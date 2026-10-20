స్వగ్రామంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దసరా సందడి - కుటుంబసభ్యులతో కలిసి పూజలు
CM Revanth Reddy Kondareddipalli Tour : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దసరా వేడుకలు స్వగ్రామం కొండారెడ్డిపల్లిలో కుటుంబ సభ్యులతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. స్థానిక ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
Published : October 20, 2026 at 3:47 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 5:15 PM IST
CM Revanth Reddy Kondareddipalli Tour : సీఎం రేవంత్రెడ్డి దసరా సందర్భంగా స్వగ్రామం నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొండారెడ్డిపల్లిలో పర్యటించారు. స్వగ్రామంలో ఓపెన్ టాప్ జీపులో అందరిని పలకరించుకుంటూ స్థానిక ఆంజనేయస్వామి ఆలయానికి చేరుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రికి వేద పండితులు పూర్ణకుంభంతో ఘన స్వాగతం పలికారు. రేవంత్ రెడ్డి తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆంజనేయ స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
అంతకు ముందు హెలికాఫ్టర్లో కొండారెడ్డిపల్లికి చేరుకున్న రేవంత్ రెడ్డికి నాగర్ కర్నూల్ పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ మల్లు రవి, జిల్లా కలెక్టర్ ఆదర్శ్ సురభి, జిల్లా ఎస్పీ డాక్టర్ సంగ్రామ్ సింగ్ జీ పాటిల్, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు పూల బొకేలు అందజేసి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఓపెన్ టాప్ జీపులో భారీగా హాజరైన కార్యకర్తలను పలకరించుకుంటూ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్దకు వచ్చారు. దారిపొడుగునా గజమాలలు, పూలవర్షంతో కార్యకర్తలు, స్థానికులు ముఖ్యమంత్రికి స్వాగతం పలికారు.