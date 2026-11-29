క్షణికావేశంలో ప్రాణాలు తీస్తున్నారు! - భార్యభర్తల గొడవల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న పిల్లలు
Parents Conflict Effect On Children: భార్యాభర్తల గొడవల ప్రభావం ఇంట్లోని చిన్నారులపై పడుతోంది. బిడ్డలను అల్లారుముద్దుగా చూసుకోవాల్సిన తల్లిదండ్రులు క్షణికావేశంలో వారిని కడతేరుస్తున్న ఘటనలు కలచి వేస్తున్నాయి.
Published : November 29, 2026 at 1:56 PM IST
గతంలో ఉమ్మడి కుటుంబాలుండేవి. ఇంట్లో ఒకరికి సమస్య తలెత్తినా కుటుంబంలో అంతా చేదోడుగా నిలిచే వారు. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయి. ఇంట్లో భార్య, భర్త, పిల్లలు మాత్రమే నివాసం ఉండే పరిస్థితులు వచ్చాయి. దీంతో చిన్న చిన్న సమస్యలతో భార్యాభర్తల మధ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. పరిస్థితిని గ్రహించి చక్కదిద్దుకోవాల్సిన వారే రోజురోజుకూ కుటుంబంలో గొడవలు పెంచుతున్నారు. చివరకు తల్లిదండ్రుల గొడవల కారణంగా చిన్నారులు బలవుతున్నారు.
కుటుంబ కలహాలు పిల్లలకు మృత్యుపాశంగా మారుతున్నాయి. భార్యాభర్తలు ఒకరిపై ఒకరు కోపం పెంచుకొని అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న తమ పిల్లలను కడతేరుస్తున్నారు. ఆర్థిక సమస్యలు, అనుమానాలు, వివాహేతర సంబంధాలు, అభిప్రాయ భేదాలు, మానసిక సమస్యలు, అనారోగ్యం వంటి కారణాలతో చిన్నారులను శిక్షిస్తున్నారు. కుటుంబాన్ని చక్కదిద్దడానికి బదులుగా వారి మరణాలకు కారణమవుతున్నారు. రాజధానిలో కొంతకాలంగా వెలుగు చూస్తున్న ఇలాంటి ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
క్షణికావేశంలో చిన్నారుల బతుకులు ఛిద్రం
రంగారెడ్డి జిల్లా కేశంపేట మండలం నిత్యరేకుల గ్రామంలో భర్త మరో మహిళతో మాట్లాడుతున్నాడని అనుమానించిన భార్య, శనివారం రెండున్నరేళ్లలోపు వయసున్న తన ముగ్గురు పిల్లలను సంపులోకి విసిరేసింది. తర్వాత ఆమె ఆత్మహత్యకు యత్నించగా, సంపులో నీళ్లు తక్కువగా ఉండటంతో ప్రాణాలతో బయటపడింది. క్షణికావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఎలాంటి విపత్తుకు దారితీస్తాయో చెప్పడానికి ఈ ఘటనే నిదర్శనమని ప్రత్యక్ష సాక్షులు, స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇవే కాకుండా పిల్లలపై దాడులు, వేధింపులకు సంబంధించిన వందలాది ఘటనలు నమోదవుతున్నాయి.
మానసిక ఒత్తిడికి గురై
చిన్న కారణాలకే కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబ సమస్యలకు పిల్లలు కారణం కాకపోయినా శిక్షకు గురయ్యేది మాత్రం వారే. ఉద్యోగం కోల్పోవడం, అప్పులు పెరగడం, వ్యాపారంలో నష్టాలు, కుటుంబానికి భారం కావడం, అనుమానాలు వంటి కారణాల వల్ల కొంతమంది తల్లిదండ్రులు తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు.
తల్లిదండ్రుల గొడవ పిల్లలకే నష్టం
తల్లిదండ్రులు తరచుగా గొడవపడి పగ తీర్చుకుంటే, అది పిల్లల భవిష్యత్తుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. భార్యాభర్తలు ఎక్కువగా గొడవపడినప్పుడు వారి పిల్లల్లో 'కాండక్ట్ డిజార్డర్' అభివృద్ధి చెందడం ప్రారంభమవుతుందని అంటున్నారు. ఇదీ ఓ మానసిక సమస్యేనని చెబుతున్నారు. ఈ సమస్య కారణంగా కొందరు చిన్నారులు ఇంటి నుంచి పారిపోతే, మరికొందరు దూకుడుగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. పెద్దలను ధిక్కరిస్తారు, చిన్న విషయాలకే తోటి విద్యార్థులతో గొడవపడతారు, ఇతరుల అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ప్రవర్తిస్తారు.
వారిలో ఏకాగ్రత తగ్గిపోతుంది. వారికి తెలియని అభద్రతా భావంతో బాధపడతుంటారు. ఇవి ఒకసారి మొదలైతే జీవితాంతం అలాగే కొనసాగుతుంది. ఈ సమస్యలను సకాలంలో గుర్తించి వారికి తగిన కౌన్సెలింగ్ ఇస్తే ఈ లక్షణాల నుంచి కొంతమేరకైనా బయటపడే అవకాశం ఉంది. తమ తల్లిదండ్రులు గొడవపడటాన్ని భరించలేక కొంతమంది పిల్లలు కొన్నిసార్లు ఆత్మహత్య చేసుకునే సందర్భాలూ ఉన్నాయి.
ఇంట్లో ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి
- దంపతుల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పిల్లల ముందు గొడవపడొద్దు.
- వారు లేని సమయంలో సామరస్యంగా చర్చించుకోవాలి.
- అవసరమైతే నిపుణుల సమక్షంలో కౌన్సెలింగ్ తీసుకోవాలి.
- పిల్లలు చదువులో వెనకబడినా, సమస్యల్లో చిక్కుకున్నా తల్లిదండ్రులు ఒకరినొకరు నిందించుకోకూడదు.
- క్షణికావేశంలో తీసుకున్న ఏ తప్పుడు నిర్ణయమైనా పిల్లలు, కుటుంబ భవిష్యత్తుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
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