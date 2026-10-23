మహిళా ఖైదీ ప్రసవం - కారాగారంలో చిన్నారికి బారసాల
Child Cradle Ceremony Jail: రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రత్యేక మహిళా కారాగారంలో మానవత్వం వెల్లివిరిసింది. గత నెలలో ఓ రిమాండ్ ఖైదీ ప్రసవించడంతో ఆ చిన్నారికి జైలు అధికారులు, సిబ్బంది బారసాల నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 12:43 PM IST
Child Cradle Ceremony in Rajahmundry Jail: సాధారణంగా జైలులో ఖైదీల జీవితాలు చాలా దుర్భరంగా ఉంటాయని అందరూ అనుకుంటారు. ఇంకా మహిళలు, అందునా గర్భిణీ అయితే వారి పరిస్థితి ఏంటి? జైలులోనే ప్రసవిస్తే ఆ తల్లీ బిడ్డలు ఏ వేడుక చేసుకుంటారు? అప్పుడే ప్రపంచంలోకి వచ్చిన బిడ్డ జైలులో ఎలా ఉంటుంది. అక్కడ సౌకర్యాలు ఎలా ఉంటాయనే అపోహ అందరిలో ఉంటుంది. అయితే జైలు అయినా మరొకటైనా అందరికీ మౌళిక సౌకర్యాలు అందించేలా సంబంధిత అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తారు. అయితే గత నెల రాజమహోంద్రవరం ప్రత్యేక మహిళా కారాగారంలో ఓ సంఘటన జరిగింది. మానవత్వం వెల్లివిరిసిన ఆ ఘటన గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
జైలులో బారసాల: రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రత్యేక మహిళా కారాగారంలో మానవత్వం వెల్లివిరిసింది. గత నెలలో ఓ రిమాండ్ ఖైదీ ప్రసవించడంతో ఆ చిన్నారికి జైలు అధికారులు, సిబ్బంది బారసాల నిర్వహించారు. తెనాలికి చెందిన ఓ మహిళకు ఆగస్టు 12న అక్కడి కోర్టు రిమాండ్ విధించగా గుంటూరు జిల్లా జైలుకు తరలించారు. అక్కడి నుంచి ఆగస్టు 26న రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రత్యేక మహిళా కారాగారానికి తరలించగా అప్పటికే ఆ మహిళ తొమ్మిదో నెల గర్భిణిగా ఉన్నారు. సెప్టెంబరు 25న రాజమహేంద్రవరం జీజీహెచ్లో ఆమె 3.2 కిలోల బరువుతో ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చినట్లు ప్రత్యేక మహిళా జైలు సూపరింటెండెంట్ సీహెచ్ వసంతకుమారి తెలిపారు. గురువారం ఖైదీల సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆ చిన్నారికి బారసాల చేశామన్నారు.
పిల్లలకు ప్రత్యేక వసతులు: దుస్తులు, బేబీకిట్లు, ఇతర వస్తువులు ఇచ్చామన్నారు. కారాగారంలో మానవీయ విలువలు, సామాజిక బాధ్యత, సానుకూల వాతావరణాన్ని పెంపొందించడంలో భాగంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామన్నారు. మహిళా, శిశు సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో అమలవుతున్న మిషన్ శక్తి, అంగన్వాడీ, పోషణ్ 2.0 పథకాల ద్వారా రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రత్యేక మహిళా కారాగారంలో ఖైదీల పిల్లలకు పౌష్టికాహారాన్ని ఇస్తున్నామన్నారు. కారాగారం వైద్యాధికారి ఇందిరా భారతిరాయ్, జైలర్ పి.పావని, డిప్యూటీ జైలర్లు కె.సుభాషిణి, బి.నాగమణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.