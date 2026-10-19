ఫ్యూచర్ సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్
CM Revanth Reddy Visits Future City : ఫ్యూచర్సిటీలో పోలీస్ కమిషనరేట్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ సహా పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు.
ఫ్యూచర్సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం (ETV Bharat)
Published : October 19, 2026 at 5:42 PM IST
CM inaugurates Future City Police Commissionerate : భారత్ ఫ్యూచర్సిటీలో పలు అభివృద్ధి పనుల కార్యక్రమాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఫ్యూచర్ సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ను ఆయన ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, సీపీ తరుణ్జోషి ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. కాసేపట్లో యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సందర్శించనున్నారు. అనంతరం డిసెంబరు 7 నుంచి 9 తేదీల్లో నిర్వహించనున్న 'ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్' ఏర్పాట్లను సీఎం పరిశీలించనున్నారు.