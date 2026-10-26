ఈ జిల్లాలో గణనీయంగా తగ్గిన బాల్యవివాహాలు - పెరిగిన ప్రసవాల సంఖ్య
Increased Number Of Births : ఖమ్మం జిల్లాలో బాల్యవివాహాలు జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే-6 గణనీయంగా తగ్గాయి. అదే సమయంలో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో జరిగే ప్రసవాలు పెరిగాయి.
Published : October 26, 2026 at 7:06 PM IST
Increased Number Of Births : ఖమ్మం జిల్లాలో ఒకప్పుడు తీవ్రమైన సమస్యగా ఉన్న బాల్య వివాహాలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. అయితే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో రికార్డు స్థాయిలో సిజేరియన్ ప్రసవాలు జరగడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే-6 2023-24 గణాంకాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే జిల్లా పురోగతి, సవాళ్లు వెల్లడవుతున్నాయి. గత సర్వే 2019-21తో పోలిస్తే తాజా నివేదికలలో జిల్లాలో అనేక సానుకూల మార్పులు కనిపించినప్పటికీ, కొన్ని ప్రమాదకరమైన ధోరణులు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి.
అక్షరాస్యత వివరాలు ఇలా
కనీసం పదేళ్ల విద్య పూర్తి చేసిన మహిళల శాతం 40.4 నుంచి 45.4 శాతానికి పెరగింది. కనీసం పదేళ్ల విద్య పూర్తి చేసిన పురుషుల శాతం 69.4 నుంచి 62.0 శాతానికి తగ్గడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది.
తగ్గిన బాల్య వివాహాలు
బాల్య వివాహాలు తగ్గడంలో అవగాహన పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. 20 నుంచి 24 ఏళ్ల వయసు మహిళల్లో, 18 ఏళ్ల లోపే వివాహం చేసుకున్న వారి శాతం గణనీయంగా తగ్గింది. ఈ శాతం 35 నుంచి 19.5కు తగ్గడం ఒక సానుకూల పరిణామం. ఇంటర్నెట్ వినియోగంలో మహిళలు ముందంజలో ఉన్నారు. గతంలో ఇది 30 శాతంగా ఉండగా, ఇప్పుడు 57.7 శాతానికి చేరుకుంది. పురుషులలో ఇది 84.2 శాతంగా ఉంది.
బీమా భద్రతకు పెరిగిన ప్రాధాన్యత
కుటుంబంలో ఆరోగ్య బీమా సౌకర్యం ఉన్నవారి శాతం 72.2 నుంచి 86.9 శాతానికి పెరిగింది. సొంత ఇల్లు, భూమి ఉన్న మహిళల శాతం 30.3 నుంచి 34.3 శాతానికి పెరిగింది. గర్భధారణ సమయంలో 180 రోజుల పాటు ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ మాత్రలు వాడిన తల్లుల సంఖ్య 34.9 నుంచి 53.1 శాతానికి పెరిగింది. కనీసం నాలుగు సార్లు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకున్న వారి శాతం కూడా 76.3 నుంచి 81.1 శాతానికి పెరిగింది. ఆసుపత్రులలో ప్రసవాల సంఖ్య 99.1గా నమోదవడం గమనార్హం.
పెరుగుతున్న ప్రసవాల సంఖ్య
క్షేత్రస్థాయిలో కొన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. సిజేరియన్ ప్రసవాలు ఆందోళనకర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. మొత్తం ప్రసవాలలో ఇవి 69.2 శాతం నుంచి 78.0 శాతానికి పెరిగాయి. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో గతంలో 78 శాతంగా ఉన్న ప్రసవాలు ఇప్పుడు 90.8 శాతానికి పెరిగాయని గమనించదగ్గ విషయం. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో ఈ శాతం 59.5గా ఉండటం కూడా నిర్లక్ష్యాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది. కౌమారదశలో బాల్య వివాహాలు తగ్గినప్పటికీ 15 నుంచి 19 ఏళ్ల వయస్సు గల గర్భిణీ స్త్రీలు, తల్లుల శాతం 10.9 నుంచి 13.3కు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
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