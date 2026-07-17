ఎల్నినో పరిస్థితులను సమర్థంగా ఎదుర్కోవాలి - రైతులకు శాస్త్రీయ పద్ధతులపై అవగాహన కల్పించాలి: సీఎస్
ఎల్నినోను ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలి - రైతులకు ఇబ్బందులు రాకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలి - ఎల్నినో పరిస్థితులపై సీఎస్ సాయిప్రసాద్ ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 8:28 PM IST
CS Review Meeting On El Nino Effect in AP : రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా ఏర్పడే వర్షాభావ పరిస్థితులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని శాఖలు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయిప్రసాద్ అధికారులను ఆదేశించారు. అమరావతి రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఉన్నత స్దాయి సమీక్ష నిర్వహించిన ఆయన వాతావరణ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నాయని, యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు క్షేత్రస్థాయిలో తీసుకోవాలని వివరించారు. ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ పరిస్థితులను నిరంతరం సమీక్షిస్తూ, అధిక ప్రమాద మండలాలు, రైతు సేవా కేంద్రాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలన్నారు.
ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో జూన్ 1 నుంచి జులై 15 వరకు సాధారణంతో పోలిస్తే 48.3 శాతం వర్షపాతం లోటు నమోదైందని వ్యవసాయ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి బి. రాజశేఖర్ వివరించారు. రాష్ట్రంలోని 28 జిల్లాల్లో 24 జిల్లాలు లోటు వర్షపాతం, నాలుగు జిల్లాలు తీవ్ర లోటు వర్షపాతం కేటగిరీలో ఉన్నాయని తెలిపారు. రైతు సేవా కేంద్రాల్లో 1,357 అధిక ప్రమాదం ఎదుర్కొంటున్నవిగా ఉన్నాయని, రాయలసీమ జిల్లాలోనే ఇవి అత్యధికంగా ఉన్నాయన్నారు. ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రైతులకు శాస్త్రీయ పద్ధతులపై అవగాహన కల్పించాలని, రైతు సేవా కేంద్రాలు, వాట్సాప్ గ్రూపుల ద్వారా నిరంతర పంట సలహాలు అందించాలని సీఎస్ ఆదేశించారు.
ఎల్నినో ప్రభావంతో ప్రత్యామ్మాయ పంటలు : ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగును విస్తృతంగా ప్రోత్సహించడంతో పాటు, అత్యవసర పరిస్థితులకు అవసరమైన విత్తనాలను ముందుగానే జిల్లాల్లో అందుబాటులో ఉంచాలని సీఎస్ జి. సాయిప్రసాద్ సూచించారు. వర్షాభావ పరిస్థితులకు అనుకూలమైన ప్రీ-మాన్సూన్ డ్రై సోయింగ్ (PMDS), ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులు, తక్కువ నీటితో సాగు చేసే పంటలను మరింత విస్తరించాలని పేర్కొన్నారు. జిల్లా వ్యవసాయాధికారులు ప్రతిరోజూ పరిస్థితులను పర్యవేక్షిస్తూ రైతులకు అవసరమైన సూచనలు అందించాలన్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో ముఖ్యంగా మిర్చి, ఉల్లి, కూరగాయలు, మామిడి, నారింజ, నిమ్మ వంటి ఉద్యాన పంటలకు అధిక ప్రమాదం ఉందని ఉద్యానవన శాఖ కమీషనర్ శ్రీనివాసులు వివరించారు. నీటి కొరతను దృష్టిలో ఉంచుకుని శాశ్వత ఉద్యాన పంటలకు జీవనాధార నీటిపారుదల ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయాలని సూచించారు.
రైతులకు కలిగే నష్టాలను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు : వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో పశుగ్రాసం, తాగునీటి లభ్యత అత్యంత కీలకమని సీఎస్ వివరించారు. ఆక్వా, మత్స్యరంగంపై ఎల్నినో ప్రభావాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని అత్యవసర సమయంలో వెంటనే స్పందించే విధంగా జిల్లా స్థాయిలో కార్యాచరణ ప్రణాళికలు సిద్ధంగా ఉంచాలని సూచించారు. జిల్లా కలెక్టర్లు, వ్యవసాయం, ఉద్యానవన, పశుసంవర్ధక, మత్స్య, రెవెన్యూ, గ్రామీణాభివృద్ధి, నీటిపారుదల తదితర శాఖలు సమిష్టిగా పనిచేస్తే రైతులకు కలిగే నష్టాలను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని సీఎస్ అధికారులకు వివరించారు.
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