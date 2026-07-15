అమెజాన్ డేటా సెంటర్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించనుంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఫ్యూచర్ సిటీలో అమెజాన్ కొత్త డేటా సెంటర్కు రేవంత్ శంకుస్థాపన - చందనవెల్లిలో మరో 98 ఎకరాలను అమెజాన్కు కేటాయించిన ప్రభుత్వం - 2047నాటికి మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీ లక్ష్యం చేరుకుంటామన్న సీఎం
Published : July 15, 2026 at 2:25 PM IST
Foundation Stone Laid for Data Center in Future City : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి మరిన్ని పెట్టుబడులను ఆహ్వానిస్తున్నామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అత్యంత అధునాతన నగరంగా ఫ్యూచర్ సిటీని నిర్మిస్తున్నామని తెలిపారు. ఫ్యూచర్ సిటీలో అమెజాన్ కొత్త డేటా సెంటర్కు రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు. అమెజాన్ ప్రతినిధులు అనురాగ్, విక్రంకు సీఎం కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
పరిశ్రమలకు సింగిల్ విండో అనుమతులు : 2034 నాటికి ఒక ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీ లక్ష్యం చేరుకుంటామని, 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీ లక్ష్యం చేరుకుంటామని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. దేశ జీడీపీలో తెలంగాణ వాటా 10 శాతం ఉండాలనేది తమ లక్ష్యమని, ఐఎస్బీ, నల్సార్ సహా అనేక సంస్థలతో కలిసి పని చేస్తున్నామని, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చే పరిశ్రమలకు సింగిల్ విండో ద్వారా అనుమతులు ఇస్తున్నామని తెలిపారు. పారిశ్రామికవేత్తలకు అనేక రకాల ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్నామని, తెలంగాణకి వచ్చే పెట్టుబడులపై ప్రతినెలా సమీక్ష చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.
హైదరాబాద్ను గొప్ప నగరంగా మార్చాలనే : దేశంలో అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా మారబోతున్నామని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. పరిశ్రమలు, టూరిజం, క్రీడా, నైపుణ్యం, వైద్య రంగాల్లో పాలసీలు తెచ్చామని, అమెజాన్ డేటా సెంటర్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించనుందని తెలిపారు. ఓఆర్ఆర్, విమానాశ్రయం, ఫార్మా కంపెనీలు అనేక సేవలు అందిస్తున్నాయని, హైదరాబాద్లోని 3 వేల ఆర్టీసీ బస్సులను ఈవీగా మారుస్తున్నామని అన్నారు. హైదరాబాద్లోని 2 లక్షల ఆటోలను ఈవీలుగా మార్చేలా కృషి చేస్తున్నామని, ఈవీ వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లో జీరో ట్యాక్స్ అమలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. హైదరాబాద్ను గొప్ప నగరంగా మారాలనే మూసీ ప్రక్షాళన, మెట్రో విస్తరణ చేపట్టామని, ఫార్మా పరిశ్రమలను ఓఆర్ఆర్ బయటకు తరలిస్తున్నామని గుర్తు చేశారు. హైదరాబాద్ నగరంలో కాలుష్యం, ట్రాఫిక్ సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని పేర్కొన్నారు.
ఇండియాకు గుడ్ న్యూస్- దేశంలో అమెజాన్ రూ. 4.53 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు