డిసెంబర్ 11న ఖేలో ఇండియా పోటీలు - అధికారులు నిర్లక్ష్యం చేస్తే సహించేది లేదని రేవంత్ రెడ్డి హెచ్చరిక
CM Review on khelo India : పోటీల ఏర్పాట్ల పర్యవేక్షణకు పోటీ పర్యవేక్షణకు జిల్లాల వారీగా మంత్రులకు బాధ్యతలు అప్పగించాలని సీఎం సూచించారు. నాణ్యత విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తే సహించేది లేదన్నారు.
Published : November 25, 2026 at 5:56 PM IST
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రీడా స్ఫూర్తిని పెంపొందించేలా ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్కు ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలో ఖేలో ఇండియా పోటీలపై సమీక్ష చేసిన ముఖ్యమంత్రి పలు సూచనలు ఇచ్చారు. డిసెంబరు 11 నుంచి 22 వరకు జరిగే పోటీల ప్రారంభోత్సవం ఎల్బీ స్టేడియంలో అదేవిధంగా ముగింపు వేడుకలు గచ్చిబౌలిలో నిర్వహించాలన్నారు. డిసెంబర్ 11న ఖేలో ఇండియా పోటీలను అట్టహాసంగా ప్రారంభించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని తెలిపారు.
జిల్లాల వారీగా మంత్రులకు బాధ్యతలు
ఖేలో ఇండియా పోటీల ఏర్పాట్ల పర్యవేక్షణకు జిల్లాల వారీగా మంత్రులకు బాధ్యతలు అప్పగించాలని సీఎం సూచించారు. హైదరాబాద్కు పొన్నం ప్రభాకర్, రంగారెడ్డి జిల్లాకు శ్రీధర్ బాబు, మహబూబ్ నగర్ జూపల్లి కృష్ణారావు, వరంగల్లో పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, కరీంనగర్కు అడ్లూరి లక్ష్మణ్, ఖమ్మం జిల్లాకు తుమ్మల నాగేశ్వర్ రావు, నిజామాబాద్లో సుదర్శన్ రెడ్డిని ఇంచార్జిగా నియమించాలని సీఎం తెలిపారు. ఖేలో ఇండియా పోటీల ఏర్పాట్లలో పోలీసు, మున్సిపల్ అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు. ఖేలో ఇండియా పోటీకి దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చే 7,500 మందికి పైగా క్రీడాకారులకు తెలంగాణ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. వీరితో పాటు మరో 1,500 మంది సహాయక సిబ్బంది, 1000 మంది టెక్నికల్ అధికారులు రానున్నారు. డిసెంబరు 11 నుంచి 22 వరకు ఈ కేఐవై గేమ్స్ జరగనున్నాయి.
పోటీల ఏర్పాటులో నిర్లక్ష్యం చేస్తే సహించేది లేదు
ఒక్కో విభాగానికి ఒకరిని ఇంఛార్జిగా పెట్టాలని సీఎం తెలిపారు. ఆహ్వానితులు, క్రీడాకారులకు వసతి, భోజన సదుపాయాల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. స్టేడియాల పునరుద్ధరణతో పాటు ఖేలో ఇండియా పోటీల ఏర్పాట్ల నాణ్యత విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తే సహించేది లేదని సీఎం రేవంత్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్న సీఎం మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికితీసి మెరుగైన శిక్షణ అందించేందుకు దేశంలో బెస్ట్ కోచ్లను నియమించాలన్నారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా హుస్సేన్సాగర్ వాటర్ స్పోర్ట్స్
ఖేలో ఇండియా గేమ్స్లో భాగంగా హుస్సేన్సాగర్లో నిర్వహించే వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఈసారి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. ఇక్కడ కయాకింగ్, రోయింగ్, కానోయింగ్ వంటి విభాగాలను నిర్వహించనున్నారు. గ్రామీణ క్రీడలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో వివిధ జిల్లాల్లో ఒక్కో క్రీడను నిర్వహించడానికి ఆయా జిల్లాలను ఎంపిక చేశారు. హనుమకొండలో అథ్లెటిక్స్, మహబూబ్నగర్లో కబడ్డీ, నిజామాబాద్లో టేబుల్ టెన్నిస్, కరీంనగర్లో జూడో, ఖమ్మంలో ఆర్చరీ పోటీలను నిర్వహిస్తారు. హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలి, సరూర్నగర్, జేఎన్టీయూ, సికింద్రాబాద్ ఇండోర్, ఎల్బీనగర్, యూసుఫ్గూడలోని కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియాల్లో మిగతా క్రీడలను నిర్వహించేలా అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.
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