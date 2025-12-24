ETV Bharat / state

'సృష్టి' కేసులో అరెస్టై బెయిల్​పై వచ్చారు - చిన్నారులను విక్రయిస్తూ అడ్డంగా బుక్కయ్యారు

మియాపూర్‌లో నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నాం - బలహీనవర్గాలకు చెందిన పిల్లల అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారు - 11 మంది నిందితులను రిమాండ్‌కు తరలిస్తాం - మీడియా సమావేశంలో మాదాపూర్‌ డీసీపీ రితు రాజ్‌

CHILD TRAFFICKING IN HYDERABAD
మీడియా సమావేశంలో మాదాపూర్ డీసీపీ రితిరాజ్ (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 24, 2025 at 8:03 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 8:38 PM IST

Child Trafficking in Hyderabad : చిన్నారుల అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్న ముఠాను మాదాపూర్‌ ఎస్‌వోటీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశారు. వివరాలను మాదాపూర్‌ డీసీపీ రితిరాజ్‌ మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు. గుజరాత్‌ నుంచి చిన్నారులను తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్‌, మంచిర్యాలలో విక్రయించారని అన్నారు. దాదాపు 20 మంది ముఠా సభ్యులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ముఠాలో సృష్టి ఫెర్టిలిటీ కేసుకు సంబంధించిన నిందితులు ఉన్నట్టు గుర్తించామన్నారు. సృష్టి కేసులో బెయిల్‌పై వచ్చి చిన్నారులను విక్రయిస్తున్నారని చెప్పారు. ఒక్కో చిన్నారిని రూ.4 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షలకు విక్రయిస్తున్నట్టు దర్యాప్తులో తేలిందని డీసీపీ రితురాజ్​ తెలిపారు.

'సృష్టి' కేసులో అరెస్టై బెయిల్​పై వచ్చారు - చిన్నారులను విక్రయిస్తూ అడ్డంగా బుక్కయ్యారు (ETV)

సృష్టి ఫెర్టిలిటీ కేసులోని నిందితులు : చిన్నారులను అక్రమ రవాణా అంతర్రాష్ట్ర ముఠాను పోలీసులు అదుపులో తీసుకున్నారు. గుజరాత్‌ నుంచి చిన్నారులను తెచ్చి హైదరాబాద్‌, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలోని మంచిర్యాలలో విక్రయించినట్లు గుర్తించారు. ఈ ముఠాలో సృష్టి ఫెర్టిలిటీ కేసులో నిందితులున్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు సృష్టి కేసులో బెయిల్‌పై వచ్చి చిన్నారులను విక్రయిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడించారు. ఈ మేరకు మాదాపూర్ డీసీపీ రితిరాజ్ మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు.

నలుగురు సభ్యులపై చాలా కేసులు : పిల్లలను విక్రయిస్తున్న 8 మంది మహిళలు సహా 11 మంది అరెస్టు చేసినట్లు మాదాపూర్‌ డీసీపీ రితిరాజ్​ వెల్లడించారు. నిందితుల నుంచి ఇద్దరు శిశువులను స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. అహ్మదాబాద్ నుంచి బాబును కొనుగోలు చేసి హర్ష రాయ్, లక్ష్మీబాబు తీసుకొచ్చారని, సిద్దిపేటలో ఒక బాబును కొనుగోలు చేసి తీసుకువచ్చినట్లు చెప్పారు. సిద్దిపేట నుంచి తీసుకొచ్చిన బాబు తల్లిదండ్రులను గుర్తించామని తెలిపారు. ముఠాలోని నలుగురు సభ్యులపై చాలా కేసులున్నాయన్న డీసీపీ గంగాధర్‌రెడ్డిపై 13, బాబురెడ్డిపై 2, నాగలక్ష్మి, హర్షరాయ్‌పై చెరో 2 కేసులు ఉన్నాయన్నారు.

"ముఠా నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న పిల్లలను శిశువిహార్‌కు తరలించాం. మియాపూర్‌లో నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. అహ్మదాబాద్‌లోని పేద కుటుంబాల, బలహీనవర్గాలకు చెందిన పిల్లల అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారు. పిల్లలను లక్ష్మీ, హర్ష రాయ్‌ అనే వ్యక్తులు అక్రమ రవాణా చేశారు. గోపాలపురం పరిధిలో 13 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఐవీఎఫ్‌ కేంద్రాలతో ఈ నిందితులకు సంబంధాలున్నాయి. సరోగసీ కోసం మహిళలను నిందితులు సమకూర్చేవారు. 11 మంది నిందితులను రిమాండ్‌కు తరలిస్తాం" -రితిరాజ్​, మాదాపూర్ డీసీపీ

బెయిల్‌పై వచ్చి మళ్లీ శిశువుల విక్రయం : సరోగసీ కోసం మహిళలను ఐవీఎఫ్‌ సెంటర్లకు గంగాధర్‌రెడ్డి తీసుకువస్తున్నాడని డీసీపీ తెలిపారు. పేదలకు రూ.3 లక్షలు ఇచ్చి పిల్లలను కొనుగోలు చేస్తున్నారని, నిందితులకు ఐవీఏఫ్ సెంటర్లతో సంబంధాలున్నట్లు తెలిపారు. సృష్టి కేసుతో నిందితులకు సంబంధాలపై దర్యాప్తు చేస్తామన్నారు. గంగాధర్‌రెడ్డి, హర్షరాయ్, సంగీత అనే వ్యక్తులు సృష్టి కేసులో నిందితులుగా ఉన్నట్లు గుర్తు చేశారు. గోపాలపురం సృష్టి కేసులో నిందితురాలు సంగీత అరెస్టు అయ్యిందని వారు బెయిల్‌పై వచ్చి మళ్లీ శిశువుల విక్రయం ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. మాదాపూర్, మియాపూర్ పోలీసుల సంయుక్త ఆపరేషన్ ద్వారా కేసు ఛేదించామన్నారు.

MADHAPUR SOT POLICE
CHILD TRAFFICKING IN HYDERABAD
MADHAPUR DCP RITURAJ
BAIL IN THE SRISHTI CASE
CHILD TRAFFICKING IN MADHAPUR

