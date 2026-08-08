ETV Bharat / state

పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టాల్సిన వయసులో పుస్తెలతాడుతో పోరాటం!

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంకా కట్టడి కాని బాల్యవివాహాలు - పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టాల్సిన వయసులో పుస్తెలతాడుతో బతుకు పోరాటం - వివాహానికి సహకరించిన వారిపై సైతం కేసులు నమోదు

Rising Child Marriages in Telangana
Rising Child Marriages in Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Child Marriages in Telangana : బాల్య వివాహం చట్టరీత్యా నేరం అన్న నినాదాలు గోడలకే పరిమితమవుతున్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో అధికారుల కళ్లు గప్పి, పసిమొగ్గల భవిష్యత్తును పెళ్లి పీటలపై బలి చేస్తున్న ఘటనలు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టాల్సిన వయసులో పుస్తెలతాడుతో బతుకు పోరాటం చేస్తున్నారు. పోలీసులు, స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖ, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, పట్టణ, గ్రామాల్లో అవగాహన సదస్సులు, సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నా, బాల్యం ఎగ'తాళి' అవుతోంది. రోజూ ఏదో ఒకచోట బాల్య వివాహాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే చట్టప్రకారం అమ్మాయిలకు 18, అబ్బాయిలకు 21 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత మాత్రమే వివాహం చేయాలి. అంతకంటే తక్కువ వయసులో పెళ్లి చేస్తే నేరంగా పరిగణిస్తారు. తల్లిదండ్రులతోపాటు వివాహానికి సహకరించిన వారిపైనా కేసులు నమోదు చేస్తారు. పెళ్లి జరిపించిన పూజారులు, వివాహానికి హాజరైన వారిపైనా కేసులు నమోదు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

''చట్టాలు, కేసుల ద్వారా కొంత వరకు అడ్డుకుంటున్నాం. ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక రుగ్మతగా గుర్తించినప్పుడే పూర్తి స్థాయిలో అరికట్టగలం'' - డా.ప్రమీల, డీడబ్ల్యూవో

  • బాల్యవివాహాల గణాంకాలు ప్రభుత్వ శాఖల వైఫల్యాన్ని ఎత్తిచూపుతున్నాయి. మహిళ శిశు సంక్షేమం, పోలీసు, రెవెన్యూ, విద్యా శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాల్సి ఉన్నా, ఆచరణలో అనేక లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి. టోల్​ఫ్రీ నంబర్లకు ఫిర్యాదు వస్తే తప్ప అధికారులు స్పందించడం లేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
  • బాల్య వివాహాల కట్టడికోసం అనేక పట్టణాల్లో అసలు కమిటీలే లేవు. అధికారులకు ఫిర్యాదులు వచ్చినప్పుడు తల్లిదండ్రుల నుంచి హామీ పత్రాలను తీసుకుంటున్నారు. అయితే తల్లిదండ్రులు మాత్రం కొంతకాలం గడిచాక పక్క రాష్ట్రానికో, దూరపు ఊరికో తీసుకెళ్లి పెళ్లి చేసేస్తున్నారు. పెళ్లికి సహకరించిన పెద్దలు, పూజారులు, సదుపాయాలు సమకూర్చిన వారిపైనా కేసులు నమోదు చేస్తేనే భయం వస్తుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
  • అంగన్​వాడీలు, ఆశా కార్యకర్తలు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు, ఉపాధ్యాయుల ముందస్తు నిఘా వ్యవస్థ పటిష్ఠంగా పనిచేయడం లేదు. గ్రామాల్లో బాలల పరిరక్షణ కమిటీ(సీపీసీ)లు నామమాత్రంగా మారాయి.

కారణాలు ఏంటి?

  • అక్కడక్కడా అధికారులు అడ్డుకుంటున్నా, రాష్ట్రంలో ఎక్కడో చోట బాల్య వివాహాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి.
  • పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాల మధ్య ఆడపిల్లలను చదివించడం భారంగా భావించే వాతావరణం ఇంకా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉంది. దీంతో త్వరగా పెళ్లి చేసేస్తే బాధ్యత తీరిపోతుందనే భావన అనేక మందిలో కనిపిస్తోంది.
  • సోషల్​ మీడియా ప్రభావంతో తమ పిల్లలు ఎక్కడ దారి తప్పుతారో అన్న భయం తల్లిదండ్రుల్లో ఉంది.

ఆకర్షణతో అనర్థాలు : బాల్య వివాహాల్లో తల్లిదండ్రుల తప్పిదాలు ప్రధాన కారణమైతే, ఆకర్షణ, ప్రేమ అంటూ తెలిసీ తెలియని వయసులోనే అనేక మంది బాలికలు ఇబ్బందులు కొనితెచ్చుకుంటున్నారు. కుటుంబ సభ్యులను ఏమార్చి పెళ్లి పీటలెక్కుతున్నారు. ఆ తర్వాత తప్పిదాలు తెలుసుకుంటున్నా, అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోతోంది.

బాలికలకు త్వరగా పెళ్లి చేసేస్తే తమ బాధ్యత తీరిపోతుందని తల్లిదండ్రులు ఆలోచన చేస్తున్నారే తప్ప, వారి బంగారు భవితకు సంకెళ్లు వేస్తున్నామని ఆలోచించడం లేదు. చిన్నతనంలో పెళ్లిళ్ల కారణంగా అనేక మంది అమ్మాయిలు శారీరకంగా అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవడం లేదు.

చిన్నారి పెళ్లికూతురు : 18 నిండకుండానే పెళ్లి బంధంలోకి - రోజుకు ముగ్గురికి విముక్తి!

పెళ్లిళ్లు అడ్డుకొని కౌన్సిలింగ్‌ ఇచ్చినా - ఆ జిల్లాలో ఆగని బాల్య వివాహాలు

TAGGED:

CHILD MARRIAGES INCREASING
CHILD MARRIAGES RAISING
REASONS FOR CHILD MARRIAGES
పెరుగుతున్న బాల్యవివాహాలు
RISING CHILD MARRIAGES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.