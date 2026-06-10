ప్రభుత్వ సేవలకు ప్రత్యేక యాప్ రూపొందించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
ఆర్టీజీఎస్, శాఖల పనితీరుపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష - 'మనమిత్ర' ద్వారా ఆన్లైన్ సేవలపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచాలని సూచన - గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో అన్న క్యాంటీన్ల సేవలు ఒకే స్థాయిలో ఉండాలని స్పష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:02 AM IST
CM Review On Real Time Governance Society : ప్రజలకు ప్రభుత్వం అందించే అన్ని సేవలను మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ను రూపొందించాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఆర్టీజీఎస్ (రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ), వివిధ శాఖల క్షేత్రస్థాయి పనితీరుపై నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన కీలక సూచనలు చేశారు.
'మనమిత్ర' సేవలపై అవగాహన పెంచాలి : ప్రభుత్వం అందించే అన్ని సేవలను ఇప్పటికే ఆన్లైన్లోకి తీసుకువచ్చామని సీఎం తెలిపారు. మనమిత్ర వాట్సాప్ వేదిక ద్వారా ప్రజలు ప్రభుత్వ సేవలను సులభంగా పొందే అవకాశం కల్పించినట్లు చెప్పారు. ఈ సేవల వినియోగంపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అదే సమయంలో అన్ని సేవలను ఒకే వేదికలో అందించేలా ప్రత్యేక యాప్ను అభివృద్ధి చేయాలని సూచించారు.
అన్న క్యాంటీన్ల నిర్వహణపై దృష్టి : రాష్ట్రంలోని అన్న క్యాంటీన్లను పూర్తి స్థాయిలో సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో అందిస్తున్న సేవల స్థాయిలోనే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని అన్న క్యాంటీన్లలో కూడా నాణ్యమైన సేవలు అందించాలని ఆదేశించారు. పేదలకు అందుబాటు ధరల్లో ఆహారం అందించే లక్ష్యాన్ని మరింత సమర్థంగా అమలు చేయాలన్నారు.
తాగునీరు, పరిశుభ్రతకు ప్రాధాన్యం : ప్రజలకు అందించే తాగునీటి నాణ్యత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండకూడదని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. తాగునీటిలో కాలుష్యం, మలినాలు కలవకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అలాగే పరిసరాల పరిశుభ్రతలో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని తెలిపారు. క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ తరహా కార్యక్రమాలు ప్రజల సహకారంతోనే విజయవంతమవుతాయని చెప్పారు.
జలధార, చెరువుల డిజిటలైజేషన్ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తున్న జలధార కార్యక్రమం ఫలితాలు స్పష్టంగా కనిపించాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టే చర్యలను వేగవంతం చేసి చెరువులు, కుంటలు నిండేలా చూడాలన్నారు. ప్రతి కుంట, ప్రతి చెరువుకు సంబంధించిన వివరాలను ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
భూరక్షణ, గంజాయి నియంత్రణకు టెక్నాలజీ : ప్రభుత్వ భూముల రక్షణ కోసం సాంకేతికత ఆధారిత పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం సూచించారు. అనంతపురం జిల్లాలో అమలు చేస్తున్న పైలెట్ ప్రాజెక్టును పరిశీలించి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించాలని చెప్పారు. గంజాయి సాగు, రవాణా, అమ్మకం, వినియోగాన్ని మూలాల్లోనే అరికట్టేలా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
సుపరిపాలనకు టెక్నాలజీ వినియోగం : మహిళలపై నేరాల నియంత్రణకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు నేరస్తులకు విధించే శిక్షలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలని సీఎం సూచించారు. పరిపాలనలో టెక్నాలజీ ఆధారిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నామని, ఆర్టీజీఎస్, అవేర్ వంటి వ్యవస్థల ద్వారా కొత్త పరిపాలనా విధానాలను అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ నమూనాలను త్వరలో జరగనున్న నీతి ఆయోగ్ సమావేశంలో ప్రదర్శించాలని అధికారులకు సూచించారు.
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