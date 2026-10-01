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ఆస్తులు రాశాక బయటకు గెంటేశారు - అమ్మానాన్నల ఆవేదన

ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన వృద్ధులు తమ సమస్యలపై ఏటా 200 మంది వరకు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారంటే వారు ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

Children Abandoning Elderly Parents
మచిలీపట్నం ప్రభుత్వ వృద్ధాశ్రమంలో వృద్ధులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 5:13 PM IST

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Children Abandoning Elderly Parents: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన వృద్ధులు తమ సమస్యలపై ఏటా 200 మంది వరకు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారంటే వారు ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రతి సోమవారం కలెక్టరేట్‌లో నిర్వహించే ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికతో పాటు రెవెన్యూ క్లినిక్‌లో అర్జీలు దాఖలు చేస్తుంటే ఇంకొంత మంది జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. జిల్లా న్యాయసేవాధికార సంస్థను సంప్రదించేవారు కూడా ఉన్నారు. ఇలా ఎంతో మంది కన్నబిడ్డలు పట్టించుకోక ముదిమి వయసులో ఇబ్బందులు పడుతూ కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. నేడు వృద్ధుల దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం.

  • నా పేరిట ఉన్న ఇంటిని రాయించుకున్న కొడుకు కొంతకాలానికే బయటకు గెంటేశాడు. బంధువుల వద్ద ఎన్నాళ్లు ఉండగలను. ఉన్నతాధికారులు చొరవ తీసుకుని న్యాయం చేసి ఆదుకోవాలి. పెనమలూరు మండలం గంగూరుకు చెందిన వృద్ధురాలు నాగేశ్వరమ్మ ఇటీవల ప్రజాసమస్యల పరిష్కార వేదికలో ఇచ్చిన అర్జీ ఇది.
  • ఆయనకు ముగ్గురు కొడుకులు.జీవిత చరమాంకం వరకు బతకడానికి సరిపడా ఆస్తులు ఉన్నాయి. కొడుకులు ఒక్కొక్కరికీ 2.50 ఎకరాల చొప్పున పొలాన్ని పంచి ఇచ్చారు. తన వద్ద ఉంచుకున్న 3.50 ఎకరాలు కూడా చూస్తున్నాడు కదా అని చిన్నకొడుకు పేరిట రాసేశారు. ఆస్తులు పంచి ఇచ్చాక ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని బందరు మండలం వాడపాలెం గ్రామానికి చెందిన నారాయణరావు ఇటీవల రెవెన్యూ క్లినిక్‌లో అర్జీ అందించారు.

గుండెలు పిండే కథలు: కనీ కష్టపడి పెంచి పెద్దవారిని చేసిన తల్లిదండ్రులను చివరి దశలో గెంటేస్తున్న ఘటనలు ఎక్కువగా వెలుగు చూస్తున్నాయి. తమకు ఆస్తులు తక్కువ ఇచ్చారని కొందరు, భార్యకు, తల్లికి పడడం లేదని మరికొందరు నిర్దాక్షిణ్యంగా బయటకు పంపించేస్తుంటే తమ కారణంగా కొడుకు కోడలి మధ్య విభేదాలు రావడం ఇష్టం లేక కొందరు వృద్ధులే స్వయంగా వచ్చి ఆశ్రమాల్లో చేరిపోతున్నారు. పలు ఆశ్రమాల్లో ఉండే వృద్ధులను కదిలిస్తే వారు చెప్పే దీనగాథలు గుండెలను పిండేస్తాయి.

జన్మనిచ్చిన వారికి వృద్ధాప్యంలో అండగా నిలవాలి కానీ బయటకు పంపించడం ఎంతవరకు సమంజసమో అందరూ తమ అంతరాత్మను ప్రశ్నించుకోవాలి. చివరి దశలో వారు ఆశించేది ఆప్యాయత. నాలుగు పచ్చడి మెతుకులు పెట్టినా పిల్లల వద్దే ఉన్నామన్న సంతృప్తితో బతికేస్తారు. మనకు, మన పిల్లలకు అండగా ఉంటారు. వారి అనుభవసారంతో జీవితాన్ని ఎలా గట్టెక్కాలో నేర్పుతారు. ఇప్పటికైనా మారదాం. తల్లిదండ్రులకు అండగా ఉందాం, ఆదరిద్దాం.

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CHILDREN ABANDONING ELDERLY PARENTS
PARENTS LEFT IN OLD AGE HOMES
PLIGHT OF ABANDONED PARENTS
ELDERLY ABANDONMENT CASES

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