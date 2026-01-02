కృష్ణా జలాలపై బీఆర్ఎస్ ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టండి - సీఎం రేవంత్ దిశానిర్దేశం
కృష్ణా జలాల అంశంపై ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ ప్రజాప్రతినిధులతో సమావేశమైన సీఎం రేవంత్రెడ్డి - పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుపై చర్చ - కృష్ణా జలాలపై పూర్తిస్థాయిలో అవగాహన పెంచుకోవాలని సూచన
CM Revanth Reddy on Krishna Waters (ETV)
Published : January 2, 2026 at 5:26 PM IST
CM Revanth Reddy Held Meeting on Krishna waters : కృష్ణా జలాల విషయంలో బీఆర్ఎస్ చేస్తున్న అబద్ధపు ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ ప్రజాప్రతినిధులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేశారు. బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఏం జరిగిందో బయట పెట్టాలని వారికి సూచించారు. కృష్ణాజలాల్లో వాటా తగ్గడం వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని వివరించాలన్నారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుపై ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ ప్రజాప్రతినిధులకు ఆయన పలు సూచనలు చేశారు. కృష్ణాజలాలపై పూర్తిస్థాయిలో అవగాహన పెంచుకోవాలని సూచించారు.