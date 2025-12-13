చిన్నారులు చదువుపై దృష్టిపెట్టండి - ఎన్నికల ప్రచారంపై కాదు!
పలు గ్రామాల్లో ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగమవుతున్న చిన్నారులు - గ్రామాల్లోని సామాజిక మాధ్యమాల గ్రూపుల్లో నాయకులకు సంబంధించిన పోస్టులు - ప్రత్యర్థి నాయకులపై రెచ్చగొట్టే రీతిలో సోషల్ మీడియాలో ప్రచారాలు
Published : December 13, 2025 at 3:38 PM IST
Students In Election Campaign : పాఠశాలలో విద్యార్థులంటే చదువులపై శ్రద్ధ చూపాలి, ఆట పాటల్లో రాణించాలి. అవి వారి భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడి ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి ఎంతగానో దోహదపడతాయి. అయితే రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల వింతైన ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగతున్న నేపథ్యంలో చాలా చోట్ల చిన్నారులు ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగమవుతున్నారు.
ఎన్నికలు దగ్గరపడ్డాయంటే చాలు తమ అభిమాన అభ్యర్థి తరఫున ప్రచారం చేయటానికి ప్రతి ఒక్కరూ ఆరాటపడుతుంటారు. మరి కొంత మంది వారికి మద్దతుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు చేస్తూ సందడి చేస్తుంటారు. ప్రస్తుతం ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో జరుగుతున్న గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సైతం తొలి విడత ప్రచారం ముగియగా రెండు, మూడు విడత ప్రచారాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ప్రచారాల్లో చాలా చోట్ల పిల్లలు సైతం ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
రెచ్చగొట్టే పోస్టులతో సమస్యలు : సాధారణంగా గ్రామాల్లో ఉండే సామాజిక మాధ్యమాల గ్రూపుల్లో తమ అభిమాన నాయకులకు సంబంధించింన పోస్టులతో పాటు ప్రత్యర్థి నాయకులపై రెచ్చగొట్టే పోస్టులు సైతం పెడుతూ ప్రమాదాన్ని కొనితెచ్చుకుంటున్నారు. తెలిసీ తెలియక ఇలాంటి పోస్టులు పెట్టడం, ఇతరులు పెట్టిన పోస్టులను షేర్, ఫార్వర్డ్ చేయడం వంటి చర్యలతో చిక్కుల్లో పడుతున్నారు. పిల్లలు రెచ్చగొట్టే పోస్టులకు దూరంగా ఉండటం మేలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
సెలవులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి : ఎన్నికల సందర్భంగా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో రెండు రోజుల పాటు స్థానిక సెలవులు రానున్నాయి. చదువుకునే పిల్లను ఎలాంటి రాజకీయాల జోలికి పోకుండా పుస్తకాలతో మమేకమై సెలవులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. వచ్చే సంవత్సరం మార్చి నుంచి పరీక్షలు సైతం జరగనున్నందున వాటిపై దృష్టి సారించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, మిత్రుల కుటుంబ సభ్యులు ఎన్నికల బరిలో నిలిచినా చదువుకునే వారు వాటిలో తల దూర్చకపోవడమే మంచిదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఇతర అంశాలపై దృష్టి సారించొద్దు : రాజ్యాంగం ప్రకారం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండినవారికే ఓటు హక్కు వినియోగించే అవకాశం ఉంటుందని మిర్యాలగూడ సాంఘికశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు కత్తి అంజికుమార్ అన్నారు. ఇదే విధంగా రాజకీయాలపై పూర్తి అవగాహన రావాలంటే కనీసం 26 సంవత్సరాలు పైగా వయస్సు ఉండాలని పేర్కొన్నారు. అప్పుడే సమస్యలు, అభ్యర్థిని నిర్ణయించుకోవడం ఎవరి తరఫున ప్రచారం చేయాలి, ఎటువంటి పోస్టులు పెట్టాలి వంటి విషయాలపై కనీస అవగాహన ఏర్పడుతుందన్నారు. పిల్లలు ప్రచారాల్లో పాల్గొనడం వల్ల వారి మనసుల్లో ప్రత్యర్థిపై చెడు అభిప్రాయం, కోపం వంటివి ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని తెలిపారు. ఇది పిల్లల భవిష్యత్తుపై ప్రభావం చూపుతుందని పేర్కొన్నారు. అందుకే పిల్లలు చదువు తప్ప ఇతర అంశాలపై దృష్టి సారించొద్దని సూచించారు.
