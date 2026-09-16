అరుదైన వ్యాధితో నాలుగేళ్ల బాలుడు - ఇంజెక్షన్ ఖర్చు రూ.26 కోట్లు
సైంధవ్ సినిమాలో మాదిరిగా ఓ బాలుడికి కోట్లలో విలువైన ఇంజెక్షన్ అవసరం పడింది. అతడిని కాపాడుకోవడం కోసం తల్లిదండ్రులు ఖైరతాబాద్ గణేశుడి వద్ద సాయం కోసం భక్తులను కోరుతున్నారు.
Published : September 16, 2026 at 1:08 PM IST
Child Suffer Genetic Disorder in Hyderabad : ఏ ఇంట్లో అయినా చిన్నారులు ఉంటే ఆ అల్లరి, సందడి వేరేగా ఉంటుంది. కానీ ఈ బాలుడు మాత్రం అందుకు భిన్నం. ఆడుతూ పాడుతూ లోకాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన వయసులో ఓ అరుదైన ప్రాణాంతకరమైన వ్యాధితో పోరాడుతున్నాడు. ఆ బాబు ప్రాణాలు దక్కాలంటే ఏకంగా రూ.26 కోట్ల విలువైన ఇంజెక్షన్ కావాలి. అది కూడా అమెరికాలో మాత్రమే దొరికే అరుదైన ఇంజెక్షన్. ఇది ఆ మధ్య తరగతి కుటుంబానికి అది తలకు మించిన భారం. అందుకే దేవుడిపైనే భారం వేస్తూ ఆ తల్లిదండ్రులు ఖైరతాబాద్ గణేశుడి సన్నిధిలో తమ పిల్లాడిని కాపాడమని ప్లకార్డులు పట్టుకుని వేడుకోవటం అందరి హృదయాలను కలిచివేస్తోంది.
అమెరికా నుంచి ఇంజెక్షన్
ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి సన్నిధిలో ఆడుతూ పాడుతూ కనిపిస్తున్న ఈ బాలుడి పేరు ఆశ్వర్ధ్ గురుదత్త. వయస్సు నాలుగు సంవత్సరాలు. అందంగా కనిపిస్తున్న ఈ బాబు చిరునవ్వు వెనుక కళ్లు చెమ్మగిల్లే విషాదగాథ దాగుంది. గత ఏడాది ఈ చిన్నారికి డ్యుషెన్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ(డీఎండీ) అనే అరుదైన జన్యుపరమైన వ్యాధి ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఈ వ్యాధికి చికిత్స అందించాలంటే అమెరికా నుంచి ఓ ప్రత్యేకమైన ఇంజెక్షన్ తీసుకురావాలి. దాని ఖరీదు అక్షరాలా రూ. 26 కోట్లు. అంత పెద్ద మొత్తం చెల్లించడం ఆ కుటుంబానికి తలకు మించిన భారం. అయినా తమ బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంతగానో శ్రమిస్తున్నారు. చిన్నారి చిరునవ్వు ఎంతోకాలం ఉండదని తెలిసినా తన బిడ్డను కాపాడుకోడడానికి ఎవరైనా ముందుకు రాకపోరా అని ఆ తల్లిదండ్రులు ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు.
దాతల స్పందనతో రూ.3.80 కోట్లు
చిన్నారి ప్రాణాలు నిలపడానికి దాతల సాయం కోసం ఇంపాక్ట్ గురు ద్వారా ఆన్లైన్లో క్రౌడ్ ఫండింగ్ ప్రారంభించారు. బాబు పరిస్థితి చూసి చలించిపోయిన పలువురు దాతలు తమ వంతు సాయం చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు దాతల స్పందనతో సుమారు రూ.3.80 కోట్లు సమకూరాయి. ఇంకా చాలా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు కావాల్సి ఉండటంతో ప్రజలు, ప్రభుత్వాలు ముందుకు వచ్చి ఆదుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు.
బడా గణేశ్ ముందు విజ్ఞప్తి
దేవుడిపైనే భారం వేస్తూ వినాయకుడి ఆశీస్సులు, భక్తుల సాయం కోసం వారు ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి వద్దకు చేరుకున్నారు. చేతిలో ప్లకార్డులు పట్టుకుని బాబును కాపాడమంటూ దాతలను అభ్యర్థిస్తున్నారు. దాతలు తమకు తోచిన సాయం చేసి బాబుకు ప్రాణదానం చేయాలని ఆ తల్లిదండ్రులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. రూ.26 కోట్లు అంటే అంత పెద్ద మెుత్తంలో డబ్బులు సమకూర్చడం తమ వల్ల అయ్యే పని కాదని కాస్త సాయం అందించి చిన్నారి ప్రాణాలను నిలపాలని ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు.
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