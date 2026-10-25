చిన్న వయసులోనే కీళ్ల నొప్పులు - హైదరాబాద్లోని పిల్లల్లో పెరుగుతున్న విటమిన్-డి లోపాలు!
Vitamin D Deficiency In Children : హైదరాబాద్లో చిన్నారుల్లో విటమిన్-డి లోపం వల్ల ఎముకలు, కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు. తగిన ఆహారం ఇవ్వడంతోపాటు ఎండ తగిలేలా చూడాలని తల్లిదండ్రులకు సూచిస్తున్నారు.
Published : October 25, 2026 at 2:57 PM IST
Vitamin D Deficiency In Children : హైదరాబాద్లో నివసించే సంపత్, అనిత దంపతులు ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు. వీరి 15 ఏళ్ల కుమారుడు తరచూ కీళ్ల నొప్పులు, అలసట అని చెబుతుండటంతో, సరిగ్గా తినకపోవడం వల్లే ఇలా జరుగుతుందని తొలుత భావించి సర్దిచెప్పారు. పదేపదే అవే అనారోగ్య సమస్యలు ప్రస్తావించడంతో కుటుంబ వైద్యుడిని సంప్రదించారు. వైద్య పరీక్షల్లో సదరు బాలుడికి విటమిన్-డి లోపం ఉన్నట్లు తేలింది. దీంతో కొన్నిరోజులపాటు సప్లిమెంట్లు, పోషకాహారంతోపాటు ఇతర జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని డాక్టర్ సూచించారు.
ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి
హైదరాబాద్ నగరంలో ఉంటున్న పిల్లల్లో తరచూ ఈ తరహా సమస్యలు తలెత్తుతున్నట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు. పిల్లల్లో ఎముకలు, కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల బలహీనత, తరచు అలసట, ఎదుగుదల మందగించడం వంటి లక్షణాలు ఉన్నట్లు గుర్తిస్తే, నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించాలని తల్లిదండ్రులకు సూచిస్తున్నారు. ఈ లక్షణాలకు ప్రధాన కారణం విటమిన్ డి లోపమని, నగరంలోని పిల్లల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంటోందని అంటున్నారు.
నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇతర సమస్యలు రావొచ్చు
కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం 60 నుంచి 70 శాతం మంది పిల్లలు ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు డాక్టర్లు పేర్కొంటున్నారు. దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎముకలు బలహీనపడటమే కాకుండా గుండె, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. గ్రేటర్లో చాలా పాఠశాలల్లో ఆట స్థలాలు లేవు. కొన్ని స్కూళ్లు అపార్ట్మెంట్లలో లేదా చిన్నపాటి గదుల్లో నడుస్తుండటంతో పిల్లలు గేమ్స్కు దూరంగా ఉంటున్నారు. ఇక ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక కూడా టీవీలు, కంప్యూటర్లు, మొబైళ్లకే అతుక్కుపోవడం వల్ల ఈ సమస్యల బారిన పడుతున్నారని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
పిల్లలకు ఆటలు చాలా ముఖ్యం
పిల్లల ఎదుగుదలకు ఆటలు ఎంతో కీలకం. ప్రతిరోజూ కొంత సమయం పాటు పిల్లలపై కచ్చితంగా ఎండ తగలేలా చూడాలి. సూర్యరశ్మి చర్మంపై పడినప్పుడు శరీరంలో సహజంగానే విటమిన్ డి ఉత్పత్తి అవుతుంది. చిన్నారులను ప్రతిరోజూ 30 నుంచి 45 నిమిషాలపాటు ఆరుబయట ఆడుకునేలా చూడాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. దీని ద్వారా వారిలో చురుకుదనం పెరగడమే కాకుండా శారీరక ఎదుగుదలకు కూడా తోడ్పడుతోందని చెబుతున్నారు.
"పిల్లల్లో అలసట, ఎముకల నొప్పి లాంటి లక్షణాలు ఉన్నట్లు గుర్తిస్తే, సొంతంగా విటమిన్ డి సప్లిమెంట్లను ఇవ్వకూడదు. ఇలా మందులు వాడితే ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. సప్లిమెంట్లను కేవలం వైద్యుల సూచన మేరకు తగిన మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలి. పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో తల్లిదండ్రులదే కీలకపాత్ర. పిల్లలు కూడా మొబైళ్లు, టీవీల ముందు గడిపే సమయాన్ని తగ్గించాలి. ఆరుబయట ఆడుకోవడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యమివ్వాలి. చిన్న వయస్సు నుంచే పోషకాహారం తీసుకోవడం, తగినంత నిద్రపోవడం, క్రమబద్ధమైన జీవనశైలిని పాటించడం వంటి అలవాట్లు అలవర్చుకునేలా ప్రోత్సహించాలి" - డాక్టర్ రోషన్కుమార్ జైస్వాల్, కన్సల్టెంట్ పిడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్
సమతుల్య ఆహారం చాలా ముఖ్యం
ఎముకల ఆరోగ్యానికి సూర్యరశ్మితోపాటు సమతుల ఆహారం కూడా ఎంతో అవసరం. పిల్లలకు పాలు, పెరుగు, జున్ను వంటి కాల్షియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను అందించాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. చేపలు, గుడ్లలో విటమిన్ డి అధికంగా దొరుకుతుంది. ఆకు కూరలు, పప్పుధాన్యాలు, తృణధాన్యాల్లోని ఖనిజాలు, విటమిన్లు పిల్లల ఎదుగుదలకు దోహదపడతాయి. కేవలం శాకాహారం మాత్రమే తీసుకునే చిన్నారుల్లో విటమిన్ డి, కాల్షియం తగిన మోతాదులో అందుతున్నాయో లేదో గమనించాలి. వాటి లోపాలున్నట్లు కనిపిస్తే వైద్యులను సంప్రదించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
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