స్మార్ట్​ఫోన్లకు బందీ అవుతున్న చిన్నారులు! - అయోమయంలో తల్లిదండ్రులు

పిల్లలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్న స్మార్ట్​ఫోన్ వినియోగం - ఆన్​లైన్​ గేమ్​లు, ఇతర కార్యక్రమాలవైపు ఆకర్షితులవుతున్న చిన్నారులు - చదువు, మానసిక ఆరోగ్యంపై ఫ్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం

Smart Phone Addiction in Children
Smart Phone Addiction in Children (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 12:07 PM IST

2 Min Read
Smart Phone Addiction in Children : పెరుగుతున్న స్మార్ట్​ఫోన్​ వినియోగం పిల్లల మీద తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. అనేక కుటుంబాల్లో పిల్లలు సెల్​ఫోన్లను చూస్తూ గడుపుతున్నారు. ఇంటి పనిలో జోక్యం చేసుకోవద్దని కొంతమంది తల్లులు, ఎలాగైనా భోజనం తినిపించాలని మరికొందరు, బయటకు వెళ్లకుండా ఇంట్లో ఉండాలని కొందరు పిల్లలకు స్మార్ట్​ఫోన్లను ఇస్తున్నారు. గంటల తరబడి వీడియోలు చూస్తున్న పిల్లలు వాటికి బానిసలుగా మారిపోతున్నారు. ఫోన్‌ లేకుండా ఉండలేని స్థితికి చేరుకుంటున్నారంటే పరిస్థితి ఏవిధగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. కరీంనగర్‌లోని మానసిక వైద్య నిపుణుడి వద్దకు వారానికి సగటున 10 మంది పిల్లలు ఫోన్‌కు బానిసైన వారు వస్తున్నారని చెప్పడం సమస్య ఏవిధంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఆకర్షించడం అనుకరించడం :

  • పిల్లల మనస్తత్వం ప్రకారం వారు కొత్త అంశాల వైపు ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతుంటారు. అనంతరం వాటిని అనుకరించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. పేరెంట్స్​ ఈ విషయంపై అవగాహన కలిగి ఉండాలి. పిల్లల ముందే పెద్దలు స్మార్ట్​ఫోన్ చూస్తే వారు అనుకరించే అవకాశముంది.
  • ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఉద్యోగులై, వ్యాపారంలో బిజీగా ఉండే ఇళ్లల్లో పిల్లలకు ‘స్మార్ట్​ఫోన్’ చూసే అలవాటు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓపిక, సమయం లేక పిల్లలకు ఫోన్ ఇచ్చి ఎంగేజ్‌ చేయాలని అనుకుంటారు.
  • ఈతరం తల్లిదండ్రులు పిల్లలను అతి గారాబం చేయడం, మితిమీరిన స్వేచ్ఛ ఇవ్వడం అనేవి సమస్యలు తెచ్చిపెడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు బాల్యం నుంచే విచక్షణను నేర్పించాలి. ఒకప్పుడు ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో పెద్దలు ఏది మంచో ఏది చెడో అని కథల రూపంలో చెప్పేవారు. చిన్నకుటుంబాల కారణంగా ఇప్పుడా పరిస్థితులు లేవు.
  • ఏముందిలే బొమ్మలే చూస్తారని స్మార్ట్​ఫోన్ ముందు వేస్తున్నారు. అదే క్రమంగా పిల్లలకు వ్యసనంగా మారిపోతుంది. ఫోన్‌ ఇవ్వకపోతే వస్తువులు విసిరిగొట్టడం, అరవడం, తలను గోడకు కొట్టుకోవడంలాంటివి చేస్తున్నారు. ఇది వారి చదువులో వెనుకబాటు, కుటుంబ సభ్యులపై ఆగ్రహంలాంటి లక్షణాలకు దారి తీస్తుంది.

మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు :

  • పెద్దపల్లి జిల్లాకు చెందిన దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు. వారిలో ఏడాది వయసున్న చిన్న బాబు సరిగా భోజనం తినకపోయేవాడు. దీంతో అతడికి తల్లి ఫోన్​లో వీడియోలు చూపిస్తూ తినిపించేది. చివరకు ఆ బాలుడు స్మార్ట్​ఫోన్ చూపించకుంటే తినను అని మారాం చేసే స్థితికి చేరుకున్నాడు.
  • రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు చెందిన 11 ఏళ్ల బాలుడికి స్మార్ట్​ఫోన్‌ అలవాటుగా మారింది. ఫోన్‌ కొనివ్వాలని లేకుంటే చనిపోతానంటూ తల్లిదండ్రులతో అతడు బ్లాక్‌మెయిల్‌కు దిగాడు. అనంతరం తల్లిదండ్రులు మానసిక వైద్య నిపుణుడిని సంప్రదించారు.

పిల్లలకు కొంత సమయం కేటాయించాలి : ఇంట్లో మంచి వాతావరణంతోపాటు పేరెంట్స్ రోజులో కొంత సమయం పిల్లలకు కేటాయించాలి. వాళ్లు రోజంతా ఎలా గడుపుతున్నారో సరదాగా మాట్లాడి తెలుసుకోవాలి. వారు చెప్పేది శ్రద్ధగా వినాలి. హోంవర్క్‌ సమయంలో మాత్రమే స్మార్ట్​ఫోన్ ఇవ్వాలి. ఆ సమయంలోనూ వారు ఏం చేస్తున్నారో ఓ కన్నేసి ఉంచాలి.

"ఈ రోజుల్లో పిల్లలను పెంచడం అతి కష్టమైన పని. వారిని ఒక మట్టి ముద్దగా చెప్పవచ్చు. తల్లిదండ్రులు ఎలా మల్చుకుంటే అలా పెరుగుతారు. స్మార్ట్​ఫోన్ అయినా, మత్తు పదార్థాలైనా ఒకదానికి అలవాటుపడిన తర్వాత దాన్ని మాన్పించాలంటే కష్టం. పిల్లలకు మేము ఎంత చెప్పినప్పటికీ ప్రయోజనం ఉండదు. అందుకే మొదట తల్లిదండ్రులకు కౌన్సెలింగ్‌ ఇవ్వాలన్నది నా అభిప్రాయం." - డాక్టర్‌ ప్రవీణ్‌కుమార్, మానసిక వైద్య నిపుణులు

డిజిటల్ వ్యసనానికి 'తెరవేద్దాం' - ఇలా చేసి మన పిల్లలను ఫోన్​లకు దూరం చేద్దాం!

సెల్​ఫోన్​కు అడిక్ట్​ అవుతున్న చిన్నారులు - కుటుంబ సభ్యులు ఏం చేయాలంటే?

