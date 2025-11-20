గంజాయి స్మగ్లర్లకు పిల్లలే కీలకం! - తక్కువ శిక్షలుంటాయని చిన్నారులతో రవాణా
బాలలను డ్రగ్స్, గంజాయికి అలవాటు చేస్తున్న కొందరు నేరగాళ్లు - మత్తుకు బానిసలుగా మారాక విక్రేతలుగా మార్చుతున్న నేరగాళ్లు - రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తనిఖీలు పెరుగుతున్నా తగ్గని అమ్మకాలు
Published : November 20, 2025 at 2:10 PM IST
Ganja Cases In Telangana : అందమైన బాల్యాన్ని కొందరు చిదిమేస్తున్నారు. కొందరు నేరస్థులు బాలలను డ్రగ్స్, గంజాయికి అలవాటు చేస్తున్నారు. మెల్లగా బానిసలను చేసి ఆ తర్వాత విక్రేతలుగా మార్చుతున్నారు. వారినే ముఠాలుగా ఏర్పాటు చేసుకుని గంజాయి అక్రమ రవాణా చేయిస్తున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన బాలలతో పాటు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన వారు సైతం సరఫరా చేస్తూ పోలీసులకు చిక్కుతున్నారు.
పిల్లలు జల్సాలకు అలవాటుపడి నేరాల బాట పడుతున్నారు. నేరగాళ్లు వారిని చేరదీసి గంజాయి అలవాటు చేస్తున్నారు. మైనర్లకు శిక్ష తక్కువగా ఉంటుందంటూ ప్రోత్సహిస్తున్నారు. కన్నవారి పర్యవేక్షణ లోపం, కుటుంబ వాతావరణం సరిగా లేనిచోట మైనర్లు ఇలాంటి చేష్టలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి వారిలో కొందరు వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రిలో డీ-అడిక్షన్ కేంద్రంలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ఘటనలు ఇలా :
- వరంగల్ పోలీస్ డివిజన్లో ఇద్దరు మైనర్లు గంజాయికి అలవాటయ్యారు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తెచ్చిన వారు వాడటమే కాకుండా ఇతరులకు వాటిని విక్రయించి పోలీసులకు చిక్కారు.
- కరీంనగర్ రోడ్డులోని ఓ ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో నలుగురు విద్యార్థులు గంజాయి తాగుతూ గతేడాది నార్కోటిక్ విభాగం, హసన్పర్తి పోలీసులకు పట్టుబడ్డారు. వారిపై కేసు నమోదు చేశారు.
- నెల రోజుల కిందట సుబేదారి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గంజాయి విక్రయిస్తూ ఓ విద్యార్థి పట్టుబడ్డాడు. పోలీసుల విచారణలో గంజాయికి అలవాటుపడి డబ్బులు లేకపోవడంతో ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లి విక్రయిస్తున్నట్లు అంగీకరించాడు. అతని నుంచి 124 గ్రాముల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
"ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో గంజాయిపై నిఘా పెంచాం. పాఠశాలలు, కళాశాలల పరిధిలోని ఎవరైనా గంజాయి తాగితే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. కళాశాలల యాజమాన్యాలు కూడా విద్యార్థుల ప్రవర్తనను గమనిస్తుండాలి. గంజాయి తాగేవారి వివరాలు మా వద్ద ఉన్నాయి. ఇప్పటికే వారికి కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నాం. రానున్న రోజుల్లో దాడులు విస్తృతం చేస్తాం." - రమేశ్కుమార్, డీఎస్పీ, నార్కోటిక్ విభాగం, వరంగల్
తనిఖీలు పెరుగుతున్నా అదే తీరు : మరోపక్క నిర్మల్ జిల్లాను మాదక ద్రవ్యాలు, మత్తుపదార్థాల రహితంగా తీర్చిదిద్దుదాం అని ఓ పక్క అధికారులు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ప్రజల్లో అవగాహన పెంచే కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. జిల్లాలో తనిఖీలు పెరుగుతున్నా అమ్మకాలు అడ్డుకట్ట పడకపోవడం గమనార్హం.
ఖానాపూర్ పట్టణంలో గంజాయి విక్రయిస్తున్న ఇద్దరు యువకులను పోలీసులు కొద్దిరోజుల క్రితం అరెస్టు చేశారు. ఎవరికీ అనుమానం కలగకుండా సదర్మాట్ కాలువ గట్టు వద్ద విక్రయిస్తుండగా పట్టుబడ్డారు. వీరి వద్ద 3 కిలోల గంజాయి లభించింది.
ఇంట్లో గంజాయి మొక్కలు పెంచుతూ : సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలన్న లక్ష్యంతో గంజాయిని ఓ వ్యాపారంగా మార్చుకుంటున్నారు. ఇటీవల నిర్మల్ పట్టణంలో ఓ వ్యక్తి తన ఇంట్లో గంజాయి మొక్కలను పెంచుతూ పట్టుబడ్డాడు. గతంలోనూ ఓ వ్యక్తి ఇదే రీతిలో పెంచుతూ పోలీసులకు చిక్కాడు. పెంబి, ఖానాపూర్, సారంగాపూర్ తదితర ప్రాంతాల్లోని మారుమూల పంటపొలాల్లో గంజాయి సాగుచేస్తున్న వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
ఇతరుల వద్ద తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి కాస్త ఎక్కువ ధరకు వాటిని కావాల్సిన వారికి విక్రయిస్తున్నారు. తక్కువ సమయంలో అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుండటంతో చాలా మంది దీనికి ఆకర్షితులవుతున్నారు.
ఇడ్లీ ఇమ్మంటావా? దోశ పంపించమంటావా? - అల్పాహారం పొట్లాల్లో గంజాయి సరఫరా!