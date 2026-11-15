దిల్లీ వెళ్లిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రధాని మోదీతో భేటీ
CM Revanth Meeting with PM Modi : తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్, ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్-2026కు ప్రధానిని ఆహ్వానించడానికి దిల్లీ వెళ్లిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మోదీతో భేటీ అయ్యారు.
Published : November 15, 2026 at 11:24 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 11:51 AM IST
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భేటీ అయ్యారు. డిసెంబర్లో జరగనున్న తెలంగాణ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సదస్సు, ఖేలో ఇండియా యూత్ క్రీడాపోటీలకు ప్రధానిని సీఎం ఆహ్వానించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై ప్రధానికి వినతి పత్రాలు ఇవ్వనున్నారు.
ఎల్నినో కరవు పరిస్థితులపై మోదీకి రిక్వెస్ట్
ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో ఎల్నినో కరవు పరిస్థితులను ప్రధానికి వివరించి, ఆర్థిక సాయం కోరనున్నారు. సుమారు రూ.20 వేల కోట్ల ఆర్థిక సాయంతో పాటు 1500 మెగావాట్ల విద్యుత్, ఎరవులు కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి చేయనున్నారు. వీబీజీ రామ్జీ పథకం కింద అదనంగా 50 పని రోజులు కల్పించాలని, ఎఫ్ఆర్బీఎం పరిమితిని 3 నుంచి 3.5 శాతానికి పెంచాలని కేంద్రాన్ని కోరనున్నారు.
పలు సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై వినతి పత్రం
సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై కూడా జోక్యం చేసుకొని తెలంగాణకు ప్రయోజనం కల్పించాలని ప్రధాని మోదీని సీఎం కోరనున్నారు. తమ్మిడిహెట్టి, సమ్మక్క-సారక్క బ్యారేజీలు, పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన పలు అంశాలు, ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు నిధుల కేటాయింపు, మెట్రో రైలుకు రుణం వంటి అంశాలను ప్రధాని దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమావేశం అనంతరం మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో కలిసి పలువురు కేంద్రమంత్రులను కలిసే అవకాశం ఉంది.
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