జూనియర్​ సివిల్​ జడ్జిగా చిలకలూరిపేట యువతి

మొదట విఫలమైనా రెండో ప్రయత్నంలో విజయం - తండ్రి బాటలో న్యాయవృత్తిలో రాణించిన తనయ - తండ్రి పర్యవేక్షణలో శిక్షణ - లాయర్‌గా కేసులు వాదిస్తూనే జడ్జి పరీక్షలకు సన్నద్ధం

Girl From Chilakaluripeta Selected As Junior Civil Judge
Girl From Chilakaluripeta Selected As Junior Civil Judge (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 6:26 PM IST

Girl From Chilakaluripeta Selected As Junior Civil Judge : నాన్న వేసుకున్న నల్లకోటు ఆ యువతిని లా కోర్సు వైపు నడిపించింది. తండ్రి చెప్పిన మాటలు న్యాయమూర్తి అయ్యేలా పురిగొల్పాయి. సమాజానికి మంచి చేయాలనే భావన, బాధితుల పక్షాన నిలవాలనే ఆలోచన కలగలిసి అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకునేలా చేశాయి. మొదటి ప్రయత్నంలో విఫలమైనా వెనుకడుగువేయకుండా రెండోసారి జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికై తండ్రి కల నెరవేర్చిన తనయగా పేరు తెచ్చుకుంది. పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన యమున సక్సెస్‌ స్టోరీ ఇది.

తండ్రి బాటలోనే పిల్లలిద్దరూ : ఆడపిల్ల ఉంటే గుండెలపై భారంగా భావిస్తారు కొందరు. కానీ అందుకు భిన్నం ఆ తల్లిదండ్రులు తన ఇద్దరు కుమార్తెలను చదువుల తల్లులుగా మార్చారు. ఇప్పటికే న్యాయవాద వృత్తిలో ఉన్న ఆ తండ్రి తన పిల్లల్ని కూడా నల్లకోటులో చూడాలని ఎంతో తపించేవారు. చిన్నప్పటి నుంచి అదే ధ్యాసగా పిలల్ని పెంచారు. తండ్రి బాటలోనే పిల్లలిద్దరూ నడిచారు కూడా. న్యాయవాద వృత్తే శ్వాసగా చదివారు. ఫలితంగా ఇటీవల పెద్ద కుమార్తె న్యాయమూర్తి పరీక్షల్లో అర్హత సాధించి కన్నవారి కలల్ని నిజం చేసింది.

జూనియర్‌ సివిల్‌ జడ్జిగా ఎంపికైన చిలకలూరిపేట అమ్మాయి - హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా రాణించడమే లక్ష్యం (ETV Bharat)

తండ్రి పర్యవేక్షణలో న్యాయవాదిగా : యమునది పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట. రజిని కుమారి, భాగ్యారావు దంపతుల ప్రథమ కుమార్తె. ఇంటర్ వరకూ చిలకలూరిపేటలో చదివింది. తర్వాత ఐదేళ్ల లా కోర్సులో చేరింది. కేఎల్ యూనివర్శిటిలో లా పూర్తి చేసిన యమున తండ్రితో పాటు నల్లకోటు వేసుకుని కోర్టుకు వెళ్లేది. తండ్రి పర్యవేక్షణలో న్యాయవాదిగా పని చేస్తూనే జడ్జి పోస్టు కోసం ఎంతగానో ప్రయత్నించింది. మొదటి ప్రయత్నంలో విఫలమైనా 2వ సారి మాత్రం సివిల్‌ జడ్జిగా ఎంపికై తనదైన రీతిలో సత్తా చాటింది.

రెండో ప్రయత్నంలో విజయం : జడ్జి కావడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా యమున మొదట న్యాయవాద వృత్తి వైపు అడుగులు వేసింది. తండ్రిని ఆదర్శంగా తీసుకొని చిలకూరిపేట కోర్టులో పనిచేసింది. శిక్షణలో భాగంగా తండ్రి తక్కువ ఫీజు, కొన్నిసార్లు ఉచితంగానే కేసులు వాదించటాన్ని దగ్గరుండి గమనించింది. కేసు గెలిచిన అనంతరం బాధితుల కళ్లల్లో ఆనందం చూసింది. తండ్రిలాగే సమాజానికి తన వంతు కృషి చేయాలని అప్పుడే నిర్ణయించుకుంది. ఆ సంకల్పమే నేడు ఆమెని న్యాయమూర్తిగా ఎంపికయ్యేలా చేసింది. తోటి విద్యార్థులు ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్ వైపు వెళ్లినా యమున మాత్రం న్యాయవాద వృత్తి వైపు ఆసక్తి చూపింది.

ఈ క్రమంలో ఎంతమంది విమర్శలు చేసినా పట్టించుకోలేదు. ధైర్యంతో ముందడుగు వేస్తే అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించవచ్చని నిరూపించింది. ఒకవైపు న్యాయవాదిగా కేసులు వాదిస్తూనే మరోవైపు న్యాయమూర్తి కావాలనే లక్ష్యం కోసం శ్రమించింది. అందుకోసం హైదరాబాద్‌లోని ఓ సంస్థలో శిక్షణ తీసుకుంది. ఫలితంగా రెండో ప్రయత్నంలో విజయం సొంతం చేసుకుంది.

సివిల్‌ జడ్జిగా ఎంపికైన యమున : కుమార్తెలిద్దరినీ స్వతంత్రంగా జీవించేలా నలుగురికీ న్యాయం చేసేలా తయారుచేయాలని యమున తండ్రి భాగ్యారావు అనుకున్నాడు. ఆ మేరకు న్యాయవాదుల్ని చేశాడు, తాను లాయర్‌ అయినప్పటికీ పిల్లల్ని మాత్రం జడ్జి స్థానంలో చూడాలనుకునేవాడు. ఆ కల పెద్ద కుమార్తె నెరవేర్చడం పట్ల తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే సివిల్‌ జడ్జిగా ఎంపికైన యమున భవిష్యత్‌లో హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా రాణించడమే తన లక్ష్యం అంటోంది.

