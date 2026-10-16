'నలిగిపోతున్న చిన్నారి జీవితాలు' - హైదరాబాద్లో పేద కుటుంబాలే లక్ష్యంగా బాల్య వివాహాలు
Child Marriage By Offering Inducements : కొందరు ఏజెంట్లు పేద కుటుంబాలతో బాల్య వివాహాలకు బేరసారాలు చేస్తున్నారు. బాధితుల ఫిర్యాదుతో హైదరాబాద్ నగరంలో కేవలం ఒక్క శాతం మాత్రమే ఇవి వెలుగు చూస్తున్నాయి.
Published : October 16, 2026 at 12:12 PM IST
Child Marriage By Offering Inducements : వారిది పెద్ద కుటుంబం. ఇంటి పెద్ద అద్దె ఆటో నడిపితేనే ఇల్లు గడుస్తుంది. భార్య, పిల్లల్ని బతికించుకోగలుగుతాడు. అయితే అతడి అవసరాన్ని ఓ వ్యక్తి అవకాశంగా తీసుకున్నాడు. తనకున్న నలుగురు ఆడపిల్లల్లో రెండో కుమార్తె (16)ను ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే, సొంత ఆటో కొనుక్కోవడానికి డబ్బులిస్తానంటూ దళారులతో రాయబారం నడిపాడు. పేదరికంతో మగ్గుతున్న కుటుంబం వారి మాటను తిరస్కరించలేకపోయింది. ఇక వారి నుంచి సానుకూల స్పందన రావడంతో పెళ్లికి ఏర్పాట్లు జరిగాయి. అంతలోనే ఆ అమ్మాయి తన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా పెళ్లి చేస్తున్నారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
ఇల్లు కట్టిస్తానని ఆశచూపి
భార్య వదిలి వెళ్లిపోవడంతో హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక వ్యక్తి ఒంటరిగా జీవిస్తున్నాడు. అతను విదేశాలలో ఉంటూ చాలా సంపాదించాడు. కమీషన్ ఆశ చూపించి వధువును చూసుకునే బాధ్యతను ఇక్కడి ఏజెంట్లకు అప్పగించాడు. పేదరికంలో జీవిస్తున్న ఆ కుటుంబానికి వారు ఒక ఇల్లు కట్టిస్తారని ఆశించారు. ఆ బాలిక (15)ను ఇచ్చి పెళ్లి చేయడానికి అతన్ని విదేశాల నుంచి తీసుకువచ్చారు. పోలీసులు దాడి చేయడంతో ఆ అమ్మాయి బయటపడింది.
కొందరికి శరీరం సహకరించకపోయినా, వయసు పైబడినప్పటికీ వారికి అమ్మాయిలే కావాలి. కొట్టినా, తిట్టినా తమకు వ్యతిరేకంగా తిరగబడరనే ఉద్దేశంతో వారు ప్రత్యేకంగా బాలికలను ఎంచుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్లో రహస్యంగా జరుగుతున్న బాల్య వివాహాలలో కేవలం ఒక శాతం మాత్రమే వెలుగులోకి వస్తున్నాయని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బహుమతులు ఇచ్చి దుబాయ్ షేక్ల రహస్య వివాహం
ఈ ఏడాది హైదరాబాద్ నగరం, శివారు ప్రాంతాల్లో సుమారు 35 బాల్య వివాహాలను నివారించినట్లు సమాచారం. దీంతో దుబాయ్ షేక్ల రహస్య వివాహాలు మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారాయి. వారు అమ్మాయిల కోసం డబ్బు, బహుమతులు ఇచ్చి పేద కుటుంబాలకు దగ్గరై, ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల ఒక దుబాయ్ షేక్ పాతబస్తీకి చెందిన ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్లిపోయాడు.
అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత ఆ అమ్మాయిని టూరిస్ట్ వీసాపై తిరిగి దేశానికి తీసుకు వచ్చినట్లు సమాచారం. దేశ, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాల ద్వారా డబ్బు సంపాదించిన మధ్య వయస్కులు, వృద్ధులు కొందరు మత పెద్దల సహాయంతో పెళ్లిళ్ల కోసం మధ్యవర్తులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వారు పెళ్లి ఖర్చుల కోసం రూ.10-15 లక్షల వరకు భరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
సూత్రధారులను తప్పించే ప్రయత్నాలు
అమ్మాయికి బంగారు ఆభరణాలు ఇస్తామని ఒప్పందంపై సంతకాలు చేయిస్తున్నారు. ఇల్లు, ఆటోలు, కార్లు, వ్యాపారం కోసం డబ్బు ఇస్తామని వాగ్దానాలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కష్టపడి పని చేసే కుమార్తెలకు అక్కడ మంచి జీవితం దొరుకుతుందని చెప్పి బుట్టలో వేస్తున్నారు. ఆ డబ్బులో కొంత భాగాన్ని కుటుంబాలకు ఇస్తుండగా, మిగిలినది మధ్యవర్తులు పంచుకుంటున్నారు. ఇటీవల జరిగిన బాల్య వివాహ కేసులో సూత్రధారులను వదిలించుకోవడానికి రూ.30-40 లక్షలు చేతులు మారాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సోషల్ మీడియా ద్వారా రూ.3 లక్షలు డిమాండ్ చేస్తున్న ఒక అధికారి ఆడియో సంచలనంగా మారింది.
చిన్నారి పెళ్లికూతురు : 18 నిండకుండానే పెళ్లి బంధంలోకి - రోజుకు ముగ్గురికి విముక్తి!
'విద్యార్థినులు అనుమతి లేకుండా నెలకు పైగా బడికి రావట్లేదా - అయితే అప్రమత్తం కండి'