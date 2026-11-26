త్వరలోనే మరో 25 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy Distribute Indiramma Sarees : సీఎం రేవంత్రెడ్డి అచ్చంపేటలో కొత్త పింఛన్లకు నిధులు విడుదలతో పాటు ఇందిరమ్మ చీరలను పంపిణీ ప్రారంభించారు. అనంతరం 25వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని ప్రకటించారు.
Published : November 26, 2026 at 8:06 PM IST
ప్రజా ప్రభుత్వం పేదలు, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు వచ్చేలా చేసిందన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే 75 వేలకు పైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశామని గుర్తు చేశారు. త్వరలోనే మరో 25 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, 2 వేల హోంగార్డు ఉద్యోగాలు, అన్ని శాఖల్లో మొత్తంగా త్వరలో లక్ష ఉద్యోగాలు భర్తీ పూర్తి చేస్తామని ప్రకటించారు. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో పర్యటించిన ఆయన ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ, కొత్తగా మంజూరైన చేయూత పింఛన్ల ప్రారంభించారు. కొత్తగా మంజూరు చేసిన 4.74 లక్షల చేయూత పింఛన్లకు నిధులు విడుదల చేశారు. ఈ పింఛన్ల సొమ్ము లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా జమ కానున్నాయి.
పాలమూరు జిల్లా ప్రాజెక్టులను మాజీ సీఎం కేసీఆర్ పదేళ్లపాటు పడావు పెట్టారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రాజెక్టుల పేరిట కేసీఆర్ రూ.1.80 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేశారని, రూ.1.80 లక్షల కోట్లలో పాలమూరు ప్రాజెక్టుల కోసం రూ.10 వేల కోట్లు కూడా ఖర్చు చేయలేదని ఆరోపించారు. పాలమూరు బిడ్డగా ఈ జిల్లా ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత తనపై ఉందని తెలిపారు. కేసీఆర్ మన కృష్ణా జలాలను ఏపీ మాజీ జగన్రెడ్డికి రాసిచ్చారని, ఏపీ మాజీ మంత్రి రోజా పెట్టిన రొయ్యల పులుసు తిని, రాయలసీమ రతనాలసీమ కావాలన్నారని విమర్శించారు.
"పదేళ్లపాటు ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయకపోవటం వల్లే ఇవాళ కృష్ణా నీళ్లు ఏపీకి పోతున్నాయి. పదేళ్లలో పాలమూరు జిల్లా ప్రాజెక్టులు పూర్తయి ఉంటే ఇవాళ నీళ్లు ఎత్తిపోసుకునే వాళ్లం. ఏపీ ప్రభుత్వం ముచ్చుమర్రి, రాయలసీమ, హంద్రీనీవా, మాల్యాల ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసుకున్నారు. జగన్రెడ్డి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసుకుంటుంటే.. ఆయనకు కేసీఆర్ గులాంగిరి చేశారు. రాయలసీమకు రోజుకు 11 టీఎంసీలు తరలించుకుపోతున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు ప్రాజెక్టును 11 వేల క్యూసెక్కుల నుంచి 80 వేల క్యూసెక్కులకు పెంచుకున్నారు. జగన్రెడ్డి పోతిరెడ్డిపాడు పొక్క పెద్దగా చేస్తుంటే మామ, అల్లుడు చూస్తూ కూర్చున్నారు. కృష్ణా జలాల్లో 299 టీఎంసీలు చాలు అని సంతకం చేసి తెలంగాణకు ఉరి వేశారు" - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
అచ్చంపేట బిడ్డగా ఈ ప్రాంతాన్ని చేయాల్సినంత అభివృద్ధి చేస్తానన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతానని హామీ ఇచ్చారు. వీరమాంబ అచ్చమ్మ వారసత్వాన్ని ఈ నేల కొనసాగిస్తోందని అన్నారు. బీఆర్ అంబేడ్కర్ పేదల చేతికి ఓటు అనే బలమైన ఆయుధాన్ని ఇచ్చారని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్మించిన ప్రాజెక్టులే ఈనాడు లక్షలాది ఎకరాలకు నీరు అందిస్తున్నాయని, నెహ్రూ ముందుచూపు వల్లే ఇవాళ దేశానికి ధాన్యం కొరత లేకుండా పోయిందని సీఎం కొనియాడారు.
50 ఏళ్ల క్రితం బీజేపీ లేదని, 25 ఏళ్ల క్రితం బీఆర్ఎస్ లేదని, అధికారం లేకపోతే బీజేపీ చచ్చిన పార్టీ అని ఎద్దేవా చేశారు. చేసిన తప్పులకు ప్రజలకు ముఖం చూపించలేకే కేసీఆర్ బయటకు రావట్లేదని, అధికారం వస్తే కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులకు పదవులు ఇచ్చుకున్నారని విమర్శించారు. అధికారం పోగానే ఫామ్హౌస్కే పరిమితం అయ్యారని, అధికారం లేకుంటే బయటకు రాకూడదా? ప్రజల తరఫున ఏమైనా అడగకూడదా? అని ప్రశ్నించారు. కేసీఆర్కు పదేళ్లు అధికారం ఇస్తే రూ.8.50 లక్షల కోట్లు అప్పులు చేసి రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్నారని, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇవ్వలేని దీనస్థితికి రాష్ట్రాన్ని దిగజార్చారని ఆరోపించారు.