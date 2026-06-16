బడిగంట మోగటంతో పిల్లల్లో ఆందోళన - కారణాలు ఇవేనంటున్న నిపుణులు
మారిన జీవనశైలితో సతమతమవుతున్న విద్యార్థులు - హోంవర్క్లు, పరీక్షలంటూ ఒత్తిడి వాతావరణం - పిల్లల్లో భయం తొలగించేదేలా? - ఈ విధంగా చేస్తే మేలంటున్న నిపుణులు
Published : June 16, 2026 at 3:23 PM IST
Children Anxious About Schools Re-Opening : బంటి 5వ తరగతి చదువుతున్నాడు. ఇన్నిరోజులు వేసవి సెలవులను ఆనందంగా గడిపాడు. ఇక పాఠశాలలు తెరుచుకున్నాయన్న విషయం తెలిసి ఆందోళన చెందుతున్నాడు. బంటి ప్రవర్తనలో మార్పు గమనించిన తల్లి ఏమయ్యిందని అడిగింది. దానికి సమాధానంగా స్కూల్లు తెరుచుకున్నాయి కదా! ఇక మళ్లీ హోంవర్క్లు, పరీక్షలు అన్నీ ఉంటాయి. వాటిని తలచుకుంటేనే భయమేస్తుందని అన్నాడు. ఆ మాటలకు బంటి తల్లీ కూడా ఆలోచనలో పడిపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ పరిస్థితి కేవలం బంటినే కాదు ప్రతి విద్యార్థిలో ఎదుర్కొంటున్నాడు. దీనికి పలు పరిష్కారాలు ఉన్నాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవేంటో చూద్దాం.
మారుతున్న పరిస్థితులే కారణమా? : నెలన్నర సెలవుల తర్వాత లక్షమంది విద్యార్థులు కొత్త విద్యాసంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. విద్యాసంవత్సరం దాదాపు 10 నెలలపాటు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో నెలలపాటు కొనసాగే తరగతులు, పరీక్షలకు విద్యార్థులు సన్నద్ధం అయ్యి ఉన్నారా అన్న ప్రశ్నే ప్రస్తుతం వ్యక్తమవుతోంది. ఒకప్పుడు కేవలం పరీక్షలు, వాటి ఫలితాల సమయంలోనే ఒత్తిడి ఉండేది. కానీ కాలం మారుతుంటే స్కూల్ ప్రారంభంలోనే వారిలో ఆందోళన ఎక్కువ అవుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మారిన జీవనశైలితో సతమతం : ఈ వేసవి సెలవుల్లో కొంతమంది పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఉద్యోగాలరీత్యా సొంతూళ్లకు వెళ్లకుండా సిటీలోనే ఉండిపోయారు. దీంతో పిల్లలు ఇంట్లోనే ఒంటరిగా ఉంటూ ఆలస్యంగా నిద్రలేవడం, ఫోన్, టీవీ ఎక్కువ చూడటం, ఎక్కువ సమయం ఆటలపైనే గడిపారు. నెలన్నర పాటు ఇలా సాగిన వారి జీవనశైలిలో స్కూల్ ప్రారంభంతో మార్పులు వస్తున్నాయి. దీంతో వారు మునుపటి దినచర్యకు అలవాటు పడలేకపోతున్నారు.
పిల్లలకు పెద్ద సవాలుగా : కొత్త విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభం అవుతుందంటే చాలు ఉదయాన్నే నిద్రలేవడం, బడికి తయారుకావటం వంటి దినచర్యకు సిద్ధమవ్వట్లేదు. దీనికితోడు ఇన్నాళ్లు తల్లిదండ్రులతో గడపటంతో వారిని వదిలి ఉండలేకపోవటం పెద్ద సవాలుగా మారింది. వీటితో పాటు గతేడాది మార్కుల ఆధారంగా పిల్లలను పాఠశాలలను మార్పిస్తున్నారు. దీంతో మళ్లీ అక్కడ కొత్త స్నేహితులు, ఉపాధ్యాయులు ఉంటారు. ఆ వాతావరణానికి అలవాటు పడలేక ఒంటరిగా ఉండిపోతున్నారు.
ఇలా చేస్తే మేలు :
- పిల్లలకు తల్లిదండ్రులే మొదటి గురువులు. అందుకే బడి ప్రారంభంలోనే వారి భావాలను అర్థం చేసుకుని సమస్యలను గుర్తించాలి.
- విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభం కాగానే మార్కులు, ర్యాంకులు అంటూ వారిలో ఒత్తిడి పెంచకూడదు.
- ముఖ్యంగా ఇతర పిల్లలతో పోల్చుతూ విమర్శించకూడదు. ఇలా చేస్తే వారు ఆత్మన్యూనతకు లోనవుతారు.
- వారికి సరైన దినచర్య, పోషకాలు కలిగిన ఆహారాన్ని అందించాలి. దీనివల్ల వారిలో పోటీతత్వం పెరుగుతుంది. అలాగే వారు ఎక్కడ వెనకబడ్డారో గుర్తించి అధికమించడానికి ప్రోత్సహించాలి.
- స్నేహంగా ఉంటూ వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యను తెలుసుకోవాలి. అవసరమైతే నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవాలి.
- పాఠశాలల ప్రారంభ సమయంలో పిల్లల్లో విపరీత మార్పులు, ఆందోళన, చికాకు, నిద్రలేమి, ఒంటరితనం కనిపిస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు.
పిల్లల్లో భయాలను తొలగించాలి : పాఠశాలలు ప్రారంభం అవుతున్నాయి అంటే అది చిన్నారుల కలలు, ఆశయాలు, వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఒక కొత్త ఆరంభమని తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాలి. ఈ ప్రయాణంలో వారికి తోడుగా తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు మార్గదర్శకులుగా నిలవాలి. పిల్లలపై అనవసర ఒత్తిడి పెంచకుండా వారిలోని సామర్థ్యాన్ని వెలికితీసేలా ప్రోత్సహించాలి. కొత్త విషయాలను భయం మధ్య కాకుండా ఆనందంగా, ఉత్సాహంగా నేర్చుకునే వాతావరణాన్ని కల్పించాలని మానసిక నిపుణులు మోతుకూరి రాంచందర్ తెలిపారు.
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