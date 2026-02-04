ETV Bharat / state

నల్లొండ జిల్లాలో సీఎం పర్యటన - రూ. 1000 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన

మున్సిపల్ ఎన్నికలను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రధాన పార్టీలు - అందులో భాగంగా నేటి నుంచి ఈ నెల 8 వరకు జిల్లాల్లో సీఎం పర్యటనలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 4, 2026 at 9:07 AM IST

CM Revanth Reddy Visiting Miryalaguda : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నగరపాలక, పురపాలక సంస్థల ఎన్నికల ప్రచారం బుధవారం నుంచి ఉద్ధృతం కానుంది. రాజకీయ విమర్శలతో పుర పోరు వేడెక్కనుంది. ఈ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకొన్న పార్టీలు అమీతుమీ తేల్చుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారు. చాలా మంది పార్టీ గుర్తుపై జరుగుతున్న ఎన్నికలు కావడంతో అన్ని పార్టీలు ఆధిపత్యం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. దీంతో పార్టీ అగ్రనేతలు రంగంలోకి దిగుతున్నారు. సీఎం రేవంత్​రెడ్డి బుధవారం నుంచి ఐదు రోజుల పాటు బహిరంగ సభల్లో పాల్గొంటున్నారు.

మరోవైపు విపక్ష పార్టీలు కూడా ప్రచారం ముమ్మరం చేశారు. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్​ నబీన్​ బుధవారం మహబూబ్​నగర్​లో జరిగే బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. అదే విధంగా కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్​షా 8న నిర్మల్​కు రానున్నారు. కానీ బీఆర్​ఎస్​ మాత్రం ఆయా జిల్లాల్లోని మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలకే ప్రచార బాధ్యతల్ని పూర్తిగా అప్పగించింది. పార్టీ ముఖ్య నేతలు కేటీఆర్​, హరీశ్​రావులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

రూ.1000 కోట్లతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటిన అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ మున్సిపల్ ఎన్నికలను కూడా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. మున్సిపల్, కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల ఎంపిక దగ్గర నుంచి ప్రచారం వరకూ పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తుంది. అందులో భాగంగా నేటి నుంచి ఈ నెల 8 వరకు పలు జిల్లాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల ప్రచార సభలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇవాళ నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ మండలం గూడూరులో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. సుమారు రూ. 1000 కోట్లతో సమీకృత గురుకుల పాఠశాలతో పాటు పై వంతెనలు, ఏటీసీ ఏర్పాటు తదితర పనులకు శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారు. సీఎం సభకు సుమారు 30 వేల మంది పాల్గొనే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు.

1500 మంది సిబ్బందితో భద్రత : సీఎం పర్యటనకు సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. హెలిప్యాడ్, బారికేడ్లు, పార్కింగ్ స్థలం శంకుస్థాపన శిలా ఫలకాలు తదితర ఏర్పాట్లపై అధికారులతో సమీక్షించి తగిన సూచనలు చేశారు. సీఎం సభకు పటిష్ఠ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ తెలిపారు. ఇద్దరు ఏఎస్పీలు, పది మంది డీఎస్పీలు, 40 మంది సీఐలు 130 మంది ఎస్సైలు ఇతర సిబ్బందితో కలిపి మొత్తం 1,500 మందిని నియమించామన్నారు.

వచ్చే నెల 6న సీఎం బహిరంగ సభ : రూఫ్ టాప్ సెంట్రీలు, పెట్రోలింగ్ టీంలు పికెటింగ్, ట్రాఫిక్ డైవర్షన్, బాంబ్ స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్, క్విక్ రెస్పాన్స్ టీంలు పార్కింగ్ బందోబస్తు తదితర ప్రాంతాలను ప్రత్యేక సెక్టార్లుగా విభజించారు. ఆయా సెక్టార్లకు డీఎస్పీలను ఇన్‌ఛార్జులుగా నియమించినట్లు తెలిపారు. నల్గొండ జిల్లాలో సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో సభకు వచ్చే ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు ఈ నెల ఆరో తేదీన నిజామాబాద్‌లో సీఎం బహిరంగ సభ ఖరారైంది.

బీజేపీ దృష్టి ఈ మూడింటిపైనే : లోక్​సభ ఎన్నికల్లో ఎనిమిది స్థానాలు గెలుచుకొన్న బీజేపీ ప్రస్తుతం జరిగే అర్బన్​ ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించాలన్న ప్రయత్నాల్లో 7 నగరపాలక సంస్థలకు ఎన్నికలు జరుగుతుండగా ఇందులో మూడు చోట్ల బీజేపీ ఎంపీలున్నారు. నిజామాబాద్​ ఎంపీతో పాటు ఎమ్మెల్యే కూడా ఉండగా, కరీంనగర్​ నుంచి కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్​, మహబూబ్​నగర్​ నుంచి పార్టీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డి.కె అరుణ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఈ మూడింటిపై బీజేపీ పూర్తిగా దృష్టి కేంద్రీకరించగా జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్​ నబీన్​ బుధవారం మహబూబ్​నగర్​ సభలో పాల్గొననున్నారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్​రెడ్డి, పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్​రావు, ఎంపీ లక్ష్మణ్​ తదితరులతో పాటు కేంద్రం నియమించిన త్రిసభ్య కమిటీ సభ్యులు కూడా ప్రచారంలో పాల్గొననున్నారు.

