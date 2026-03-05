రాష్ట్రానికి అదనపు ఐపీఎస్లను కేటాయించండి - అమిత్షాకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ - రాష్ట్ర పరిస్థితులు, మావోయిస్టు నేతల లొంగుబాటుపై వివరించిన సీఎం రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్ర సహకారం కోరిన రేవంత్ రెడ్డి
Published : March 5, 2026 at 8:23 AM IST
CM Revanth Reddy Meets Amit Shah : కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి బుధవారం సమావేశం అయ్యారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు కీలక భద్రతా అంశాలు పోలీస్ విభాగ బలోపేతంపై చర్చించారు. దిల్లీలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో సీఎంతో పాటు డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, ఇంటెలిజెన్స్ అడిషనల్ డీజీ విజయ్ కుమార్ ఎస్ఐబి ఐజీపీ సుమతి తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న విధానాలను ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కేంద్రమంత్రికి వివరించారు.
తెలంగాణకు ఐపీఎస్ల అవసరం ఉంది : ముఖ్యంగా ఈగల్ ఫోర్స్ కార్యకలాపాలు, సైబర్ నేరాలను సైబర్ సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోషిస్తున్న క్రియాశీలక పాత్రను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రస్తావించారు. ఈ మధ్య హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి కమీషనరేట్లను పునర్వ్యవస్థీకరణ చేసి కొత్తగా ఫ్యూచర్ సిటీ కమీషనరేట్ ను ఏర్పాటు చేసిన విషయాన్ని కేంద్ర హోంమంత్రికి వివరించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 2016లో తొలిసారి క్యాడర్ రివ్యూ జరిగింది. 2021లో జరగాల్సిన రివ్యూ ఇంకా జాప్యం అవడం వల్ల 2025లో జరిగింది. ప్రస్తుతం తెలంగాణకు ఏడుగురు ఐపీఎస్ అధికారులను మాత్రమే కేటాయించారు. ఈ ఏడాది మరోసారి క్యాడర్ సమీక్ష నిర్వహించాలి. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో 83 మంది ఐపీఎస్ అధికారులు మాత్రమే ఉన్నారు. దీన్ని 105కు పెంచండి అని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. ఈ కారణంగా తెలంగాణకు ఇంకా ఎక్కువ ఐపీఎస్ అధికారుల అవసరాన్ని వివరించి తెలంగాణ ఐపీఎస్ క్యాడర్ సంఖ్యను పెంచవలసిన అవసరాన్ని తెలిపారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర అవసరాలకు అనుగుణంగా ఐపీఎస్ అధికారుల సంఖ్యను కేటాయించాలని కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి శ్రీ @AmitShah గారికి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ @revanth_anumula గారు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఢిల్లీ పర్యటన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి గారితో భేటీ అయ్యారు.— Telangana CMO (@TelanganaCMO) March 4, 2026
✅రాష్ట్ర విభజ… pic.twitter.com/OQ1eeedgb1
అమిత్ షాకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి విజ్ఞప్తి : శరవేగంగా పెరుగుతున్న హైదరాబాద్ జనాభా దృష్ట్యా పరిపాలన సౌలభ్యం కొరకు తెలంగాణకు అదనంగా ఐపీఎస్ అధికారుల కేటాయింపు అత్యవసరమని, ఈ దిశగా కేంద్ర హోంశాఖ సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. ముఖ్యంగా డ్రగ్స్ నియంత్రణకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈగల్ ఫోర్స్ కార్యకలాపాలు, సైబర్ నేరాల నియంత్రణలో రాష్ట్రంలోని సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోషిస్తున్న పాత్ర గురించి వివరించారు.
జనజీవన స్రవంతిలో 591 మంది మావోయిస్టులు : అలాగే రాష్ట్రంలో ఈ మధ్య అజ్ఞాతాన్ని వీడి బయటకు వచ్చిన మావోయిస్టు నాయకుల విషయం కూడా చర్చకు వచ్చింది. మిగిలిన మావోయిస్టు నాయకుల లొంగుబాటు, వారి పునరావాసం సంబంధించిన విషయాలను సీఎం ఈ సమావేశంలో వివరించారు. రెండు సంవత్సరాల కాలంలో రాష్ట్రంలో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయని మొత్తం 591 మంది మావోయిస్టులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆయుధాలను వీడి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిన విషయాన్ని కేంద్ర మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఇటీవల కాలంలో పలువురు మావోయిస్టు అగ్రనేతలు కూడా సాధారణ జీవితం గడిపేందుకు ముందుకు రావడం శుభపరిణామమని, వీరందరికీ ప్రభుత్వం తరపున కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను వివరించారు. వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి పనులకు కేంద్రం అందించే మద్దతు గురించి కూడా చర్చించారు.
