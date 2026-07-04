సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మిడ్జిల్ పర్యటన - రూ.10 కోట్లతో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన
సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసిన మిడ్జిల్, ఊర్కొండకు చెందిన నేతలు - తన రాజకీయ అనుచరులను ఆత్మీయంగా పలకరించిన సీఎం - రూ.10 కోట్లతో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం
Published : July 4, 2026 at 4:30 PM IST
Chief Minister Revanth Reddy Midjil Tour : 20 ఏళ్ల రాజకీయ ప్రయాణం సందర్భంగా మిడ్జిల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. ముందుగా ఊర్కొండ చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని మిడ్జిల్, ఊర్కొండకు చెందిన నేతలు కలిశారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా నేతలు రేవంత్రెడ్డిని సన్మానించారు. తన రాజకీయ అనుచరులను ఆత్మీయంగా పలకరించిన సీఎం ఊర్కొండలో ఆంజనేయస్వామిని దర్శించుకున్నారు.
ఊర్కొండలో ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో సీఎం ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, పలువురు మంత్రులు ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. సీఎం, మంత్రులకు పూజారులు వేదాశ్వీరచనం, ప్రసాదాలు అందజేశారు. రూ.10 కోట్లతో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. అనుచరులు, నేతలతో ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహించారు.
ఆనాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్న రేవంత్ రెడ్డి : 20 ఏళ్ల క్రితం మిడ్జిల్ జడ్పీటీసీగా రేవంత్రెడ్డి రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలైంది. జడ్పీటీసీ, ఎమ్మెల్సీగా తన విజయానికి సహకరించిన వారిని కలిసిన సీఎం మిత్రులతో కలిసి ఆనాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. రేవంత్రెడ్డితో ఉన్న అనుబంధాన్ని పలువురు కార్యకర్తలు గుర్తు చేశారు.