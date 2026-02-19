ETV Bharat / state

2034 నాటికి 'నెట్‌ జీరో' నగరంగా హైదరాబాద్‌ మెట్రో పాలిటన్‌ ప్రాంతం : సీఎం

ముంబయి క్లైమేట్ వీక్‌లో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - ఇవాళ్టి వరకు ముంబయిలో క్లైమెట్ వీక్ అంతర్జాతీయ సదస్సు బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్‌లోని జియో క‌న్వెన్షన్‌ సెంటర్‌లో సదస్సు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 19, 2026 at 7:26 AM IST

'Climate Week' Conference in Mumbai : హైదరాబాద్‌ మెట్రోపాలిటన్‌ ప్రాంతాన్ని 2034 నాటికి "నెట్‌ జీరో" నగరంగా తీర్చిదిద్దుతామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌లో వచ్చే ఐదేళ్లలో పరిశ్రమలు ఉండనున్నాయని వెల్లడించారు. హరిత ఇంధనం ప్రపంచ పరిరక్షణకు లాభదాయకమని, తెలంగాణలో అందుకు అధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్నట్లు వివరించారు.

క్లైమేట్​ వీక్​ సదస్సులో సీఎం ప్రసంగం : మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముంబయిలోని బాంద్రా కుర్లా జియో కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌లో నిర్వహించిన ‘క్లైమేట్‌ వీక్‌' సదస్సులో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రసంగించారు. వాతావరణ మార్పులు, కొవిడ్‌ వంటి వాటిని వాతావరణ ఎమర్జెన్సీగా అభివర్ణించారు. హైదరాబాద్‌లో వాతావరణ ప్రమాదాలు తగ్గిస్తూ సురక్షితంగా, వేగంగా అభివృద్ధి చెందే మెట్రో పాలిటన్‌గా తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు వివరించారు. పట్టణాభివృద్ధిలో భాగంగా కార్బన్‌ ఫుట్‌ ప్రింట్‌ ఆడిట్‌ చేపట్టనున్న తొలి భారత నగరంగా హైదరాబాద్‌ నిలవనుందని చెప్పారు. బొగ్గు వంటి సంప్రదాయ ఇంధన వనరుల నుంచి సోలార్, గ్రీన్‌ ఎనర్జీ వైపు మారడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని కాలుష్య నియంత్రణ, పునర్వినియోగం, స్థిరశక్తి ఉత్పత్తి విధానాలపై నిరంతర పరిశోధనలు కొనసాగిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.

దేశంలో అతిపెద్ద కేంద్రంగా అభివృద్ధి : ''గ్లోబల్‌ సాఫ్ట్‌వేర్, టెక్‌ సంస్థలు తమ కార్యకలాపాలకు భారత్‌ను ప్రధాన కేంద్రంగా గుర్తించాయని సీఎం అన్నారు. అందుకే ప్రపంచంలోనే అధిక గ్లోబల్‌ క్యాపబిలిటీ సెంటర్లు దేశంలో ఉన్నట్లు చెప్పారు. సాంకేతిక పురోగతిలో తయారీ రంగం ఎక్కువ అవకాశాలు కోల్పోయిందన్నారు. కరోనా అనంతరం ప్రభుత్వాల దృష్టి కోణం మారిందన్న ముఖ్యమంత్రి, ప్రస్తుతం అభివృద్ధి వ్యూహంలో తయారీ రంగం, పర్యావరణ పరిరక్షణ, సుస్థిరత్వం కీలకంగా మారాయని గుర్తు చేశారు. భవిష్యత్‌ అభివృద్ధికి ఆర్థిక వ్యవస్థ, పర్యావరణం, విద్య, నైపుణ్యాలు, వనరులు, ఉపాధి ప్రధాన స్తంభాలుగా నిలుస్తాయని చెప్పుకొచ్చారు. వ్యూహాత్మక అభివృద్ధిలో భాగంగా రాష్ట్రాన్ని క్యూర్, ప్యూర్, రేర్‌ జోన్‌లుగా విభజించినట్లు ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. ఈ ప్రాంతాన్ని దేశంలోనే అతిపెద్ద తయారీ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసి, చైనాకు ప్రత్యామ్నాయంగా నిలబెట్టడమే లక్ష్యమని చెప్పుకొచ్చారు.

రాబోయే రోజుల్లో హరిత ఇంధనమే ప్రధానం : ఆ అభివృద్ధి అంతా గ్రీన్‌ ఎనర్జీ ఆధారంగానే కొనసాగుతుందని రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు. రోజుకు సగటున 16 వేల 610 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ వినియోగమవుతోందని, గతేడాది గరిష్ఠ డిమాండ్‌ 17,162 మెగా వాట్లుగా ఉంటే, ఈ ఏడాది 19 వేలకు పెరుగుతుందని అంచనా వేశారు. 2034 నాటికి గరిష్ఠ డిమాండ్‌ 34 వేల మెగావాట్లకు చేరుతుందన్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర విద్యుదుత్పత్తిలో దాదాపు 25 శాతం గ్రీన్‌ ఎనర్జీ నుంచి వస్తోందన్న ఆయన, తయారీ జోన్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొస్తున్న పరిశ్రమలు, డేటా సెంటర్లు గ్రీన్‌ ఎనర్జీని కోరుకుంటున్నాయని తెలిపారు. ట్రిలియన్‌ డాలర్‌ ఆర్థిక వ్యవస్థలోని వనరుల్లో హరిత ఇంధనమే ప్రధానంగా ఉంటుందని సీఎం వివరించారు.

కాలుష్య నివారణకు తోడ్పడేలా ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాలు : రాష్ట్రంలోని మూడు జోన్లలోనూ కాలుష్య నివారణకు తోడ్పడేలా పర్యావరణహిత విధానాలను అవలంభిస్తున్నట్లు రేవంత్‌ తెలిపారు. హైదరాబాద్‌ క్యూర్‌ ప్రాంతంలో ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలపై పన్నులు తొలగించినట్లు చెప్పిన ఆయన, పెట్టుబడుల కోసం ముందుకు వచ్చిన ఈవీ తయారీ సంస్థలతో చర్చలు కొనసాగుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను పర్యావరణహితంగా మార్చేందుకు 2 లక్షలకు పైగా ఆటో రిక్షాలను రెట్రోఫిట్‌ చేస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆర్టీసీలో 3,500కు పైగా విద్యుత్‌ బస్సులను ప్రవేశపెట్టినట్లు వివరించారు.

పీఎం ఇచ్చిన విందులో సీఎం : హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైల్‌ మార్గాన్ని ప్రస్తుత 71 కిలోమీటర్ల నుంచి 200 కిలోమీటర్లకు పైగా విస్తరించే చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని సీఎం తెలిపారు. పరిశ్రమలను కోర్‌ అర్బన్‌ ప్రాంతం నుంచి పెరిఅర్బన్‌ జోన్లకు తరలిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా మూసీ నది పునరుద్ధరణ, సరస్సులు, చెరువుల సంరక్షణ, వాటర్‌ గ్రిడ్, వనరుల నిర్వహణకు పక్కాగా ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు రేవంత్‌ చెప్పారు. హైడ్రాలో పర్యావరణ రక్షణ కోసం ప్రత్యేక పోలీసు దళాన్ని ఏర్పాటు చేశామని రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు. అనంతరం దిల్లీ వెళ్లిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, ఏఐ ఇంపాక్ట్‌ సమిట్‌-2026లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన వివిధ దేశాల ప్రభుత్వ నేతలు, కార్పొరేట్‌ దిగ్గజాలకు ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన విందులో పాల్గొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

