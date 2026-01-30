ETV Bharat / state

హార్వర్డ్‌ వర్సిటీలో లీడర్‌షిప్‌ కోర్సు పూర్తిచేసిన రేవంత్‌ రెడ్డి - తొలి సీఎంగా నయా రికార్డు

హార్వర్డ్ కెన్నెడీ స్కూల్ నుంచి సర్టిఫికెట్ అందుకున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - జనవరి 25 నుంచి 30 వరకు హార్వర్డ్​లో జరిగిన తరగతులకు హాజరైన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి

CM COMPLETED LEADERSHIP COURSE
CM COMPLETED LEADERSHIP COURSE (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 11:37 AM IST

Updated : January 30, 2026 at 12:00 PM IST

CM Leadership Course At Harvard : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అమెరికాలోని ప్రఖ్యాత హార్వర్డ్‌ యూనివర్సిటీలోని ‘కెనెడీ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ గవర్నమెంట్‌’లో లీడర్‌షిప్‌ కోర్సును విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. హార్వర్డ్‌ కెన్నెడీ స్కూల్‌ నుంచి కోర్సు సర్టిఫికెట్​ను అందుకున్నారు. జనవరి 25 నుంచి 30 వరకు ‘లీడర్‌షిప్‌ ఫర్‌ ది ట్వంటీ ఫస్ట్‌ సెంచరీ’ పేరిట నిర్వహించిన తరగతులకు ఆయన హాజరయ్యారు. ఈ విషయాన్ని రేవంత్ రెడ్డి సోషల్​ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్‌'లో పంచుకున్నారు. 20 దేశాల నుంచి వచ్చిన 60 మంది విద్యార్థులతో కలిసి తరగతులకు హాజరైనట్లు టీచర్స్‌, తోటి విద్యార్థుల నుంచి ఎంతో నేర్చున్నట్లుగా ఆయన పేర్కొన్నారు.

ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ట్వీట్ : ఇందుకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం తన సోషల్​ మీడియా ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు చేసింది. హార్వర్డ్​ కెన్నడీ స్కూల్లో జరిగిన 21వ శతాబ్దంలో నాయకత్వం అనే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడ్యుకేషన్​ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు 62 మంది పాల్గొన్న వారు కోర్సును విజయవంతంగా పూర్తి చేయడంతో ముగిసిందని పేర్కొంది. ఈ కోర్సులో భాగంగా ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ప్రతిరోజూ పలు సెషన్లతో కూడిన విస్తృత విద్యా కార్యకలాపాలు జరగాయని తెలిపింది. ఈ కోర్సులో నిర్మాణాత్మక చర్చలు, బృంద చర్చల ద్వారా లీడర్​షిప్, పరిపాలన, అధికారం పరిపాలన అంశాలపై చర్చ జరిగిందని పేర్కొంది. కోర్సు పూర్తయిన అనంతరం పాల్గొన్న వారికి హార్వర్డ్​ ప్రొఫెసర్లు సర్టిఫికెట్లను ప్రదానం చేశారని తన పోస్టులో పేర్కొంది. హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయ సందర్శన సందర్భంగా అక్కడ చదువుతున్న విద్యార్థులతో రేవంత్ రెడ్డి ముచ్చటించారని తెలిపింది.

హార్వర్డ్​లో జరిగిన తరగతులకు హాజరైన సీఎం రేవంత్ : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి దావోస్‌లో ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సులో పాల్గొన్న అనంతరం ఈ నెల 24వ తేదీన అక్కడి నుంచి బయలుదేరి అమెరికా వెళ్లారు. యూఎస్‌లోని మసాచుసెట్స్‌ రాష్ట్రం కేంబ్రిడ్జ్‌ నగరంలో ఉన్న హార్వర్డ్ కెనెడీ స్కూల్‌లో రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యక్షంగా తరగతులకు హాజరయ్యారు. పలు ఎసైన్‌మెంట్లు పూర్తి చేసి, హోంవర్క్‌లు సమర్పించి, గ్రూప్‌ డిస్కషన్‌లు, ప్రాజెక్టుల్లో ఆయన భాగస్వామ్యమయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో 20 దేశాలకు చెందిన నాయకులు, విధాన నిర్ణేతలు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. శిక్షణలో భాగంగా వివిధ దేశాలు, కాలాలు, చరిత్రలోని కీలక సంఘటనలపై ఆధారపడిన కేస్‌ స్టడీస్‌ను విశ్లేషిస్తూ వాటికి పరిష్కారాలను రూపొందించి తరగతుల్లో విద్యార్థులు ప్రజెంటేషన్లు ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన అనంతరం రేవంత్‌రెడ్డి హార్వర్డ్‌ యూనివర్సిటీ నుంచి అధికారిక సర్టిఫికెట్​ను అందుకున్నారు. 'పదవిలో ఉన్న భారతదేశానికి చెందిన ముఖ్యమంత్రుల్లో హార్వర్డ్‌ నుంచి నాయకత్వ కోర్సులో సర్టిఫికెట్‌ పొందిన తొలి ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్‌రెడ్డి నిలిచారని’ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.

CM Leadership Course At Harvard
20 దేశాల నుంచి వచ్చిన వారితో రేవంత్ రెడ్డి (EENADU)

హార్వర్డ్​లో భారతీయ విద్యార్థులతో సీఎం : అమెరికాలోని హార్వర్డ్‌ బిజినెస్‌ స్కూల్‌ (హెచ్‌బీఎస్‌)లో చదువుతున్న ఇండియన్ విద్యార్థులతో రేవంత్‌రెడ్డి గురువారం సమావేశమయ్యారు. ఆ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన కెనడీ స్కూల్‌లో ప్రత్యేక కోర్సులో శిక్షణ పొందేందుకు వెళ్లిన ఆయనను హెచ్‌బీఎస్‌లో చదువుతున్న భారతీయ విద్యార్థుల బృందం ఆహ్వానించింది. తన తరగతులు, ఎసైన్‌మెంట్లు పూర్తయిన అనంతరం సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి విద్యార్థులను కలిసి ముచ్చటించారు.

ఏ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చారు? ఏయే కోర్సులు చదువుతున్నారు? ఈ విశ్వవిద్యాలయన్నే ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? ఇక్కడ కెరీర్‌ మార్గాలు, ఎదురవుతున్న సవాళ్లను ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలు వృత్తిపరమైన సమస్యలతో పాటు తన విజయానికి సోపానాలను రేవంత్ రెడ్డి వారికి వివరించారు. తెలంగాణ రైజింగ్‌-2047 లక్ష్యాన్ని, ముఖ్యాంశాలను విద్యార్థులతో పంచుకున్నారు. తమ పరిచయాలు, ప్రతిభను ఉపయోగించి దేశాభివృద్ధికి కృషి చేయాలని ఆయన సూచించారు. హైదరాబాద్, తెలంగాణలో అవకాశాలను, వనరులను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్లుగా పని చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి వారిని కోరారు.

