అత్యాచారం కేసు - మాజీ సీఐ చిన్నమల్లయ్యకు 14 రోజుల రిమాండ్
చిన్నమల్లయ్యకు రిమాండ్ విధించిన చిలకలూరిపేట ప్రిన్సిపల్ సివిల్ కోర్టు - గుంటూరు జైలుకు తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 8:32 PM IST
Chinna Mallaiah Remand : అత్యాచారం కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న మాజీ సీఐ చిన్నమల్లయ్య శుక్రవారం రాత్రి వినుకొండ పీఎస్లో లొంగిపోయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఇవాళ నిందితుడిని చిలూకలూరిపేట ప్రిన్సిపల్ సివిల్ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టగా కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. దీంతో పోలీసులు చిన్నమల్లయ్యను గుంటూరు జైలుకు తరలించారు.
అసలేం జరిగిదంటే : ఇంట్లోకి చొరబడి చంపుతానని బెదిరించి చిన్నమల్లయ్య తనపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడని ఓ మహిళ ఏప్రిల్ 29న వినుకొండ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అత్యాచారానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించి, దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఆ తర్వాత అతడిని సస్పెండ్ చేశారు. దీంతో చిన్నమల్లయ్య అజ్ఞాతంలో ఉంటూ అరెస్ట్ కాకుండా ముందస్తు బెయిల్ కొరకు హైకోర్టును ఆశ్రయించగా మే 14న హైకోర్టు కొట్టివేసింది. నిందితుడు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లగా అక్కడా నిరాశే మిగిలింది. పైగా చిన్నమల్లయ్యను ఉద్యోగంలో నుంచి శాశ్వతంగా తొలగిస్తూ బుధవారం నాడు ఐజీ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే.
చిన్నమల్లయ్య కొన్నాళ్ల క్రితం వరకు సీఐడీలో పనిచేశాడు. వైఎస్సార్సీపీకి అనుకూలంగా ఉంటూ టీడీపీ వారిని ఇబ్బందిపెట్టారు. 2024లో కారంపూడిలో ఓ టీడీపీ నాయకుడిని గన్తో బెదిరించారు. ఇటీవలే కారంపూడికి చెందిన మండల టీడీపీ నేతను వాట్సప్లో బెదిరింపులకు గురిచేసినట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి.