ఓట్లు లేకుంటే ప్రభుత్వ పథకాలు ఎలా వస్తాయి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
చిన్న చిన్న తేడాలు ఉన్నా ఓటరు సవరణ కాదు - నాకు రెండు ఓట్లు ఉన్నట్లు ఫిర్యాదు ఇవ్వమనండి - తప్పుడు ఫిర్యాదు అయితే లోపల వేయిస్తా - చిట్చాట్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Published : July 23, 2026 at 2:04 PM IST
CM Revanth Reddy Chit Chat on SIR Issue : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఓటు ప్రక్షాళన ముఖ్యమని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు గట్టిగా చెప్పానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఇప్పటి వరకు 70 శాతం ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ పూర్తి కాగా, మరో 30 శాతం చేయాలని అన్నారు. విలేకరుల ఇష్టాగోష్ఠిలో పలు విషయాలపై సీఎం మాట్లాడారు. చిన్న చిన్న తేడాలు ఉన్నా ఓటరు సవరణ కాదని తెలిపారు. తనకు రెండు ఓట్లు ఉంటే ఫిర్యాదు చేయాలని, తప్పుడు ఫిర్యాదు అయితే లోపల వేయిస్తానని హెచ్చరించారు.
కొడంగల్ కర్ణాటకలో ఉండేది : తను ఓటును బదిలీ చేయించుకున్నానని, దాని కోసం కలెక్టర్కు దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు రేవంత్ తెలిపారు. గతంలో కొడంగల్ కర్ణాటకలో ఉందని అన్నారు. భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు ఏర్పడినప్పుడు తెలంగాణలోకి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. బీఎల్వోలకు అనుసంధానంగా పార్టీ వాళ్లు ఓట్లు పోకుండా చూస్తున్నారని, ఎస్ఐఆర్పై అవగాహన రాహిత్యం వల్లే బీఎల్ఏలను పెట్టినట్లు చెప్పారు. బీఎల్ఏలు పరిశీలన చేసి ఓట్లు పోకుండా చూస్తారన్నారు.
ఓట్లు లేకుంటే ప్రభుత్వ పథకాలు ఎలా వస్తాయన్న ఆయన, ప్రక్షాళన పేరుతో కొన్ని ఓట్లను తొలగించే అవకాశం ఉందన్నారు. గతంలో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఆంధ్ర వాళ్ల ఓట్లన్నీ తొలగించినట్లు గుర్తు చేశారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ కోర్టుకెళితే నాటి జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిందన్నారు. అంతకుముందు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో మరమ్మతు పనులు పరిశీలించారు. ఆయనతో పాటు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ఉన్నారు.