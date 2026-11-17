గుట్టుచప్పుడు కాకుండా బాల్య వివాహాలు - ఆసుపత్రుల్లో బయటపడుతున్న వైనం
Child Marriages In Hyderabad : హైదరాబాద్లో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మైనర్ బాలికలను రహస్యంగా వివాహం చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఉదంతాలు బాలికలు గర్భంతో ఆసుపత్రికి వెళ్తేనే వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
Published : November 17, 2026 at 1:10 PM IST
పేదరికం, అధిక పిల్లలను కనే అలవాటుతో కొంతమంది తల్లిదండ్రులు చేసే పొరపాటు చిన్నారి బాలికల ప్రాణాలకు ముప్పుగా మారుతోంది. ఈ బాలికలకు పరిణతి లేని వయస్సులోనే వివాహం చేసేస్తున్నారు. వారు గర్భం దాల్చినప్పుడు కొన్ని కుటుంబాలు సొంతంగా మందులు వాడటం, ఆర్ఎంపీల సహాయం తీసుకోవడం వంటివి చేస్తుంటాయి. ఒకవేళ ఆ వైద్యులు పరిస్థితిని చక్కదిద్దలేకపోతే అప్పుడు వారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను ఆశ్రయిస్తారు.
అక్కడ వైద్య పరీక్షల సమయంలో అసలు విషయం బయటపడుతుంది. 14 నుంచి 16 ఏళ్ల వయస్సు గల బాలికలకు వివాహం జరిగిందని గుర్తించి వైద్యులు పోలీసులకు సమాచారం అందిస్తారు. ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నా, హైదరాబాద్ నగరంలో బాల్య వివాహాలు రహస్యంగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే అధికారులు కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే జోక్యం చేసుకోగలుగుతున్నారు. ఈ ఒక్క సంవత్సరంలోనే గర్భవతులైన 65 మంది బాలికలను గుర్తించినట్లు సమాచారం.
- పాతబస్తీకి చెందిన 16 ఏళ్ల బాలిక నీరసంతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రాగా, వైద్య పరీక్షల్లో ఆమె గర్భవతి అని తేలింది. ఆమె ఆధార్ కార్డును పరిశీలించగా ఆమె వయస్సు బయటపడింది. ఈ విషయాన్ని వైద్యులు పోలీసులకు తెలియజేశారు. విచారణలో తేలిన విషయాల ప్రకారం ఆరుగురు కుమార్తెలు ఉన్న ఒక కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు తమ ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తమ కుమార్తెను ఒక ఆటో-రిక్షా డ్రైవర్కు ఇచ్చి వివాహం చేసినట్లు తేలింది.
- సికింద్రాబాద్ ప్రాంతానికి చెందిన 14 ఏళ్ల బాలిక గర్భవతి అయింది. యూట్యూబ్లో చూస్తూ స్నేహితురాలి సాయంతో ప్రసవం చేసే క్రమంలో రక్తస్రావంతో అపస్మారక స్థితికి చేరుకుంది. పరిస్థితి విషమించిన తర్వాతే ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
బాల్య వివాహాల వల్ల కలిగే తీవ్ర పరిణామాల గురించి మేం విద్యాసంస్థల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నాం. వివిధ ప్రాంతాల్లో, నివాసాల్లో స్వయం సహాయక సంఘాల సహకారంతో బాలికల తల్లిదండ్రులకు కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నాం. తమ కుమార్తెలు ఉన్నత విద్యను పూర్తి చేసేలా, వారి వ్యక్తిగత లక్ష్యాలను సాధించేలా ప్రోత్సహించాలని వారిని కోరుతున్నాం. బాల్య వివాహాలను అరికట్టడంలో ప్రజల సహకారం చాలా కీలకం. డయల్ 112 ద్వారా సమాచారం అందించడం అంటే పిల్లల ప్రాణాలను కాపాడటంలో సహాయపడట్టే. - డాక్టర్ లావణ్య ఎన్.జాదవ్, డీసీపీ, మహిళా భద్రతా విభాగం
ఇల్లు కొనిస్తానని బాలిక తల్లిదండ్రులకు ప్రలోభ
ఇటీవల పాతబస్తీలో పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని ఒక బాల్య వివాహాన్ని అడ్డుకున్నారు. దుబాయ్లో నివసించే ఒక వ్యక్తి తన కుమార్తెను ఇచ్చి వివాహం చేస్తే హైదరాబాద్లో ఇల్లు కొనిస్తానని ఆశ చూపి, బాలిక తల్లిదండ్రులను ప్రలోభపెట్టాడు. పోలీసుల సకాలంలో జోక్యంతో ఆ బాలికను సురక్షితంగా రక్షించారు. ఈ ఘటన రాజధానిలో బాల్య వివాహాలు రహస్యంగా జరుగుతున్నాయనే వాస్తవాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చింది. స్థానిక, అంతర్జాతీయ బ్రోకర్లు పేద కుటుంబాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, ఆ కుటుంబాల ఆర్థిక కష్టాలను తీర్చే పేరుతో బాలికలను పావులుగా వాడుకుంటున్నారు.
మరోవైపు అమాయకపు బాలికలు ప్రేమ, వివాహం వంటి భ్రమలకు లోనై ఇల్లు వదిలి పారిపోతారేమోనని భయపడిన కొందరు తల్లిదండ్రులు, తమ బాధ్యతను నెరవేర్చుకునే మార్గంగా భావించి, బాలికలకు చిన్న వయస్సులోనే వివాహాలు చేస్తున్నారు. పోలీసుల కళ్లు గప్పేందుకు నకిలీ ఆధార్ కార్డులను కూడా సృష్టిస్తున్నారు. ఇలాంటి వరుస ఘటనల నేపథ్యంలో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. దుబాయ్కు చెందిన షేక్లతో వివాహ సంబంధాలను కుదిర్చే ఏజెంట్ల గురించి సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు.
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