ఫెమినా మిస్ ఇండియా సౌత్​గా ఇందు ఫల్గుణి - ఆమె గురించిన ఈ విషయాలు తెలుసా?

ఫెమినా మిస్ ఇండియా సౌత్ కిరీటాన్ని సాధించిన చిలకలపూడి ఇందు ఫల్గుణి - తల్లిదండ్రుల వృత్తుల రీత్యా హైదరాబాద్ లో స్థిరపడిన ఇందు కుటుంబం- తొమ్మిదేళ్ల ప్రాయంలోనే అందాల పోటీలపై ఆసక్తి పెంచుకున్న ఇందు

Published : April 29, 2026 at 12:02 PM IST

Indu Phalguni Wins Femina Miss India South Crown : 'మీ అమ్మాయి అందాల పోటీల్లో పాల్గొంటుందా? సినిమాలు, ప్రకటనల్లో నటిస్తుందా? ఆడపిల్లకి ఇవన్నీ అవసరమా?' అని ఆ తల్లిదండ్రుల్ని నిరుత్సాహపరిచిన వాళ్లే ఎక్కువ. కానీ వాటిని పట్టించుకోకుండా ధైర్యంగా ముందడుగు వేసిన ఆ అమ్మాయి, కల సాధన కోసం తీవ్రంగా శ్రమించింది. ఫలితంగా దక్షిణాది బ్యూటీగా తన పేరును జాతీయ స్థాయిలో మార్మోగేలా చేసుకుంది. తనే ఫెమినా మిస్ ఇండియా సౌత్ కిరీటం సాధించిన చిలకలపూడి ఇందు ఫల్గుణి.

ఏపీ టైటిల్​ సహా సౌత్ కిరీటం కైవసం : క్యాట్ వాక్ చేస్తూ వయ్యారంగా నడుచుకుంటూ వస్తూ ఎంతో మందిని మెప్పించింది. ఆ యువతి పేరే చిలకలపూడి ఇందు ఫల్గుణి. స్వస్థలం ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని గుంటూరు అయినప్పటికీ హైదరాబాద్‌లో స్థిరపడింది ఆమె కుటుంబం. 9 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే అందాల పోటీలపై ఆసక్తి పెంచు కుంది ఇందు. కానీ ఆనాడు చదువులకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చినా, ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు చేయలేకపోయింది. చివరికి ఏడాది నుంచి కిరీటమే లక్ష్యంగా సాధన మొదలుపెట్టి, ఫెమినా మిస్ ఇండియా-2026 ఆంధ్రప్రదేశ్ టైటిల్ సహా సౌత్ కిరిటాన్ని సైతం కైవసం చేసుకుంది.

''2025 డిసెంబర్​లో ముంబయికి వెళ్లి వాకింగ్​ స్టైల్​, కమ్యూనికేషన్​ మీద ట్రైనింగ్​ తీసుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరిలో ఫెమినా మిస్​ ఇండియా ఆడిషన్​కు వెళ్లాను. అక్కడ స్టేట్​ విన్నర్​గా సెలక్ట్​ అయ్యాను.ఫెమినా మిస్​ ఇండియా గ్రాండ్ ఫినాలే ఏప్రిల్​ 18వ తేదీన మొత్తం 30 మంది కంటెస్టెంట్స్​ ఉన్నారు. ఫస్ట్​ రౌండ్​లో 15 మందిని సెలక్ట్​ చేశారు. అందులో నేను కూడా ఉండటంతో చాలా సంతోషించాను. ఆ 15 మందిలో 8 మందిని షార్ట్​ లిస్ట్​ చేశారు. కానీ నేను దానిలో సెలక్ట్​ అవ్వలేదని చాలా బాధపడ్డాను. ఆ తర్వాత 30 నిమిషాల్లో నాకు మిస్​ సౌత్​ క్రౌన్​ వచ్చింది'' - ఇందు ఫల్గుణి, ఫెమినా మిస్ ఇండియా సౌత్ విజేత

టైటిల్​ పోరులో ఓడిపోయినా - సౌత్​ కిరీటం గెలిచా : నిజానికి సినిమాల్లో నటించాలనేది ఇందు ఫల్గుణి కల. అందుకు అందాల పోటీలు ఓ మార్గమని విశ్వసించింది. పోటీల్లో పాల్గొనాలనే ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ, ఆ మార్గం ఎలా ఉంటుందనేది తెలుసుకునేందుకు మాత్రం యూట్యూబే తోడ్పడినట్లు చెబుతోంది ఆ బ్యూటీ. పోటీలకు కొన్ని రోజుల ముందు మాత్రం ముంబయిలో శిక్షణ తీసుకుంది. ఫెమినా మిస్ ఇండియా పోటీలు తనకు మొదటిసారి అయినప్పటికీ, ధైర్యంగా నిలబడి గట్టి పోటీని ఎదుర్కొంది. మిస్ ఇండియా టైటిల్ పోరులో ఓడినప్పటికీ, సౌత్ కిరీటం దక్కడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు చెబుతోంది.

''ఆమె ప్యాషన్​తో ఎంత వరకు వెళ్తుందో అంత వరకు తనను సపోర్టు చేద్దామని నేను, నా భార్య అనుకున్నాం. ఈరోజు ఫెమినా మిస్​ ఇండియా సౌత్​ టైటిల్​ గెలుచుకోవడం చాలా ఆనందంగా, గర్వంగా ఉంది.'' - ఇందు ఫల్గుణి, తండ్రి

న్యాయవాద విద్యను అభ్యసిస్తున్న యువతి : అందాల పోటీలే కాదు కూచిపూడిపైనా ఆసక్తి కలిగిన ఇందు తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో అందులోనూ రాణిస్తోంది. గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డు ప్రదర్శనల్లోనూ పాల్గొన్నట్లు చెబుతోంది. దాంతోపాటు చిన్ననాటి నుంచి చదువుల్లో చురుగ్గా ఉండే ఈ యువతి ప్రస్తుతం న్యాయవాద విద్య అభ్యసిస్తోంది. కిరీటం కోసం తమ కుమార్తె తీవ్రంగా శ్రమించినట్లు తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. ఫ్యాషన్ రంగంలో రాణించాలనే కల కోసం ఇందు ఎన్నో కొత్త కొత్త అంశాలు నేర్చుకొని తనను తాను మార్చుకుందని అంటున్నారు తండ్రి మహేశ్. నాటి పరిస్థితుల ఆధారంగా తాను ఈ అందాల పోటీల రంగంలో రాణించలేకపోయినా, తన కుమార్తెలో తనను తాను చూసుకుంటున్నట్లు తల్లి నాగలక్ష్మి అంటున్నారు.

ఒక తలుపు మూసుకుంటే వంద తలుపులు తెరుచుకుంటాయని అన్నట్లు మిస్ ఇండియా టైటిల్ గెలవకపోయినా సౌత్ కిరీటం సాధించడం సంతోషంగా ఉందని ఇందు ఫల్గుణి చెబుతోంది. న్యాయవాద వృత్తిని ఎంచుకుంటావా సినీ నటిగా రాణిస్తావా అనే ప్రశ్నకు మాత్రం రెండింటికీ సరైన న్యాయం చేసేలా తన భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఉంటుందని వివరించింది.

