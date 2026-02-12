ETV Bharat / state

మామునూరు విమానాశ్రయం పనులు ప్రారంభించండి - రామ్మోహన్​ నాయుడుకి రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి

దిల్లీలో రాజ్​నాథ్​ సింగ్​తో సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి భేటీ - గాంధీ సరోవర్​ ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపనకు హాజరు కావాలని వినతి - అనంతరం రామ్మోహన్​ నాయుడు, అశ్వినీ వైష్ణవ్‌తో సమావేశం

CM Revanth Meets Defence Minister Rajnath Singh
CM Revanth Meets Defence Minister Rajnath Singh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 12, 2026 at 12:17 PM IST

Updated : February 12, 2026 at 1:22 PM IST

CM Revanth Meets Rajnath Singh : దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఇవాళ రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్​నాథ్​ సింగ్​తో భేటీ అయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో నిర్వహించే గాంధీ సరోవర్​ ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని కేంద్రమంత్రిని విన్నవించారు. ఈసా, మూసీ నదుల సంగమ స్థలంలో కార్యక్రమం చేపడుతున్నట్లు రక్షణ మంత్రికి వివరించారు.

1948 ఫిబ్రవరిలో మహాత్ముని చితాభస్మాన్ని ఈసా, మూసీ సంగమంలో నిమజ్జనం చేశారని కేంద్ర మంత్రికి తెలియజేశారు. మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టులో భాగంగా గాంధీ సరోవర్​ ప్రాజెక్టు చేపడుతున్నట్లు, బాపూఘాట్​ను ప్రపంచ స్థాయి విద్యా, సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక, పర్యావరణ చిహ్నంగా నిలపనున్నట్లు కేంద్రమంత్రికి తెలియజేశారు. రాజ్​నాథ్​సింగ్​తో భేటీ గురించి ముఖ్యమంత్రి ఎక్స్​ వేదికగా పంచుకున్నారు.

'ఫిబ్ర‌వ‌రి చివ‌రి వారంలో ఈసా, మూసీ నదుల సంగమ ప్రాంతంలో తలపెట్టిన గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టు' శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి వారిని ఆహ్వానించాను. అలాగే ఆ ప్రాంతానికి ఉన్న చారిత్రక నేపథ్యాన్ని గౌరవ కేంద్రమంత్రికి వివరించాను. 1948 ఫిబ్ర‌వ‌రిలో మ‌హాత్ముని చితా‌భ‌స్మాన్ని ఈసీ, మూసీ సంగ‌మ స్థ‌లిలో కలిపిన విషయాన్ని గుర్తు చేశాను. ప్రజా ప్రభుత్వం తలపెట్టిన మూసీ నది పున‌రుజ్జీవ ప్రాజెక్టులో భాగంగా “గాంధీ స‌రోవ‌ర్” ప్రాజెక్టు చేప‌డుతున్న‌ామని, శంకుస్థాపనకు రావాల్సిందిగా ఆహ్వానించాను.' అని ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు.

రామ్మోహన్ నాయుడుతో సీఎం భేటీ : దిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు పౌరవిమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్​ నాయుడుతో సీఎం భేటీ అయ్యారు. కేంద్ర మంత్రికి రేవంత్​ రెడ్డి మామునూరు విమానాశ్రయానికి భూసేకరణ పూర్తయినట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు దానికి సంబంధించి అవసరమైన పనులు చేపట్టాలని సీఎం విన్నవించారు. కొత్తగూడెం ఎయిర్​పోర్ట్​కు పాల్వంచలో స్థలం గుర్తించినట్లు పేర్కొన్నారు. రామ్మోహన్​ నాయుడుకు ఎయిర్​పోర్టు స్థలానికి ఓఎల్​ఎస్​ సర్వే, ఫీజుబిలిటీ స్టడీ నిర్వహించాలని సీఎం రేవంత్​ విజ్ఞప్తి చేశారు. అంతేకాకుండా అంతర్గామ్​ విమానాశ్రయానికి అనుమతులు మంజూరు చేయాలని కేంద్ర మంత్రిని కోరారు. ఆదిలాబాద్​ విమానాశ్రయానికి అదనంగా 249.82 ఎకరాలు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి తెలిపారు. భేటీ ముగిసిన అనంతరం రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌తో సీఎం సమావేశం అయ్యారు.

నిన్నరాత్రి ఖర్గేతో భేటీ : దిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లిన సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి బుధవారం రాత్రి ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేతో సమావేశం అయ్యారు. అయనతో ఇటీవల జరిగిన దావోస్​ పర్యటన, హార్వర్డ్​లో జరిగిన శిక్షణ, మున్సిపల్​ ఎన్నికలకు సంబంధించిన విషయాలను వివరించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి ఇవాళ కొందరు కేంద్రమంత్రులను కలిసి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్యలను వారి దృష్టికి తీసుకెళ్తారని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. అలాగే పార్లమెంటుకు వెళ్లి ఎంపీలను కలిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించాయి.

