YUVA : ఆసియా క్రీడల్లో ఒకేరోజు రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించిన తెలంగాణ బిడ్డ
తండ్రి ప్రోత్సాహంతో ఆర్చరీలో ఒనమాలు నేర్చుకుంది. ఫలితంగా 2026 ఆసియా క్రీడల్లో విల్లుఎక్కుపెట్టి బాణాలు సంధించి ఒకేరోజు దేశానికి రెండు స్వర్ణపతకాలు సాధించింది. ఈ యువ సంచలనం ఆర్చరీ జర్నీపై ప్రత్యేక కథనం
Published : October 3, 2026 at 6:48 PM IST
Chikitha Wins Gold Medal in Archery : ఆటల్లో అమ్మాయిల ప్రాతినిధ్యం పెరుగుతోంది. అందుకు అంతర్జాతీయ అర్చరీ పోటీల్లో రాణిస్తున్న చికిత తానిపర్తి నిదర్శనం. తండ్రి ప్రోత్సాహంతో ఆర్చరీలో ఒనమాలు నేర్చుకుంది. మొక్కవోని దీక్ష, ఏకాగ్రతతో అనతికాలంలోనే విలువిద్యలో ఉత్తమ క్రీడాకారిణిగా ఎదిగింది. ఫలితంగా 2026 ఆసియా క్రీడల్లో విల్లు ఎక్కు పెట్టి బాణాలు సంధించి ఒకేరోజు దేశానికి రెండు స్వర్ణపతకాలు సాధించింది పెట్టింది. దీంతో ఈ యంగ్ ప్లేయర్ పేరు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా మార్మోగుతోంది.
గల్లీ నుంచి దిల్లీలో శిక్షణ పొందింది
చికితాది పెద్దపల్లి జిల్లా ఎలిగేడు మండలం సుల్తాన్పూర్. తండ్రి శ్రీనివాసరావు. తల్లి శ్రీలత. శ్రీనివాసరావుకి మందు నుంచే ఆటలంటే మహాఇష్టం. జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొనాలనే ఆసక్తి ఉండేది. కొన్ని పరిస్థితుల కారణంగా ఆ కల నేరవేరలేదు. ఐతే కుమార్తె ద్వారా ఆ కల నెరవేర్చుకోవాలనేది అతని ఆకాంక్ష. అందుకు తగ్గట్టుగానే చిన్ననాటి నుంచే చికితారావుని క్రీడలవైపు ప్రోత్సహించారు. మొదట కరాటే సహా ఇతర క్రీడాలపై దృష్టి సారించింది చికిత. కరాటేలో బ్లాక్బెల్ట్ కూడా అందుకుంది.
ఆ తర్వాత విలువిద్యపై ఆసక్తి పెంచుకుంది. 8వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు కరీంనగర్లోని ఓ కోచ్ దగ్గర ఆర్చరీలో శిక్షణకు చేర్పించారు తండ్రి. అలా చికిత అర్చరీ క్రీడా ప్రయాణానికి పునాది పడింది. అక్కడ ఆర్చరీలోని ప్రాథమిక మెళకువలు నేర్చుకుంది. ఆ తర్వాత దిల్లిలో ఉండే కోచ్ అభిషేక్ వర్మ గురించి తెలుసుకుని మెరుగైన శిక్షణ కోసం అక్కడికి వెళ్లి 2 వారాల పాటు తర్ఫీదు పొందింది.
''నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది నాకు చాలా స్పెషల్. దీని ద్వారా 2028 ఒలింపిక్స్కి అర్హత సాధించాను. టీమ్ మ్యాచ్లు జరుగుతున్నప్పుడు ఇతర క్రీడాకారులు ఎలా ఆడుతున్నారు. నేను ఇంకా బాగా ఎలా ఆడగలను అనేది నేర్చుకునేదాన్ని'' - చికిత, ర్చరీ క్రీడాకారిణి
యూత్ ఆర్చరీ ఛాంపియన్షిప్లో విజేతగా
అనతికాలంలోనే అర్చరీలోని నైపుణ్యాలు నేర్చుకుని జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆకట్టుకుంది. ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడే రాష్ట్ర స్థాయిలో సబ్-జూనియర్, జూనియర్, సీనియర్ విభాగాల్లో సత్తాచాటింది. రెండేళ్లలోనే జాతీయ స్థాయికి చేరుకుంది. జాతీయ సబ్ జూనియర్ ఆర్చరీలో వ్యక్తిగత విభాగంలో రజతం, మిక్స్డ్ టీమ్లో కాంస్యం సహా అనేక పతకాలు సొంత చేసుకుంది. 2021లో హరియాణా, సోనేపత్లోని స్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా-శాయ్ కేంద్రంలో శిక్షణకు ఎంపికై మరింత రాటుదేలింది. ప్రపంచ యూత్ ఆర్చరీ ఛాంపియన్షిప్లో విజేతగా నిలవడమే కాకుండా ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారత క్రీడాకారిణిగా రికార్డు సృష్టించింది.
లాస్ఏంజెలెస్ ఒలింపిక్స్ 2028కు అర్హత
ఇక ఆసియా గేమ్స్లో ఒకే రోజు 2 పసిడి పతకాలు సాధించడంతో ఈ యువ క్రీడాకారిణి పేరు దేశవ్యాప్తంగా మార్మోగుతోంది. మహిళల కాంపౌండ్ ఆర్చరీ ఫైనల్లో జ్యోతి సురేఖ, ప్రీతికా ప్రదీప్తో కలిసి బంగారు పతకాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత మిక్స్డ్ కాంపౌండ్ ఆర్చరీ టీమ్ ఈవెంట్లో సాహిల్ రాజేశ్ జాదవ్ కలిసి మరో స్వర్ణం సాధించింది. ఈ విజయంతో మిక్స్డ్ టీమ్ విభాగంలో లాస్ఏంజెలెస్ ఒలింపిక్స్ 2028కు అర్హత సాధించినట్లు చెబుతోందీ యువ సంచలనం.
ఒలింపిక్స్లో పతకం సాధించమే లక్ష్యం
ఆసియా క్రీడల్లో కుమార్తె రెండు బంగారు పతకాలు సాధించడంపై చికితారావు తల్లిండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ ప్రోత్సహంతో పాటు చికిత పట్టుదలే స్వర్ణపతకాలు సాధించేలా చేసిందని అంటున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నంత సులువుగా చికిత క్రీడాప్రయాణం ఏమీ ముందుకు సాగలేదు. ఆర్థిక కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ అప్పుచేసి మరి 3.5 లక్షలతో బో కొన్నారు శ్రీనివాసరావు. గడ్డివాము పైనే టార్గెట్ బోర్డ్ ఏర్పాటు చేశారు.
అలా ప్రాక్టీసు చేసిన ఈ టాలెంటెడ్ యంగ్ ప్లేయర్ విల్లు చేతపట్టి లక్ష్యానికి ఎక్కుపెట్టింది. ఫలితంగా ఆసియా గేమ్స్ ఒకేరోజు 2 బంగారు పతకాలు సాధించి దేశం గర్వించేలా చేసింది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తున్న చికిత క్రీడా కథలో తండ్రి ఆశయం, కుమార్తె సంకల్పం.. రెండు ఉన్నాయి. క్రీడల్లోకి రావాలి లేదా పిల్లలను ప్రోత్సహించాలి అనుకునేవారిని ఆలోచింపజేసే మరో స్ఫూర్తిదాయక స్టోరీ ఇది.
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