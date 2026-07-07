ETV Bharat / state

చిన్నారి పెళ్లికూతురు : 18 నిండకుండానే పెళ్లి బంధంలోకి - రోజుకు ముగ్గురికి విముక్తి!

రాష్ట్రంలో గత ఏడాది 1,299 బాల్య వివాహాలకు చెక్​ - 'చైల్డ్ హెల్ప్‌లైన్' వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం - చిన్నారులకు విద్యతో పాటు వృత్తి పరమైన శిక్షణ

CHILD MARRIAGES IN 2025 TO 2026
CHILD MARRIAGES IN 2025 TO 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 7, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Child Marriage Cases In Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రగతి పథంలో వేగంగా దూసుకెళ్తుంది. కానీ బాల్య విహహాలు అనే అంశం ప్రస్తుతం కలవరపాటుకు గురిచేస్తుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సగటున రోజుకు ముగ్గురికి పైగా చిన్నారులకు మూడు ముళ్ల బంధం నుంచి విముక్తి కలిగిస్తున్నారు అధికారులు. బాల్య వివాహాలు ఎక్కువగా జరిగే గ్రామాల్లో గత ఏడాది 3,600 అవగాహన కార్యక్రమాల్ని నిర్వహించారు. అయితే అదే ఏడాది 1,299 బాల్య వివాహాలను అడ్డుకున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఈ అంశంపై సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికను చేపట్టింది. విస్తృత అవగాహన కార్యక్రమాల ద్వారా 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నాటికి బాల్య వివాహాలను కనీసం 5 శాతం తగ్గించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

గణాంకాలు ఇలా : నేషనల్​ ఫ్యామిలీ హెల్త్​ సర్వే ప్రకారం తెలంగాణలో ప్రతి 100 మంది బాలికల్లో 17.9 మంది కనీస వయసు 18 ఏళ్లు నిండక ముందే పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. అయితే రాష్ట్రంలో బాల్య వివాహాల సగటు రేటు 23.5 శాతం నుంచి 17.9 శాతానికి తగ్గింది. జాతీయ సగటు 20.1 శాతంతో పోలిస్తే రాష్ట్రంలో ఈ రేటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 19.6 శాతం ఉండగా, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 12.9 శాతంగా ఉంది. 2025-26లో మొత్తం 1,299 బాల్య వివాహాలను అడ్డుకున్నారు. వారిలో 174 మంది చిన్నారులకు సంరక్షణ కేంద్రాల్లో వసతి కల్పించారు. 506 బాలికలు తిరిగి పాఠశాలల్లో చేరారు. 47 మంది వృత్తి విద్య కోర్సుల్లో చేరారు.

తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటున్న ప్రభుత్వం : మొదటి దశలో భాగంగా 'చైల్డ్ హెల్ప్‌లైన్' వ్యవస్థను బలోపేతం చేసింది. గత ఏడాది 45,756 ఫోన్​ కాల్స్​కు ఈ సిబ్బంది స్పందించింది. ఫిర్యాదు చేసిన సమస్యలపై తగిన చర్యలు తీసుకుంది. ఖమ్మం, భూపాలపల్లి, ఆసిఫాబాద్​ జిల్లాల్లో పది గ్రామాల చొప్పున బాల్య వివాహ రహిత ప్రాంతాలుగా మార్చేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. దాంట్లో భాగంగా ఎక్కువ రోజుల పాటు పాఠశాలకు హాజరుకాని బాలికలను గుర్తించి ప్రతి నెల వారి పరిస్థితిపై ఆరా తీయనున్నారు.

అందుబాటులో తరుణి భద్రతా కమిటీ : బాల్యవివాహాలను అడ్డుకునేందుకు అధికారులు పలు బృందాలు, భద్రతా కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. దాంట్లో భాగంగా తరుణి అనే సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. మరోవైపు చిన్నారులపై జరుగుతున్న వేధింపులను అరికట్టేందుకు పాఠశాలల్లో కిశోరీ గ్రూపులను, గ్రామాల్లో బాలల భద్రత కమిటీలను ఏర్పాటు చేయిస్తోంది.

విద్యతో పాటు వృత్తిపరమైన శిక్షణ : గత సంవత్సరం హైదరాబాద్​కు చెందిన 15 ఏళ్ల బాలికకు వాళ్ల బంధువుల అబ్బాయితో వివాహం జరిపించే ఏర్పాట్లు చేశారు. విషయం తెలిసి అధికారులు జోక్యం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆ బాలికను పాఠశాలకు పంపించగా వార్షిక పరీక్షల్లో మెరుగైన ఫలితాలను సాధించింది. అలాగే మరోచోట కూడా ఓ చిన్నారిని కాపాడి తనకు స్వయం ఉపాధిని కల్పించారు. ఈ విధంగా రక్షించిన బాలికలకు ప్రభుత్వం విద్యతో పాటు వృత్తిపరమైన శిక్షణలు అందిస్తున్నారు.

రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితి ఇది : వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, ఖమ్మం, సంగారెడ్డి, గద్వాల్, కామారెడ్డి, కొత్తగూడెం, సూర్యాపేట, వనపర్తి, మహబూబ్‌నగర్, నాగర్‌కర్నూల్, నారాయణపేట జిల్లాల్లో బాల్య వివాహాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. 2024-25లో మొత్తం 1,091 అలాగే 2025-26లో 1,299 బాల్య వివాహాలను అధికారులు అడ్డుకున్నారు. నారాయణపేట, నల్గొండ, మెదక్ జిల్లాలు మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో బాల్య వివాహాల రేటు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ హెల్ప్​లైన్​కు సంబంధించి అధిక సంఖ్యలో కాల్స్​ నమోదు అయ్యాయి.

రాష్ట్రంలో ఇప్పటికి ఆగని బాల్య వివాహాలు - సుమారు 5 శాతం అమ్మాయిలకు మ్యారేజీలు

పెళ్లిళ్లు అడ్డుకొని కౌన్సిలింగ్‌ ఇచ్చినా - ఆ జిల్లాలో ఆగని బాల్య వివాహాలు

TAGGED:

TG GOVT ACTIONS ON CHILD MARRIAGES
CHILD MARRIAGE CASES IN TELANGANA
AWARENESS ON CHILD MARRIAGES
బాల్య వివాహాలపై రాష్ట్రంలో చర్యలు
CHILD MARRIAGES IN 2025 TO 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.