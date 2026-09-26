అధిక సమయం స్క్రీన్లతోనే - పెరిగిపోతున్న మయోపియా బాధితులు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హ్రస్వదృష్టి బాధితుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోందని ఎల్వీ ప్రసాద్ నేత్ర వైద్య సంస్థ అధ్యయనం తెలిపింది. టీవీలు, ఫోన్ల స్క్రీన్లకు అధిక సమయం కేటాయించడంతోనే సమస్య అధికమవుతున్నట్లు అధ్యయనం వెల్లడించింది.
Published : September 26, 2026 at 2:36 PM IST
Myopia Issues In Telangana : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మయోపియా (హ్రస్వదృష్టి) సమస్య చాప కింద నీరులా విస్తరిస్తోందని ఎల్వీప్రసాద్ నేత్ర వైద్య సంస్థ అధ్యయనం వెల్లడించింది. తెలంగాణ, ఏపీ గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజల్లో దగ్గర చూపు మాత్రమే కనిపిస్తూ, దూరపు చూపు మసకబారడం ఎక్కువ అవుతోందని చెప్పింది. ఈ సమస్య పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఉంటోదని తెలిపింది. స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన పిల్లలు వెంటనే ఆటా పాటలు మాని టీవీలు, ఫోన్లు అంటూ స్క్రీన్లకు అతుక్కుపోతున్నారు. ఇలా టీవీలు చూస్తూ ఇంటి నుంచి బయటకు రాకపోడం, గంటలు తరబడి స్క్రీన్లు చూస్తూ కాలయాపన చేస్తున్నారు. ఇలాంటి కారణాలతో పాటు, ఇతర జన్యుపరమైన కారణాలతో ఈ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని అధ్యయనం చేసిన ఎల్వీప్రసాద్ ఆస్పత్రి శాస్త్రవేత్త విన్స్టన్ ప్రకాశ్ తెలిపారు.
స్త్రీలలోనే మయోపియా ప్రభావం ఎక్కువ
ఈ పరిశోధన వివరాలు ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జర్నల్ క్లినిక్ అండ్ ఎక్స్పరిమెంటల్ ఆప్టోమెట్రీ తాజా సంచికలో ప్రచురితమయ్యాయి. ఈ పరిశోధనలో భాగంగా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం 7,771 మందికి కంటి పరీక్షలు నిర్వహించారు. వారిలో స్పష్టమైన చూపు కలిగిన వారు 5,395 మంది ఉన్నారు. అయితే వారికి కొన్నేళ్ల తర్వాత మళ్లీ పరీక్షించగా వారిలో 8 శాతానికి పైగా ప్రజలు హ్రస్వదృష్టి బారిన పడినట్లు నిర్ధారించారు. 30 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసున్న వారిలో పురుషుల కంటే స్త్రీలలోనే మయోపియా ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఇక 30 సంవత్సరాలు దాటిన వారి విభాగంలో పురుషుల్లో ఈ సమస్య అధికంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
2050 నాటికి 50 శాతం మందిలో సమస్య
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అంచనాల ప్రకారం 2050 నాటికి ప్రపంచ జనాభాలో సగం మంది హ్రస్వదృష్టి సమస్యతో బాధ పడే ప్రమాదం పొంచి ఉందని ఎల్వీ ప్రసాద్ పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నెట్వర్క్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రోహిత్ ఖన్నా తెలిపారు. మయోపియాకు జన్యుపరమైన కారణాలతో పాటు శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, సుదీర్ఘకాలం స్క్రీన్లు చూడటం వంటి జీవనశైలి మార్పులే ప్రధాన కారణాలని స్పష్టం చేశారు. నూతనంగా నమోదవుతున్న కేసుల ఆధారంగా భవిష్యత్తులో దృష్టి లోపాలను నివారించేందుకు సరైన ప్రణాళికలు రూపొందించవచ్చని తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ మయోపియా సమస్యపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పిల్లల విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
పిల్లల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోండిలా
తల్లిదండ్రులు ఏం చేసినా పిల్లలు అనుసరిస్తారనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వారి ముందు తల్లిదండ్రులు ఫోన్లు వాడటం, టీవీలు చూడటం లాంటివి చేయకూడదని చెబుతున్నారు. వాళ్లతో మాట్లాడటం, కబుర్లు చెప్పడం, ఆడుకోవడం చేస్తూ ఉంటే పిల్లలు కూడా అదే విధంగా కొనసాగుతారని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో టీవీ, ఫోన్ల వాడకాన్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించాలంటున్నారు. అవసరమైన సందర్భాల్లో వినియోగించాలని సూచిస్తున్నారు. దీంతో పిల్లలు సైతం స్క్రీన్లు చూసే సమయం తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు ఏదైనా సినిమా లేదా షోలను పిల్లలతో కలిసి చూడాలని సలహా ఇస్తున్నారు. కేవలం వినోదం కోసం కార్టూన్ బొమ్మలు కాకుండా అందుబాటులో ఉన్న టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని విజ్ఞానం అందించే విషయాలను పిల్లలకు తెలియజేయాలని చెబుతున్నారు.
పిల్లలు అరిస్తే ఫోన్ ఒక్కటే సమాధానం కాదు
కొంతమంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలు కాస్త అల్లరి చేయగానే ఏడుపు ఆపటానికి ఫోన్ ఇస్తుంటారు. దీన్ని ఆసరాగా చేసుకొని పిల్లలు ఏడ్చి మరి ఫోన్ తీసుకోవాలనే ఆలోచన ధోరణి వారిలో పెరుగుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. పిల్లలు ఏడ్చినా, అలిగిన వారికి ఏం కావాలో అడిగి తెలుసుకోవాలని చెబుతున్నారు. వారితో కాసేపు ప్రేమగా మాట్లాడాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు వాడుకునేందుకు ఒక నిర్ణీత సమయాన్ని కేటాయించమని సూచిస్తున్నారు. ఇలా తరచూ చేస్తూ ఉంటే పిల్లలకు ఒక పద్ధతి ప్రకారం అన్ని పనులు చేసుకునే విధానం అలవడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఫోన్లకు, ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్లకు బానిసలుగా మారకుండా ఉంటారని తెలియజేస్తున్నారు.
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