తుపాన్ ఎఫెక్ట్ - 28 వేల సర్వీసులకు విద్యుత్ అంతరాయం
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం - యుద్ధప్రాతిపదికన పునరుద్ధరణ పనులపై సీఎస్ సమీక్ష
Chief Secretary Vijayanand Review Meeting on Cyclone Montha : తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాలని, క్షేత్రస్థాయిలో సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్ అధికారులకు సూచించారు. రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సరఫరా పరిస్థితిపై ట్రాన్స్కో, జెన్కో, డిస్కంల సీఎండీలతో వీడియోకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు. ప్రజల భద్రతకు సకాలంలో విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ కీలకమని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి వివరించారు. ఇందుకు అవసరమైన మెటీరియల్, సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచాలని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశించారు. జిల్లా, కార్పొరేట్ కార్యాలయాల్లో ఏర్పాటు చేసిన కంట్రోల్ రూమ్లతో ఎప్పటికప్పుడు సమన్వయం చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ పనులను చేపట్టేందుకు సమయం పట్టే ప్రాంతాల్లో ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకునేందుకు సంబంధించి అవసరమైన ఆదేశాలు ఇచ్చేందుకు మంగళవారం రాత్రి సెక్రటేరియట్లోనే ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా - 246 గ్రామాలు చీకట్లోనే : తుపాను కారణంగా వివిధ చోట్ల విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతినడం, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పాడవడంతో 28,083 సర్వీసులకు విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. వాటిలో 21,057 సర్వీసులకు విద్యుత్ సరఫరాను సిబ్బంది పునరుద్ధరించారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో స్తంభాలు విరిగి పడటం, విద్యుత్ లైన్లపై చెట్లు కూలడంతో తీగలు తెగి విద్యుత్ సరఫరాకు ఇబ్బంది ఏర్పడింది. రాష్ట్రంలో 246 గ్రామాల్లో సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడితే మంగళవారం రాత్రికి 197 గ్రామాలకు విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించారు. మరమ్మతులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన నిర్వహించేందుకు మూడు డిస్కంల పరిధిలో 1,000 బృందాలు పనిచేస్తున్నాయి. సుమారు 11,761 మంది ఈ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. అవసరమైన సామగ్రిని ముందుగా ప్రభావిత ప్రాంతాలకు తరలించడంతో పాటు స్టోర్స్లో సిద్ధంగా ఉంచారు.
శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని 6 నగరాల్లో వివిధ కారణాలతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. మరమ్మతులు చేసిన సరఫరాను పునరుద్ధరించారు. సీపీడీసీఎల్(CPDCL) పరిధిలో 22 మండలాలు, ఎస్పీడీసీఎల్(SPDCL) పరిధిలో 10 మండలాలకు విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. 20 మండలాలకు తిరిగి సరఫరాను పునరుద్ధరించారు. తుపానుతో మూడు డిస్కంల పరిధిలో 26 సబ్స్టేషన్లు దెబ్బతిన్నాయి. వాటికి మరమ్మతులు పూర్తి చేశారు. డిస్కంల పరిధిలో 11 కేవీ ఫీడర్లు 267 దెబ్బతింటే 254 ఫీడర్లను బాగుచేశారు. 33 కేవీ ఫీడర్లు 85 దెబ్బతింటే వాటిలో 70 పునరుద్ధరించారు.
మొంథా తుపాను మంగళవారం రాత్రి కాకినాడ సమీపంలోతీరం దాటింది. తొలుత హెచ్చరించినంత తీవ్రంగా లేకపోయినా శ్రీకాకుళం నుంచి తిరుపతి వరకు ఈదురుగాలులు, భారీవర్షాలతో ముంచేసింది. 22 జిల్లాల్లోని 403 మండలాలపై తుపాను ప్రభావం ఉందని ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. 1,204 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి 75,802 మందిని ముంపు ప్రాంతాల నుంచి తరలించింది. వారికి అక్కడ ఆహారం, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించింది.
