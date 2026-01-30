ప్రేమ కోసం ఎందుకీ విపరీతం?
నిస్వార్థ ప్రేమకు నిలువుటద్దం తల్లిదండ్రులు -పిల్లలను ఉన్నత స్థానాల్లో నిలపాలని నిరంతర శ్రమ - ప్రేమ పేరుతో వారిని దూరం చేసుకుంటున్న నేటి యువతరం - సమస్యలను ఈ జాగ్రత్తలతో పరిష్కరించుకోవచ్చంటున్న నిపుణులు
Children Anger To Their Parents : నిస్వార్థ ప్రేమకు తల్లిదండ్రులు నిలువుటద్దం వంటివారు. తల్లి ఒడిలోని వెచ్చదనం, తండ్రి చేతి భరోసా ఉంటేనే పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. తమ పిల్లలను ఉన్నత స్థానాల్లో నిలపాలని వారు నిరంతరం శ్రమిస్తారు. అయితే సర్వస్వం త్యాగం చేసే ఆ అనురాగమూర్తులకు నేటి సమాజంలో తిరస్కరణలు ఎదురవుతున్నాయి. కన్నవారినే కడతేర్చే పరిస్థితులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ పరిస్థితి మారాలి. వారితో ప్రేమతో ఆప్యాయంగా మెలగాలి. తమ మాట వినలేదని ఆగ్రహం పెంచుకుని, కక్షసాధింపు చర్యలకు దిగి బంధాన్ని తుంచుకుంటే పిల్లలకు మిగిలేది శోకమే. చివరికి మిగిలేది ఒంటరితనమే. నలుగురి బాగు కోరే ప్రేమ కోసం కన్నవారిని ఒప్పించి పెళ్లి పీటలెక్కాలి. వివాహం పేరుతో తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురుకాకుండా, సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
తల్లిదండ్రుల్లో అప్రమత్తత అవసరం :
- తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉంటూ పిల్లలను అర్థం చేసుకుని క్రమంగా మార్పు వైపు నడిపించాలి.
- భవిష్యత్తుని దృష్టిలో ఉంచుకుని చిన్నప్పటి నుంచే వారికి పెద్దలను గౌరవించడం సహా క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనం అలవర్చాలి.
- బాల్యం నుంచే అబద్ధాలు, దొంగతనాలు, దురలవాట్ల వైపు వెళ్లకుండా కట్టడి చేయాలి.
- నేటి తరం ఫోన్లేకుండా జీవనం సాగించలేకపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనూ సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగం తగ్గించాలా కృషిచేయాలి.
ఇవీ గమనించండి వైద్యులను సంప్రదించండి :
- పిల్లలు ఒత్తిడిని ఎదుర్కోలేకపోడం
- తీవ్ర కోపం, ఇతరులపై తరచూ దాడులకు దిగడం
- వారి మానసిక ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోవడం
- బాల్యం, యువ దశలో నేర ప్రవృత్తి కలిగిన వారితో స్నేహం చేయడం
- గంజాయి, మత్తు, ఇతర వ్యసనాలకు బానిసలుగా మారడం
- అనుకున్న దానికోసం ఎంతకైనా తెగించడం
ప్రేమ ముసుగులో కన్నవారిని కడతేర్చి : ఇటీవల కులాంతర వివాహానికి తన తల్లిదండ్రులే అడ్డొస్తున్నారని వారిని తమ కుమార్తె కడతేర్చింది. ఈ ఘటన వికారాబాద్ జిల్లా బంట్వారం మండలం యాచారంలో చోటుచేసుకుంది. ప్రేమించిన వ్యక్తికి దూరమవుతాడని, ప్రేమ ముసుగులో కన్నవారికి ఇంజక్షన్లు ఇచ్చి హతమార్చిన ఘటన ఎంతోమందిని కలచివేసింది. క్షణికావేశం కారణంగా ఇప్పుడా యువతి కన్నవారిని, జీవితాన్ని కోల్పోయింది.
పసితనం నుంచే ప్రేరేపిద్దాం : బాల్యం అపురూపమైనది ఎంతో ఆనందకరమైనది. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యార్థి దశ నుంచే తల్లిదండ్రులు, కుటుంబీకులు నైతిక విలువలతో కూడిన జీవితాన్ని ఆచరించాలి. తద్వారా పిల్లల్లో మెరుగైన జీవనం అలవాటు పడుతుంది. చెడు వ్యసనాలకు, చెడు స్నేహాలకు దూరంగా ఉంటారు. తల్లిదండ్రులతో పాటు విద్యాసంస్థలు మంచి వైపు ప్రేరేపించాలి.
సమాజంలో ఉన్నామనే విషయాన్ని మరువొద్దు : మెదడు ఆలోచన రూపంలో ముందుగా కొంత సమయాన్నిస్తుందని సిద్దిపేట మానసిక వైద్య నిపుణురాలు డా.శాంతి అంటున్నారు. సమాజంలో ఉన్నామని గుర్తించి, ముందడుగు వేయాలని ఆమె పేర్కొన్నారు. మనసు చేసే పనిపై నియంత్రణ కోల్పోవద్దని సూచించారు. కొన్ని సార్లు ఇంపల్స్ కంట్రోల్ డిజార్డర్తో ఎదుటి వారికి హాని చేయడం లేదా తమకు తాము ఏదైనా చేసుకోవడం చేస్తుంటామని వెల్లడించారు. ప్రేమ మత్తులో ఎంతకైనా తెగించే పరిస్థుతులు కనిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. క్షణికావేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని సూచించారు. విపరీత ఆలోచనలు, మానసిక సమస్యలు ఉంటే కౌన్సెలింగ్ తీసుకోవాలని హితవు పలికారు.
