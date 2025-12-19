ETV Bharat / state

ఒకే స్కూల్ - ఒకే వృత్తి - ఒకే మెజారిటీ : సర్పంచిలుగా మారిన ఆటో డ్రైవర్లు

గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్​లుగా గెలిచిన బాల్య స్నేహితులు - ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో వెలుగు చూసిన ఘటన - వేర్వేరు గ్రామాల్లో పోటీ చేసిన స్నేహితులు

Telangana Panchayat Elections 2025
Telangana Panchayat Elections 2025 (Eenadu)
Telangana Panchayat Elections Results 2025 : వారిద్దరూ బాల్య స్నేహితులు. చిన్నప్పటి నుంచి ఒకే దగ్గర చదువుకున్నారు. ఇలా పదో తరగతి వరకు ఒకేచోట చదివారు. ఆ తర్వాత కుటుంబ పోషణకు ఇద్దరూ ఒకే రకమైన వృత్తిని ఎంచుకున్నారు. ఆటో డ్రైవర్లుగా అందరి మన్ననలు పొందారు. ఇప్పుడు ఆ బాల్య మిత్రులు తమ తమ గ్రామాల్లో పంచాయతీ సర్పంచులుగా పోటీ చేశారు. అనూహ్యంగా విజయం సాధించారు. ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే, వారిద్దరికీ ఒకే రకమైన మెజార్టీ రావడం.

ఆదిలాబాద్​ జిల్లా తాంసి మండలం పొన్నారికి చెందిన తలారి భూమన్న, అలాగే ఆదిలాబాద్​ మండలం పొచ్చరకు చెందిన కడదరపు గంగన్న బాల్య స్నేహితులు. వీరిద్దరి మండలాలు వేరైనా పక్క పక్క గ్రామాలే. ఇద్దరూ పొచ్చర ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలోనే పదో తరగతి వరకూ చదువుకున్నారు. ఇద్దరూ ఆటో నడుపుతూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అందరితో కలుపుగోలుగా ఉంటూ, తమ తమ గ్రామాల్లో ప్రజల అభిమానాన్ని పొందుతున్నారు.

పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పొన్నారి, పొచ్చర పంచాయతీ సర్పంచ్ స్థానాలు ఎస్సీ జనరల్​కు కేటాయించడంతో ఇద్దరూ సర్పంచులుగా పోటీలో నిలిచారు. ఈ నెల 14వ తేదీన వెలువడిన పొన్నారి పంచాయతీ ఫలితాల్లో తలారి భూమన్న సమీప ప్రత్యర్థిపై 43 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు. అదేవిధంగా ఈ నెల 17వ తేదీన వెలువడిన ఫలితాల్లో పొచ్చర సర్పంచిగా కడదరపు గంగన్న సరిగ్గా 43 ఓట్ల మెజారిటీతోనే గెలుపొందడం ఇక్కడ విశేషం. ఇద్దరూ ఒకేలా మెజారిటీ సాధించడంతో స్నేహితులిద్దరి ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి.

Telangana Panchayat Elections 2025
మేరీ పంచాయత్​ యాప్​ (Eenadu)

మేరీ పంచాయత్​ యాప్​లో ఫిర్యాదు చేయండి : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. నేటి నుంచి గ్రామాల పాలన బాధ్యత సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులదే. పల్లెలకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వివిధ రూపాల్లో నిధులు మంజూరు చేస్తుంటాయి. వాటిని వేటికి ఖర్చు చేయాలి? ఏ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలి? తదితర వాటిని పర్యవేక్షించాల్సిన బాధ్యత ఇక గ్రామ పాలకులదే. అయితే పలుచోట్ల నిధుల విషయంలో అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయి. దీనికి అడ్డుకట్ట వేయడంతో పాటు పాలన పారదర్శకంగా సాగుతుందా లేదా అని తెలుసుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మేరీ పంచాయత్​ యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.

మేరీ పంచాయత్​ యాప్​లో ఏమేం ఉంటాయంటే? :

  • స్మార్ట్​ఫోన్​లో ప్లేస్టోర్​ ద్వారా మేరీ పంచాయత్​ యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి.
  • పేరు, ఫోన్​ నంబరు వివరాలతో లాగిన్​ కావాలి.
  • రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, గ్రామ పంచాయతీ వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి.
  • ఇలా ఎంటర్​ చేసిన తర్వాత క్లిక్​ చేస్తే ఆ పల్లెకు సంబంధించిన నిధుల వివరాలు, వార్డుల వారీగా ఖర్చులు, చేపట్టిన పనుల చిత్రాలు వంటివి కనిపిస్తాయి.
  • గ్రామ పంచాయతీకి మంజూరైన నిధులు, వాటితో చేపట్టిన పనుల వివరాలను చిత్రాలతో సహా అధికారులు యాప్​లో విధిగా అప్​లోడ్​ చేస్తారు. ఆస్తులు, పాలకవర్గం, ఆదాయ వివరాలు, పంచాయతీ కార్యదర్శి, అధికారుల వివరాలు జియో ట్యాగింగ్ ద్వారా అందులోనే ఉంటాయి. ఎక్కడెక్కడ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారనేది ఈ యాప్​లో తెలుసుకోవచ్చు.

ఫిర్యాదులు, సలహాలు : ఆర్థిక సంఘం ఎన్ని నిధులు వేసింది. ఇంకా రావాల్సినవి ఏవైనా నిధులు ఉన్నాయా? వంటి వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. దీంతో పాలకవర్గాలు పొరపాట్లకు తావివ్వకుండా ప్రతి పైసా లెక్క ప్రకారం ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. తప్పుడు లెక్కలు చూపితే పౌరులు ప్రశ్నించి సమాచారాన్ని చూసి ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మరోవైపు గ్రామాభివృద్ధికి అవసరమైన సలహాలు, సూచనలు అందించే అవకాశం ఈ యాప్​ ద్వారా పౌరులకు లభించనుంది.

