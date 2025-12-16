Telangana Panchayat Elections Results2025

9 కేంద్రీయ విద్యాలయాలు, 16 నవోదయ విద్యాలయాలను మంజూరు చేయండి - కేంద్రానికి రేవంత్ విజ్ఞప్తి

దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన - కేంద్రమంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్‌, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​తో భేటీ - తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్‌ను సోనియాకు అందించిన సీఎం

Revanth Reddy delhi Tour
Revanth Reddy delhi Tour (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 3:59 PM IST

Chief Minister Revanth Reddy Delhi Tour : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్నారు. కేంద్రమంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​తో ఆయన భేటీ అయ్యారు. తెలంగాణ విజన్ డాక్యుమెంట్​ను నిర్మలా సీతారామన్​కు ముఖ్యమంత్రి అందజేశారు. యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లకు పెట్టే ఖర్చును ఎస్ఆర్బీఎం పరిధి నుంచి తొలగించాలని రేవంత్ కోరారు. అనంతరం కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​తో సీఎం సమావేశమయ్యారు.

నిర్మలా సీతారామన్​తో రేవంత్ రెడ్డి
నిర్మలా సీతారామన్​తో రేవంత్ రెడ్డి (ETV)

4 ల‌క్షల మందికి మెరుగైన విద్య అందుతుంది : తెలంగాణలో యంగ్‌ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్‌ ఏర్పాటుకు సహకరించాలని రేవంత్‌ రెడ్డి కేంద్రాన్ని కోరారు. దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ను కలిశారు. ఈ భేటీలో తెలంగాణ విజన్ డాక్యుమెంట్‌ను కేంద్ర మంత్రికి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణలో 105 యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్‌ ఏర్పాటు చేయ‌నున్నట్టు వివరించారు. ఈ స్కూల్స్‌తో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 4 లక్షల మంది విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్య అందుతుంద‌ని నిర్మలా సీతారామ‌న్‌కు రేవంత్‌ తెలిపారు. ఈ స్కూల్స్‌ నిర్మాణం, ఇత‌ర విద్యా సంస్థల ఏర్పాటుకు 30 వేల కోట్ల రూపాయల వ్యయమవుతుందని వివరించారు. ఈ స్కూల్స్‌ కోసం తీసుకునే రుణాల‌ను ఎస్ఆర్బీఎం నుంచి మిన‌హాయించాల‌ని కేంద్ర ఆర్థికమంత్రిని కోరారు.

కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌తో రేవంత్ రెడ్డి
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌తో రేవంత్ రెడ్డి (ETV)

సానకూలంగా స్పందించిన ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ : తర్వాత కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ను కలిసిన రేవంత్‌ యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియ‌ల్ స్కూల్స్ ఏర్పాటుకు సహకరించాలని కోరారు. హైదరాబాద్​కు ఇండియన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ మంజూరు చేయాల‌ని కోరారు. ఐఐఎం ఏర్పాటుకు అవసరమైన 200 ఎకరాల భూమిని ఇప్పటికే గుర్తించిన‌ట్లు కేంద్ర మంత్రికి తెలిపారు. వెంటనే తరగతులు ప్రారంభించడానికి ట్రాన్సిట్ క్యాంపస్ కూడా సిద్ధంగా ఉంద‌ని రేవంత్‌ రెడ్డి కేంద్రమంత్రికి వివరించారు. ఐఐఎం ఏర్పాటుకు అనుమతులు మంజూరు చేస్తే అవసరమైన వసతులు కల్పిస్తామ‌ని తెలిపారు.

తెలంగాణలో పెరిగిన జిల్లాల సంఖ్యకు అనుగుణంగా 9 కేంద్రీయ విద్యాలయాలు, 16 జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాలను మంజూరు చేయాల‌ని కేంద్ర మంత్రిని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. ఆయా కేంద్రీయ విద్యాలయాలు, జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాల ఏర్పాటుకు అవసరమైన స్థలం, ఇతర వసతులు కల్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు వివరించారు. సానకూలంగా స్పందించిన ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ యంగ్ ఇండియా స్కూల్స్ ప్రాజెక్టు డీపీఆర్ పంపాలని రేవంత్‌కు చెప్పారు. డీపీఆర్​ను పరిశీలించిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటామని ప్రదాన్‌ చెప్పినట్టు ఆయనతో భేటీ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.

సోనియాగాంధీని కలిసిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్‌ను సోనియాకు అందించిన సీఎం (ETV)

సీఎం దూరదృష్టిని అభినందిచిన సోనియా గాంధీ : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీని రేవంత్ రెడ్డి కలిశారు. పార్లమెంటుకు వచ్చే ముందు సోనియాతో భేటీ అయ్యారు. తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్‌ను సోనియాకు అందించిన సీఎం రెండేళ్లుగా అమలవుతున్న పథకాలు, పనులను వివరించారు. సీఎం దూరదృష్టిని సోనియా అభినందించారని సీఎంవో తెలిపింది.

స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం సాధించేలా విజన్ డాక్యుమెంట్‌ రూపొందించాం : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

స్టార్టప్​ల కోసం రూ.1000 కోట్ల ఫండ్ - గూగుల్​ అంత ఎత్తుకు ఎదగాలన్న సీఎం రేవంత్​

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

