కేసీఆర్ ఇప్పటికైనా బయటకు రావడం సంతోషం: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కంటే కేసీఆర్ హయాంలో ఎక్కువ జలదోపిడి జరిగింది - నీటి వాటాలపై సంతకం చేసి 3 జిల్లాలకు మరణశాసనం రాశారు - వీలేకరులతో నిర్వహించిన చిట్చాట్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Published : December 21, 2025 at 9:46 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 10:06 PM IST
CM Revanth Reddy Comments on KCR : భారత రాష్ట్ర సమితి అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఇప్పటికైనా బయటకు రావడం చాలా సంతోషకరమని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కంటే కేసీఆర్ హయాంలోనే తెలంగాణకు నీటీ వాటాలో తీరని అన్యాయం జరిగిందని అన్నారు. చెప్పిన అబద్దాలు చెప్పకుండా అబద్దాలనే పెట్టుబడిగా కేసీఆర్ మాట్లాడారని విమర్శించారు. కేసీఆర్ హయాంలోనే ఎక్కువ జలదోపిడి జరిగిందన్నారు. ఈ మేరకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి మీడియా ప్రతినిధులతో నిర్వహించిన చిట్చాట్లో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఆర్థిక ఉగ్రవాదులు : 811 టీఎంసీలు నికర జలాలలో 299 టీఎంసీలే తెలంగాణకు చాలని సంతకం చేసింది కేసీఆరేనని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. నీటి వాటాలపై సంతకం చేసి 3 జిల్లాలకు మరణశాసనం రాశారని దుయ్యబట్టారు.కృష్ణా జలాల్లో 71 శాతం వాటా కావాలని కొట్లాడుతున్న సీఎం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం జలదోపిడీకి దోహదం చేసింది కేసీఆర్ కాదా? అని ప్రశ్నించారు. పదేళ్ల కేసీఆర్ పాలనలో ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా పూర్తి కాలేదని చెప్పారు. కృష్ణా జలాల్లో సగం వాటా కావాలని కేసీఆర్ అడగలేదని మండిపడ్డారు. కృష్ణా, గోదావరి జలాల వాటాపై జనవరి 2 నుంచి అసెంబ్లీలో చర్చిద్దామన్నారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్ ఆర్థిక ఉగ్రవాదులని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇప్పటికైనా ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ బయటకు రావడాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రావాలని కేసీఆర్కు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామన్నారు. గతంతోపాటు భవిష్యత్తు ప్రణాళికపై చర్చలో కేసీఆర్ పాల్గొనాలని అన్నారు. తెలంగాణలో కేసీఆర్ వల్ల జరిగిన విధ్వంసాన్ని సరిదిద్దుకుంటూ వస్తున్నామని, ఆయన అసెంబ్లీకి వస్తే వారి పాలన, తమ పాలనపై చర్చిద్దామన్నారు. వీటిపై చర్చ పెడదామంటే కేసీఆరే ముఖం చాటేస్తున్నారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
కేసీఆర్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి : కేసీఆర్ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆకాంక్షించారు. కేటీఆర్, హరీశ్రావు కలిసి కేసీఆర్ను నిర్బంధించారని ఆరోపించారు. పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలపై అనుమానాలుంటే నిజనిర్ధారణ కమిటీ వేస్తామని తెలిపారు. ఈరోజు కేసీఆర్ వయసుకు తగిన మాటలు మాట్లాడలేదన్నారు. కేసీఆర్ తమలపాకుతో కొడితే తాను తలుపు చెక్కతో కొట్టే రకమన్నారు. ఆయన ఇప్పుడు కూడా క్రియాశీల రాజకీయాల్లో లేరని వ్యాఖ్యానించారు.
హరీశ్రావుకు రూ.5వేల కోట్లు! : కేసీఆర్కు బయటవాళ్లతో ఎలాంటి ప్రమాదం లేదన్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి కుటుంబసభ్యులతోనే ఉందన్నారు. అసెంబ్లీకి రావాలని కేసీఆర్కు సూచన మాత్రమే చేస్తున్నానని సవాల్ చేయడం లేదన్నారు. సభకు వస్తే ఆయన గౌరవానికి ఎలాంటి భంగం ఉండదని తాను హామీ ఇస్తానన్నారు. ఎవరైనా భంగం కలిగిస్తే చర్యలు తీసుకోవాలని స్పీకర్కు తానే స్వయంగా విన్నవిస్తానన్నారు. బహిరంగ సభల కంటే అసెంబ్లీలోనే సమగ్రంగా చర్చిద్దామని చెప్పారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఎన్డీఎస్ఏ సూచలతోనే ముందుకెళ్తున్నామని, సాంకేతిక నిపుణుల కమిటీ సలహాల ద్వారా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఆధీనంలోకి తీసుకునేందుకు కేటీఆర్, హరీశ్రావు పోటీ పడుతున్నారని అన్నారు. పార్టీని టేకోవర్ చేస్తే ఒక్కసారిగా హరీశ్రావుకు రూ.5 వేల కోట్లు వస్తాయని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అప్పుల వడ్డీలకే సరిపోతోంది : అసెంబ్లీ వేదికగా నీళ్లు నిజాలు అనే అంశాలను సీఎం రేవంత్రెడ్డి చర్చిద్దామన్నారు. పదేళ్ల పాలనలో కేసీఆర్ రూ. 8.11 లక్షల కోట్ల అప్పులు చేశారన్నారు. ఎఫ్ఆర్బీఎం పరిధి దాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి కూడా అప్పు చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. తాము చేసిన అప్పలు కేసీఆర్ చేసిన అప్పుల వడ్డీలకే సరిపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తాము చేసిన అప్పులు, పాత అప్పులకు కట్టింది ఎంత అనేది అసెంబ్లీలో వెల్లడిస్తామన్నారు. రేపు మంత్రులతో సమావేశమై అన్ని అంశాలపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపారు.
