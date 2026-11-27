శిశువుకు అనారోగ్యం - బొడ్డు చుట్టూ వాతలు పెట్టి చికిత్స - చివరకు?
Branded Around Child Navel : అంధ విశ్వాసాల ముసుగులో నెలల చిన్నారి బొడ్డు చుట్టూ వాతలు పెట్టిన సంఘటన నారాయణపేట జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. వైద్యుని వద్దకు తీసుకువెళ్లడంతో అసలు విషయం బయటపడింది.
Published : November 27, 2026 at 5:15 PM IST
ఈ అత్యాధునిక డిజిటల్ ప్రపంచంలో ఎన్నో అద్భుతాలు ఆవిష్కృతం అవుతున్నాయి. నేల నుంచి నింగి వరకు ఎన్నో విశ్వరహస్యాలను ఛేదిస్తూ శాస్త్రీయంగా నిరూపిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ మూఢ నమ్మకాలు మాత్రం వీడటం లేదు. ఎవరో చెప్పిన మాటలు విని మూఢ నమ్మకాలతో కొన్నిసార్లు ప్రాణాలమీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. తాజాగా అలాంటి ఘటనే ఒకటి జరిగింది. మూఢనమ్మకం పేరుతో చిన్నారి బొడ్డు చుట్టూ వాతలు పెట్టిన ఘటన నారాయణపేట జిల్లాలో చోటుచేసుసుకుంది. ఈ ఏఐ యుగంలోనూ మనుషుల్లో ఇంకా అంధ విశ్వాసాలు తొలగిపోలేదు అనడానికి ఈ ఘటనే నిదర్శనం.
బిడ్డ అనారోగ్యానికి గురైందని తీసుకెళ్తే
నారాయణపేట జిల్లాలోని సర్వ మండలానికి చెందిన ఓ శిశువు అనారోగ్యానికి గురైంది. దీంతో మహబూబ్నగర్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యుడు చిన్నారి బొడ్డు చుట్టూ వాతలు పెట్టి ఉండటాన్ని గుర్తించి ఆరా తీశారు. 'శిశువు నాభి వద్ద నొప్పిగా ఉండటంతో గ్రామంలోని ఓ మహిళ వద్దకు తీసుకువెళ్తే చుట్టూ వాతలు పెట్టిందని వారు వివరించారు. ఇందుకు గాను రూ.500 తీసుకుందని తెలిపారు. అయినప్పటికీ ఎంతకీ నొప్పి తగ్గకపోవడంతో ఓ ఆస్పత్రికి చికిత్సకోసం తీసుకువెళ్లారు.
ఈ మొత్తం ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను వైద్యుడు సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో వైరలైంది. ఇలాంటి మూఢ నమ్మకాలకు నిరక్షరాస్యత కూడా ఒక కారణమని ఆయన తెలిపారు. అదృష్టవశాత్తు చిన్నారికి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ కాలేదని, లేదంటే చిన్నారి ప్రాణం మీదికి వచ్చేదని అన్నట్లుగా వీడియోలో ఉంది. అలాంటి వాటి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.
నేటి నాగరిక సమాజంలోనూ
కర్ణాటక సరిహద్దు ప్రాంతాలతోపాటు నారాయణపేట జిల్లాలోని పలు గ్రామాల్లో ఇప్పటికీ ఈ ఆచారం సాగుతోందని, ఇలాంటి కేసులు తరచూ వస్తున్నట్లు వైద్యుడు పేర్కొన్నారు. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో పసిరిక(జాండిస్)కు మట్టి, రంపపు పొట్టును తినిపిస్తున్నారని, ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలను నమ్మొద్దని కోరారు. మూఢ నమ్మకాలపై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెరగాల్సి ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. శాస్త్రసాంకేతిక రంగాల్లో ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తున్నప్పటికీ ఏదో చోట ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకుంటుండడం దారుణమన్నారు. మూఢ నమ్మకాల నుంచి ప్రజలు బయటపడాలని సూచిస్తున్నారు.
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