల పైన జ్వరం కాస్తుంది.
  • ఛాతిలో నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది.
  • ఆయాసం, తీవ్రమైన నీరసం ఉంటుంది.
  • పిల్లలు పాలు తాగకపోవడం, వాంతులు చేసుకుంటారు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:-

  • పిల్లల్లో 3 రోజులు దాటి జ్వరం, దగ్గు, శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు పక్కలు ఎగరేయడం, ఆయాస పడుతుంటే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
  • కొన్నిసార్లు పిల్లల్లో పెదవులు, చేతులు నీలం రంగులోకి మారిపోతాయి. వారికి వెంటనే చికిత్స అందించాలి.
  • చిన్నారులకు టీకాలు సకాలంలో వేయించాలి. డీపీటీ, హిబ్‌తో పాటు న్యుమోకోకల్‌ వ్యాక్సిన్‌ 6, 10 వారాల్లో రెండు డోసులు, తర్వాత 9 నెలలకు మరో డోసు ఇప్పించాలి. ఈ టీకా ప్రభుత్వమే ఉచితంగా సరఫరా చేస్తోంది.
  • 60 ఏళ్లు పైబడిన వారు ప్లూ, ఇన్‌ఫ్లూయింజా వ్యాక్సిన్లు ప్రతీ సంవత్సరం తీసుకోవడం వల్ల న్యుమోనియా బారిన పడకుండా ఉంటారు.
  • ప్రస్తుతం రుయా చిన్న పిల్లల వార్డులో 60 మంది చిన్నారులకు చికిత్స అందిస్తున్నారు. అందులో 29 మంది ఆక్సిజన్‌, ఏడుగురు వెంటిలేటర్లపై ఉన్నారు. అందులో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. గత వారం రోజుల్లో ఐదుగురు చనిపోయారు.

చివరికి రుయాకు: వైరల్‌ కారణంగా శ్వాస తీసుకోలేక ఇబ్బంది పడుతున్న పిల్లలను తొలుత ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులకు తీసుకెళ్తున్నారు. వారు చిన్నారుల్లో వ్యాధి తీవ్రతను సరిగా గుర్తించక రెండు మూడు రోజులు తిప్పుకొంటున్నారు. చివరికి రుయా చిన్న పిల్లల విభాగానికి పంపిస్తున్నారు. అప్పటికే వ్యాధి తీవ్రత పెరగడంతో వెంటిలేటర్‌ ద్వారానే పిల్లలకు శ్వాస అందించాల్సి వస్తోంది. అక్కడి వరకు వెళ్లిన చిన్నారుల పరిస్థితి విషమంగా ఉంటోంది. ఇంకొందరు అయితే పిల్లలను గమనించకుండా చివరి సమయంలో ఆస్పత్రులకు వస్తున్నారు.

