డిసెంబరు 30 నాటికి మేడారం పనులు పూర్తికావాలి : సీఎం రేవంత్రెడ్డి
మేడారం గుడి చుట్టూ పచ్చదనం అభివృద్ధి చేయాలి - గద్దెల వద్ద నాలుగువైపులా ఫ్లడ్ లైట్లు ఏర్పాటు చేయాలి - మేడారం అభివృద్ధి పనులపై సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
Published : December 1, 2025 at 4:46 PM IST
CM Revanth Reddy Reviews On Medaram Development Works : మేడారం అభివృద్ధి పనుల్లో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. అధికారులు, ఇంజినీర్లు క్షేత్ర స్థాయిలో ఉండి పనులను ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షించాలని, ఏ మాత్రం పొరపాట్లు దొర్లినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం హెచ్చరించారు. మేడారం అభివృద్ధి పనులపై జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు.
పనులపై పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ : మేడారంలో రాతి పనులతో పాటు రహదారులు, విద్యుత్ స్తంభాల ఏర్పాటు, గద్దెల చుట్టూ భక్తుల రాకపోకలకు సంబంధించిన మార్గాలు, భక్తులు వేచి చూసే ప్రదేశాలు ఇలా ప్రతి ఒక్క అంశంపైనా ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. పనులు సాగుతున్న తీరుపై ప్రదర్శించిన పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ను తిలకించిన ముఖ్యమంత్రి పలు ప్రాంతాల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను సూచించారు. ఆర్ అండ్ బీ, విద్యుత్ శాఖ, దేవాదాయ శాఖ, అటవీ శాఖ, స్థపతి శివనాగిరెడ్డి సమన్వయంతో ముందుకు సాగాలని సీఎం సూచించారు.
నిర్దేశించిన సమయంలో పూర్తి కావాలి : అభివృద్ధి పనుల్లో ఆదివాసీ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, ఆచారాలకు పెద్ద పీట వేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. నిర్దేశిత సమయంలోనే అభివృద్ధి పనులు చకచకా పూర్తి కావాలని సీఎం ఆదేశించారు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలలో జరిగే సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహించనుంది. సమీక్షలో రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, రాష్ట్ర షెడ్యూల్ కులాల అభివృద్ధి, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్, ముఖ్యమంత్రి సలహాదారు వేం నరేందర్ రెడ్డి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, సీఎం ముఖ్య కార్యదర్శి కే.ఎస్.శ్రీనివాసరాజు, ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా, దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ హరీష్, ఆర్ అండ్ బీ ఈఎన్సీ మోహన్ నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఆదివాసీ తెగల సంప్రదాయం ప్రకారమే : వనదేవతలు సమ్మక్క, సారలమ్మ మహా జాతరలో నిర్మాణ పనులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాశ్వత ప్రతిపాదికన చేపడుతోంది. డిసెంబరు 10వ తేదీ నాటికి గద్దెల ప్రాంగణం పరిధిలోని అన్ని పనులు పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సూచించిన విషయం తెలిసిందే. రహదారుల నిర్మాణం, స్నానఘట్టాల మరమ్మతులను డిసెంబరు 30 నాటికి పూర్తి చేయాలని గడువు పెట్టింది. పూజారులు, ఆదివాసీ తెగల పెద్దలు, మేధావుల సూచనల ప్రకారం గద్దెల పునర్నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నారు.
3 వేల సామర్థ్యం నుంచి 10 వేలకు : ప్రస్తుతం మేడారం ఆలయం అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా గతంలో 3 వేల మంది భక్తుల సామర్థ్యంతో ఉన్న ప్రాంగణాన్ని 10 వేలకు పెంచుతున్నారు. ప్రాంగణంలో దేవతల దర్శనం, కానుకల సమర్పణకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. మేడారంలో ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా రహదారులను విస్తరించి డివైడర్లు నిర్మాణం సాగుతోంది. జంపన్న వాగుతో పాటు పరిసరాల్లో సుందరీకరణ పనులు చేపడుతున్నారు.
