అల్లారుముద్దుగా పెంచిన పిల్లలే అనాథలుగా మారుస్తున్న వైనం - దిక్కుతోచని స్థితిలో తల్లిదండ్రులు
ప్రమాదం జరిగిందని తెలిసీ కూడా ఆసుపత్రికి రానీ కుటుంబీకులు - చికిత్సకు డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని రోడ్ల పక్కన, ఆసుపత్రి ఆవరణలో వదిలేస్తున్న తీరు - స్వచ్ఛంద సంస్థలే అంత్యక్రియలు
Published : July 17, 2026 at 2:46 PM IST
Children abandoning their parents On Roads : వారికి అక్షరం ముక్క రాకపోయినా తమ పిల్లలు గొప్ప ఉద్యోగం చేయాలని కలలు కంటుంటారు తల్లిదండ్రులు. బిడ్డల బాగు కోసం రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని అహర్నిశలు పాట్లు పడుతుంటారు. రూపాయి రూపాయి పోగు చేసి పిల్లల ఉన్నతికి తోడ్పడుతారు. కానీ పిల్లలు మంచిగా స్థిరపడ్డాక పరిస్థితి తారుమారు అవుతోంది. పెంచి పోషించారన్న విషయం మర్చిపోయి తల్లిదండ్రులను గాలికి వదిలేస్తున్నారు. కనీస బాధ్యతలు లేకుండా కర్కశంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు కొంతమంది పిల్లలు. ఇలాంటి ఘటనలు కోకొల్లలుగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
ఆసుపత్రి ఆవరణలో వదిలేస్తున్న వైనం : అమ్మనాన్నలు మంచిగా ఉన్నంత వరకు సరే! ఒక్కసారి వారి ఆరోగ్యం క్షీణిస్తే చాలు ఇక చేతులెత్తేస్తున్నారు. ఎలాంటి సంబంధం లేనివారిగా రహదారుల పక్కన, ఆసుపత్రుల ఆవరణలో అనాథలా వదిలేసి వెళ్లిపోతున్నారు. ఇలా వదిలేసి వెళ్తున్న వారిని అక్కడి సిబ్బంది గుర్తించి ఆసుపత్రిలో చేర్చి చికిత్స అందిస్తున్నారు. అయితే సిబ్బంది ఎన్ని సేవలు చేస్తున్నప్పటికీ కొందరికీ శరీరం సహకరించకపోవటంతో అక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వారి మృతదేహాల కోసం ఎవరూ రాకపోవటంతో ఆసుపత్రి సిబ్బందే అంత్యక్రియలు జరిపిస్తున్నారు.
ఉదాహరణలు ఇవే! : ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన బెంగావార్ నర్సిములు(66)కు ముగ్గురు కుమార్తెలు, నలుగురు కుమారులు. కుమార్తెలందరికీ పెళ్లిళ్లు చేశాడు. ముగ్గురు కుమారులు ప్రైవేటు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఒక్క కొడుకు వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు. నర్సిములు టైలర్ పని చేస్తూ వారిని చదివించాడు. అయితే ఈ నెల 3న నర్సిములుకు ఓ ప్రమాదం జరిగింది. అందులో ఆయన తుంటి కాలు విరిగింది. అక్కడున్న వారు 108 కి కాల్ చేసి రిమ్స్లో చేర్పించారు. ప్రమాదం విషయం తెలిసినా భార్య, కుమారులు ఎవరూ అతని వద్దకు రాలేదు.
ఆర్ఎంఓ చొరవతో ఆపరేషన్ : అయినవాళ్లు ఎవరూ రాకపోవటంతో ఆర్ఎంఓ తొడసం చందు చొరవ తీసుకున్నారు. అతనికి ఈనెల 9న శస్త్ర చికిత్స చేయించారు. వార్డ్ బాయ్ షేక్ అల్తమస్, పేషెంట్ కేర్ టేకర్ టి. వెంకటేశ్ నర్సింహులుకు సపర్యలు చేయటంతో కోలుకున్నాడు. కానీ డిశ్ఛార్జీ చేద్దామంటే కుటుంబీకులు ఎవరూ రావటం లేదు. దాంతో ఈ విషయాన్ని ఎస్పీ, డీఎల్ఎస్ఏ దృష్టికి తీసుకెళ్లారని ఆర్ఎంఓ తెలిపారు.
చికిత్స పొందుతూ మృతి : ఈనెల 7న రిమ్స్ ప్రధాన గేట దగ్గర ఓ 35 ఏళ్ల వ్యక్తి అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉండటం రిమ్స్ ఉద్యోగి మట్టె రవీందర్ గుర్తించారు. అతన్ని వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందించారు. అయినా మరుసటి రోజు అతను మరణించాడు. అయితే ఆ వ్యక్తి చికిత్సకు డబ్బులు ఖర్చు చేయటం ఇష్టం లేనందున అతన్ని కుటుంబ సభ్యులే అక్కడ వదిలేసి వెళ్లారని అనుమానిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఎంతోమంది రోడ్లపై అనాథలుగా కనిపిస్తున్నారు. వీరు చనిపోయినా ఎవరూ ముందుకు రాకపోవటంతో స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నారు.
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