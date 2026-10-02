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డ్రగ్స్ మత్తులో పిల్లలు - బడిలోనే అల్లర్లు సృష్టిస్తున్న విద్యార్థులు

కొందరు పిల్లలు చెడు వ్యసనాల వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. దేవాలయాల్లాంటి విద్యాలయాల్లోనే అల్లర్లకు తెగబడుతున్నారు. పాఠశాలలో పిల్లలకు ఫిర్యాదులు చేయాలనే అంశాన్ని చెప్పడమే మరిచిపోతున్నారు. విద్యా సంస్థల్లో నియంత్రణ కమిటీలు పేరుకే పరిమితమవుతున్నాయి.

Children are Getting Drawn to Intoxicants in School Days
మత్తుకు బానిసలవుతున్న బాలలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 7:36 PM IST

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Children are Getting Drawn to Intoxicants in School Days : చదువుకునే వయసులోనే కొందరు పిల్లలు మత్తుకు ఆకర్షితులవుతున్నారు. స్నేహితులను ఎంచుకోవడంలో అంచనాలను కోల్పోతున్నారు. చెడు వ్యసనాల వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. దేవాలయాల్లాంటి విద్యాలయాల్లోనే అల్లర్లకు తెగబడుతున్నారు. ఉన్నత విద్య నుంచి ఇంటర్మీడియట్​, డిగ్రీ సాంకేతిక కళశాలల వరకు ఈ సంస్కృతి పాకుతోంది. నిబంధనల ప్రకారం క్రమశిక్షణ కమిటీల పర్యవేక్షణ కొరవడుతోంది. పోలీసుశాఖ అవగాహన కార్యక్రమాలు గాడి తప్పుతున్నాయి. విద్యా సంస్థల్లో నియంత్రణ కమిటీలు పేరుకే పరిమితమవుతున్నాయి.

ఇటీవల ఘటనలు

  • కొద్దిరోజుల కిందట జిల్లా ఖమ్మం కేంద్రంలోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో బాలుడిని మరో సన్నిహితుడు కించపరిచాడు. ర్యాగింగ్​ చేస్తూనే కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరిపై నోరు జారాడు. దాంతో ఆ బాలుడు అతనిపై చేయిచేసుకున్నాడు. దాన్ని మనసులో పెట్టుకుని బాలుడు తన స్నేహితులతో కలిసి పాఠశాల బాత్​రూమ్​లో అతడిని బంధించి పిడిగుద్దులు కురిపించగా స్వల్పంగా గాయపరిచారు.
  • మరో ఘటనలో ప్రభుత్వ సాంకేతిక కళాశాలలో ఒకే తరగతికి చెందిన విద్యార్థుల మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. ఒక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులు బయటికి వ్యక్తులను తీసుకొచ్చి తరగతి గదిలో అందరూ చూస్తుండగానే చొక్కా చింపేసి విద్యార్థిపై దాడికి పాల్పడ్డారు. కళాశాల సిబ్బంది క్రమశిక్షణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పరిశీలిస్తామనడంతో దెబ్బలు తిన్న విద్యార్థి బంధుగుణం వెనుకడుగు వేశారు. అదే తరహా గొడవ కొంతకాలం కిందట జరిగింది.

ఫిర్యాదులు చేయాలని ఊసే లేదు

విద్యా సంస్థల్లో సభ్యులతో పాటు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, పోలీసు సిబ్బంది సమన్వయ భాగస్వామం తప్పనిసరి. పేరెంట్స్​ కమిటీ సమావేశాలతో సరిపెడుతున్నారు. ర్యాగింగ్​, ఇతర సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు ఫిర్యాదులు చేసే బాధ్యతను విస్మరిస్తున్నారు. పిల్లలకు ఫిర్యాదులు చేయాలనే అంశాన్ని చెప్పడమే మరిచిపోతున్నారు. పోలీసులు సైతం డయల్​ 100, మానవ అక్రమ రవాణా, మాదకద్రవ్యాలపై మొక్కుబడి అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారనే విమర్శలున్నాయి. కీలకమైన కమిటీలను క్రియాశీలకం చేయడంతో పోలీసు అధికారులు ప్రత్యేక చొరవ చూపించాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది.

విద్యార్థుల మధ్య గొడవలు సాధారణం. పోలీసు కేసులు అయితే భవిష్యత్తు వృథా అవుతుందని ఆలోచించి ఉపేక్షిస్తామనుకోవడం సరికాదు. ఈవ్​ టీజింగ్​, మత్తు, గొడవలకు దిగితే ఎవరినీ ఉపేక్షించం. చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు ఉంటాయి. విద్యా సంస్థల్లో జరిగే ఘటనలపై లోతుగా దృష్టి సారిస్తాం'' - బి.రోహిత్​రాజు, ఎస్పీ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం

బానిసలైన వారిలో 60 శాతం మంది స్నేహితులు

డ్రగ్స్​, మత్తు పదార్థాలకు బానిసలైన వారిలో 60 శాతం మంది స్నేహితుల బలవంతం కొద్దీ మొదటిసారి రుచి చూస్తున్నవారే. చెడు అలవాట్లే కాదు. చాలా సందర్భాల్లో చిన్నచిన్న విషయాలే పెద్ద సమస్యలను సృష్టిస్తున్నాయి. ఇక వారి మాట కాదనలేక పార్టీలకు వెళ్లడం, స్నేహం కోసం అప్పుచేసి మరీ డబ్బులివ్వటం వంటివెన్నో బాలలు, యువతను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నట్లు పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

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TAGGED:

CHILDREN ADDICTED TO DRUGS
మద్యానికి బానిసవుతున్న బాలలు
CHILDREN DRUG ABUSE
CHILDREN HARMFULL ADDICTIONS
CHILDREN ADDICTED TO INTOXICANTS

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