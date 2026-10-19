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ఫ్యూచర్‌ సిటీ పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్

CM Revanth Reddy Visits Future City : ఫ్యూచర్​సిటీలో పోలీస్ కమిషనరేట్​ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్​ సహా పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు.

CM REVANTH VISITS FUTURE CITY
ఫ్యూచర్​సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2026 at 5:42 PM IST

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CM inaugurates Future City Police Commissionerate : భారత్‌ ఫ్యూచర్‌సిటీలో పలు అభివృద్ధి పనుల కార్యక్రమాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఫ్యూచర్‌ సిటీ పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌ను ఆయన ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, సీపీ తరుణ్‌జోషి ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. కాసేపట్లో యంగ్​ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సందర్శించనున్నారు. అనంతరం డిసెంబరు 7 నుంచి 9 తేదీల్లో నిర్వహించనున్న 'ఇన్వెస్ట్‌ తెలంగాణ గ్లోబల్‌ సమిట్‌' ఏర్పాట్లను సీఎం పరిశీలించనున్నారు.

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CM REVANTH VISITS FUTURE CITY
ఫ్యూచర్‌ సిటీలో సీఎం రేవంత్ పర్యటన
FUTURE CITY POLICE COMMISSIONERATE
CM REVANTH VISITS FUTURE CITY

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