కారు డోర్ లాక్ - ఊపిరాడక చిన్నారి మృతి
కారులో ఊపిరాడక చిన్నారి మృత్యువాత పడింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడు మండలంలో ఈ విషాదఘటన చోటుచేసుకుంది. ముద్దు ముద్దు మాటలతో తల్లిదండ్రులను మురిపించిన చిన్నారి విగత జీవిగా మారడంతో అంతా కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.
Published : September 20, 2026 at 6:44 PM IST
Child Dies Of Suffocation In Car : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడు మండలం వినోబానగర్లో కారులో ఊపిరాడక చిన్నారి మృతి చెందింది. వినోబానగర్ సర్పంచి గంగావత్ నవీన్కు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. పెద్ద కుమార్తె తన్విశ్రీ (4) ఇంటి వద్ద ఆడుకుంటూ కారు ఎక్కింది. అనంతరం డోర్ వేయడంతో లాక్ పడింది. కుటుంబ సభ్యులు చిన్నారి కనిపించడం లేదని సమీపంలో వెతికారు. సుమారు రెండు గంటల తరువాత కారులో చూశారు. ముందు భాగంలోనే 2 సీట్ల మధ్యలో పడిపోయి ఉంది. కారు అద్దాలు పగలగొట్టి చిన్నారిని బయటకు తీశారు. అయితే అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిందని భావించారు. అనంతరం చికిత్స నిమిత్తం కొత్తగూడెం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన డాక్టర్లు బాలిక అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వెల్లడించారు. ఉదయం ముద్దు ముద్దు మాటలతో తల్లిదండ్రులను మురిపించిన చిన్నారి విగత జీవిగా మారడంతో కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.