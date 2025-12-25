ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో ఆగని పిల్లల అక్రమ రవాణా - అద్దె గర్భం కోసం చెత్త ఏరుకునే మహిళలు

పోలీసుల అదుపులో అంతర్రాష్ట్ర చిన్నారుల అక్రమ రవాణా ముఠా - గుజరాత్‌ నుంచి చిన్నారులను తెచ్చి హైదరాబాద్‌, మంచిర్యాలలో విక్రయం - 11 మందిని రెడ్ ​హ్యాండెడ్​గా పట్టుకున్న పోలీసులు

Child Trafficking in Hyderabad
Child Trafficking in Hyderabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 25, 2025 at 10:58 AM IST

3 Min Read
Child Trafficking in Hyderabad : కన్నతల్లి ఒడిలో కేరింతలు కొట్టాల్సిన చిన్నారులు, అంగట్లో సరకుల్లా మారుతున్నారు. నెలలు నిండని వయసులో అక్రమ రవాణా ముఠా చేతులకు చిక్కి రాష్ట్రాల సరిహద్దులు దాటుతున్నారు. హైదరాబాద్‌ మహానగరంలో మరోసారి చిన్నారుల అక్రమ రవాణా, విక్రయిస్తున్న ముఠా పట్టుబడింది. మియాపూర్ క్రాస్‌రోడ్ వద్ద నిందితులను శంషాబాద్ ఎస్​వోటీ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన వెంకిపల్లి గంగాధర్‌రెడ్డి కొన్నేళ్ల క్రితమే సికింద్రాబాద్‌కు వచ్చాడు. అతడిపై చిన్నారుల విక్రయాలకు సంబంధించి 5 కేసులున్నాయి. కొన్ని ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాల్లో పని చేస్తూ డబ్బు కోసం అడ్డదారులు తొక్కడం ప్రారంభించాడు. సంతానలేమితో బాధపడే దంపతులు ఐవీఎఫ్​, సరోగసీ కోసం ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాలకు వచ్చినప్పుడు వారితో మాట కలుపుతాడు.

తెలిసిన వారికి నెలల వయసున్న పిల్లలున్నారని, డబ్బులిస్తే అప్పగిస్తానని చెబుతాడు. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లోని గిరిజన ప్రాంతాలకు వెళ్లి నిరుపేద తల్లిదండ్రులకు డబ్బు ఆశచూపి వారి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చేవాడు. 2014లో తొలిసారి పిల్లల్ని విక్రయిస్తూ పోలీసులకు చిక్కాడు. 2018లో చిన్నారులను విక్రయిస్తూ మరోసారి ఆర్​జీఏఐ, బాలాపూర్‌ పోలీసులకు చిక్కాడు. అప్పటికే అతడు 12 మంది పిల్లలను విక్రయించాడు. 2020లో మూడోసారి జైలుకెళ్లొచ్చినా తీరు మారలేదు. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో సృష్టి ఫెర్టిలిటీ కేసులో అరెస్టైన మూసాపేటకు చెందిన మహిళ కుమ్మరి హర్షరాయ్ (31) ఇటీవలే జైలు నుంచి విడుదలైంది. ఆమెతో కలిసి గంగాధర్​రెడ్డి మళ్లీ చీకటి దందా మొదలెట్టాడు.

ఆ నిందితులే ఇందులోనూ సూత్రధారులు : పాత మిత్రుడు ఏపీలోని కడప జిల్లాకు చెందిన దమ్మాయిగూడలో నివాసముండే వేముల బాబురెడ్డితో కలిసి ప్రస్తుతం దందా కొనసాగిస్తున్నాడు. వీరిద్దరూ గతంలో ఆసుపత్రులు, ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాలకు బ్రోకర్లుగా పని చేసేవారు. నగరానికి ఉపాధి కోసం వచ్చే నిరుపేదల పిల్లల్ని కిడ్నాప్‌ చేసి అమ్మేవారు. 2020లో అల్వాల్‌ పోలీసులకు దొరికగా కేసు నమోదైంది. బాబురెడ్డి మీద దేవరకొండ పోలీస్‌స్టేషన్‌లోనూ ఓ కేసు నమోదైంది. తాజాగా మరోసారి చేతులు కలిపారు.

వీరు కొత్తగూడెం జిల్లా మణుగూరుకు చెందిన దారం లక్ష్మి, బిహార్‌లోని శివాన్‌ జిల్లాకు చెందిన జీడిమెట్లలో నివాసముండే రామ్‌హరిరాయ్‌, జగద్గిరిగుట్టకు చెందిన సంగీతదేవి, కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన నారపల్లిలో నివాసముండే సుజాత, సికింద్రాబాద్‌లో నివాసముండే సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన అనురాధ, బేగంపేటకు చెందిన ఈసారపు జ్యోతి, చింతల్‌కు చెందిన మాధవి, ముషీరాబాద్‌కు చెందిన పోతుల శోభ తదితరుల్ని సహాయకులుగా పెట్టుకున్నారు.

11 మంది నిందితులు అదుపులో : గంగాధర్‌ తన సహాయకులు లక్ష్మీ, సంగీత, హర్షరాయ్, హరిరాయ్‌ ద్వారా గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌కు చెందిన దంపతుల నుంచి నెలల వయసున్న చిన్నారిని ఇటీవల కొన్నారు. బాబురెడ్డి ఒక చిన్నారి కావాలంటూ గంగాధర్‌రెడ్డిని సంప్రదించాడు. అతడు అనుచరుల ద్వారా సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన దంపతుల నుంచి చిన్నారిని కొని తీసుకొచ్చారు. ఇద్దరు చిన్నారుల్ని హైదరాబాద్‌లోనే ఉండే సంతానం లేని తల్లిదండ్రులకు విక్రయించేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

ఈ విషయంపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు మియాపూర్‌లో 11 మంది నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇద్దరు చిన్నారుల్ని రక్షించి అమీర్‌పేట శిశువిహార్‌కు అప్పగించారు. చిన్నారులకు సంబంధించిన రక్త సంబంధీకులు ఎవరైనా వస్తే వారిని అప్పగిస్తామని చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ ప్రవీణ్ తెలిపారు. ఎవరూ రాకపోతే పిల్లల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి ఆ చిన్నారులను దత్తతగా ఇస్తామని చెప్పారు.

విచారణలో విస్తుపోయే అంశాలు : పోలీసులు నిందితుల్ని విచారించగా విస్తుపోయే అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. 9 ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాలకు గంగాధర్‌రెడ్డి, బాబురెడ్డి ఏజెంట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సరోగసీ కోసం ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాలకు వచ్చే దంపతుల కోసం అద్దె గర్భం ఇచ్చేందుకు మహిళల్ని సమకూర్చేవారు. ఇందుకోసం నగరంలో ఫుట్‌పాత్‌ల దగ్గర ఉంటూ చెత్త ఏరుకునే మహిళల్ని సంప్రదించేవారని తెలుస్తోంది. వారికి డబ్బు ముట్టజెప్పి సరోగసీలో భాగంగా గర్భం దాల్చేందుకు ఒప్పించేవారు. ఒక్కో సరోగసీ కోసం రూ.30 లక్షల వరకూ తీసుకునేవారు. వచ్చిన డబ్బులో ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాలు, గర్భం దాల్చిన మహిళలకు ఇచ్చి మిగిలింది తీసుకునేవారు. ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాలకు అండాలు విక్రయించేందుకు కొందరు నిరుపేద మహిళల్ని ఒప్పించేవారు. నిందితులు అక్రమంగా చేస్తున్న అక్రమ సరోగసీ మీద పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

