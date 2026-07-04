నేడు మిడ్జిల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన
20 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితానికి పురుడు పోసిన గడ్డపై సీఎం రేవంత్ అడుగు - ఊర్కొండ పబ్బతి ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకోనున్న ముఖ్యమంత్రి - తొలి ప్రయాణంలో వెంట నడిచిన నేతలతో ఆత్మీయ సమ్మేళనం
Published : July 4, 2026 at 7:32 AM IST
CM Revanth Reddy Midjil Tour : 20 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితానికి పురుడు పోసిన గడ్డపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అడుగుపెడుతున్నారు. జడ్పీటీసీగా మొదలై, నేడు రాష్ట్ర రథసారథిగా ఎదిగిన సీఎం రేవంత్ తనను ఆదరించిన ప్రజలకు, నడిపించిన నేలకు నమస్కరించేందుకు వస్తున్నారు. తొలుత నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలోని ఊర్కొండ పబ్బతి ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకోనున్న ముఖ్యమంత్రి, తొలి ప్రయాణంలో తన వెంట నడిచిన నేతలతో ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని మిడ్జిల్లో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన అనంతరం భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి, మిడ్జిల్ వాసులకు భావోద్వేగ పూరితమైన వేడుకగా ఈ యాత్ర నిలవనుంది.
జడ్పీటీసీగా రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలు : నాయకులెవ్వరికైనా తన రాజకీయ ప్రయాణం ప్రారంభమైన ప్రాంతంతో అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని మిడ్జిల్ అటువంటి ప్రత్యేక ప్రాంతం. జడ్పీటీసీగా రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించిన రేవంత్ రెడ్డికి మిడ్జిల్ తొలి విజయాన్ని అందించింది. 2006లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగిన ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ మినహా అన్ని పార్టీల మద్దతుతో జయకేతనం ఎగురవేశారు. అనంతరం 9 నెలలకే స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికయ్యారు. తర్వాత కొడంగల్ ఎమ్మెల్యే, మల్కాజిగిరి ఎంపీగా గెలిచిన రేవంత్ రెడ్డి, 2023లో తిరిగి కొడంగల్ నుంచి ఎన్నికై ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహించారు. మండల స్థాయి నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన ముఖ్యమంత్రి, తన 20 ఏళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకొని మిడ్జిల్కు వస్తున్నారు.
రూ.10 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు : మిడ్జిల్ పర్యటనలో భాగంగా తాను తొలిసారి నామినేషన్ పత్రాలు పెట్టి పూజించిన ఊర్కొండపేట ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకోనున్నారు. అనంతరం అక్కడే రూ.10 కోట్లతో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అనంతరం తొలి రాజకీయ ప్రయాణంలో వెంట నడిచిన అనుచరులు, ముఖ్య నేతలు, పెద్దలతో ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహించనున్నారు. వారితో కలిసి మధ్యాహ్న భోజనం చేసిన అనంతరం మహబూబ్నగర్ జిల్లా మిడ్జిల్కు రానున్నారు. వెల్జాల ఎక్స్ రోడ్ వద్ద రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్, స్థానిక సీనియర్ నేత ద్యాప గోపాల్ రెడ్డి విగ్రహాలను ఆవిష్కరించనున్నారు. అనంతరం సమీపంలోని బహిరంగ సభా స్థలంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు భూమి పూజ చేయనున్నారు. తదనంతరం బహిరంగ సభలో ప్రసంగించనున్న రేవంత్ రెడ్డి, ప్రజా ప్రతినిధిగా రాజకీయాల్లోకి పంపిన ప్రజలకు సీఎంగా తన కృతజ్ఞత తెలపనున్నారు.
హెలికాప్టర్లో ఊర్కొండకు చేరుకొని : సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో అధికారులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఉదయం హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్లో తొలుత ఊర్కొండకు రానుండటంతో నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కలెక్టర్ హేమంత్ కేశవ్ పాటిల్ ఏర్పాట్లను దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇటు మిడ్జిల్లోనూ మహబూబ్ నగర్ కలెక్టర్ ఖుష్బూ గుప్తా, జోగులాంబ జోన్ డీఐజీ ఎల్ఎస్ చౌహాన్, ఎస్పీ జానకి పరిశీలించారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా 1,605 మంది పోలీసులతో పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. కాగా, సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో సరికొత్త జోష్ నిండింది. మిడ్జిల్ మొత్తం కాంగ్రెస్ జెండాలు, ఫ్లెక్సీలతో నిండిపోయింది.
సీఎం రేవంత్ అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ - ఆ ఆస్పత్రుల్లో 6,278 పోస్టులు మంజూరు సహా కీలక నిర్ణయాలు ఇవే
రేవంత్ రెడ్డి @20 : జడ్పీటీసీ టు ముఖ్యమంత్రి - మిడ్జిల్కు సీఎం స్పెషల్ ట్రీట్!